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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250328/-الخارجية-الروسية-كييف-هاجمت-محطة-سودجا-في-كورسك-بأوامر-من-لندن-1099039620.html
الخارجية الروسية: كييف هاجمت محطة "سودجا" في كورسك بأوامر من لندن
الخارجية الروسية: كييف هاجمت محطة "سودجا" في كورسك بأوامر من لندن
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن كييف هاجمت محطة "سودجا" في كورسك بأوامر من لندن. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T14:57+0000
2025-03-28T15:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ودعت السفارة الروسية في لندن، السلطات البريطانية لتركيز الانتباه على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على البنية التحتية الروسية للطاقة بدلاً من إطلاق ادعاءات مختلقة ضد روسيا.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، وجّهت ضربة مزدوجة باستخدام صواريخ "هيمارس" على محطة قياس الغاز "سودجا"، وتم تدمير المحطة.وأضاف البيان أنه "في يوم 28 مارس (آذار الجاري)، وفي حوالي الساعة 10:20، شن نظام كييف هجومًا باستخدام صواريخ "هيمارس"، وفقًا لمعلومات أولية، على محطة قياس الغاز "سودجا"، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير وتدمير منشأة الطاقة تقريبًا".
https://sarabic.ae/20250328/الكرملين-روسيا-تلاحظ-عدم-سيطرة-القيادة-الأوكرانية-على-القوات-المسلحة-في-البلاد-1099034531.html
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روسيا

الخارجية الروسية: كييف هاجمت محطة "سودجا" في كورسك بأوامر من لندن

14:57 GMT 28.03.2025 (تم التحديث: 15:14 GMT 28.03.2025)
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن كييف هاجمت محطة "سودجا" في كورسك بأوامر من لندن.
ودعت السفارة الروسية في لندن، السلطات البريطانية لتركيز الانتباه على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على البنية التحتية الروسية للطاقة بدلاً من إطلاق ادعاءات مختلقة ضد روسيا.
وجاء في تعليق للبعثة الدبلوماسية حصلت عليه وكالة "سبوتنيك": "بدلاً من إطلاق ادعاءاتٍ مختلقة ضد روسيا، ينبغي على لندن أن تتوقف عن تغطية رعايا كييف. وأخيراً، ينبغي الانتباه إلى الهجمات المستمرة التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على البنية التحتية الروسية للطاقة، ناهيك عن "مطاردة" الصحفيين المحليين التي يُنظمها إرهابيون أوكرانيون".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، وجّهت ضربة مزدوجة باستخدام صواريخ "هيمارس" على محطة قياس الغاز "سودجا"، وتم تدمير المحطة.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
الكرملين: روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة الأوكرانية على القوات المسلحة في البلاد
12:16 GMT
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه وعلى مدى الـ24 الساعة الماضية، واصل نظام كييف هجماته على البنية التحتية للطاقة الروسية، باستخدام أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة، فضلًا عن نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "هيمارس".
وأضاف البيان أنه "في يوم 28 مارس (آذار الجاري)، وفي حوالي الساعة 10:20، شن نظام كييف هجومًا باستخدام صواريخ "هيمارس"، وفقًا لمعلومات أولية، على محطة قياس الغاز "سودجا"، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير وتدمير منشأة الطاقة تقريبًا".
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