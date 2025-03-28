https://sarabic.ae/20250328/-الخارجية-الروسية-كييف-هاجمت-محطة-سودجا-في-كورسك-بأوامر-من-لندن-1099039620.html
الخارجية الروسية: كييف هاجمت محطة "سودجا" في كورسك بأوامر من لندن
الخارجية الروسية: كييف هاجمت محطة "سودجا" في كورسك بأوامر من لندن
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن كييف هاجمت محطة "سودجا" في كورسك بأوامر من لندن. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T14:57+0000
2025-03-28T14:57+0000
2025-03-28T15:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
ودعت السفارة الروسية في لندن، السلطات البريطانية لتركيز الانتباه على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على البنية التحتية الروسية للطاقة بدلاً من إطلاق ادعاءات مختلقة ضد روسيا.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، وجّهت ضربة مزدوجة باستخدام صواريخ "هيمارس" على محطة قياس الغاز "سودجا"، وتم تدمير المحطة.وأضاف البيان أنه "في يوم 28 مارس (آذار الجاري)، وفي حوالي الساعة 10:20، شن نظام كييف هجومًا باستخدام صواريخ "هيمارس"، وفقًا لمعلومات أولية، على محطة قياس الغاز "سودجا"، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير وتدمير منشأة الطاقة تقريبًا".
https://sarabic.ae/20250328/الكرملين-روسيا-تلاحظ-عدم-سيطرة-القيادة-الأوكرانية-على-القوات-المسلحة-في-البلاد-1099034531.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: كييف هاجمت محطة "سودجا" في كورسك بأوامر من لندن
14:57 GMT 28.03.2025 (تم التحديث: 15:14 GMT 28.03.2025)
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن كييف هاجمت محطة "سودجا" في كورسك بأوامر من لندن.
ودعت السفارة الروسية في لندن، السلطات البريطانية لتركيز الانتباه على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على البنية التحتية الروسية للطاقة بدلاً من إطلاق ادعاءات مختلقة ضد روسيا.
وجاء في تعليق للبعثة الدبلوماسية حصلت عليه وكالة "سبوتنيك": "بدلاً من إطلاق ادعاءاتٍ مختلقة ضد روسيا، ينبغي على لندن أن تتوقف عن تغطية رعايا كييف. وأخيراً، ينبغي الانتباه إلى الهجمات المستمرة التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على البنية التحتية الروسية للطاقة، ناهيك عن "مطاردة" الصحفيين المحليين التي يُنظمها إرهابيون أوكرانيون".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، وجّهت ضربة مزدوجة باستخدام صواريخ "هيمارس" على محطة قياس الغاز "سودجا"، وتم تدمير المحطة.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه وعلى مدى الـ24 الساعة الماضية، واصل نظام كييف هجماته على البنية التحتية للطاقة الروسية، باستخدام أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة، فضلًا عن نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "هيمارس".
وأضاف البيان أنه "في يوم 28 مارس (آذار الجاري)، وفي حوالي الساعة 10:20، شن نظام كييف هجومًا باستخدام صواريخ "هيمارس"، وفقًا لمعلومات أولية، على محطة قياس الغاز "سودجا"، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير وتدمير منشأة الطاقة تقريبًا".