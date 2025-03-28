https://sarabic.ae/20250328/-الخارجية-الروسية-كييف-هاجمت-محطة-سودجا-في-كورسك-بأوامر-من-لندن-1099039620.html

الخارجية الروسية: كييف هاجمت محطة "سودجا" في كورسك بأوامر من لندن

الخارجية الروسية: كييف هاجمت محطة "سودجا" في كورسك بأوامر من لندن

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن كييف هاجمت محطة "سودجا" في كورسك بأوامر من لندن. 28.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-28T14:57+0000

2025-03-28T14:57+0000

2025-03-28T15:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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ودعت السفارة الروسية في لندن، السلطات البريطانية لتركيز الانتباه على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على البنية التحتية الروسية للطاقة بدلاً من إطلاق ادعاءات مختلقة ضد روسيا.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، وجّهت ضربة مزدوجة باستخدام صواريخ "هيمارس" على محطة قياس الغاز "سودجا"، وتم تدمير المحطة.وأضاف البيان أنه "في يوم 28 مارس (آذار الجاري)، وفي حوالي الساعة 10:20، شن نظام كييف هجومًا باستخدام صواريخ "هيمارس"، وفقًا لمعلومات أولية، على محطة قياس الغاز "سودجا"، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير وتدمير منشأة الطاقة تقريبًا".

https://sarabic.ae/20250328/الكرملين-روسيا-تلاحظ-عدم-سيطرة-القيادة-الأوكرانية-على-القوات-المسلحة-في-البلاد-1099034531.html

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