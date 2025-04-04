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https://sarabic.ae/20250404/روبيو-ما-زلنا-متفائلين-بشأن-السلام-في-أوكرانيا-1099218423.html
‌‏روبيو: ما زلنا متفائلين بشأن السلام في أوكرانيا
‌‏روبيو: ما زلنا متفائلين بشأن السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الجمعة، بأن بلاده ما تزال متفائل بشأن السلام في أوكرانيا. 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T12:31+0000
2025-04-04T12:31+0000
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وأكد روبيو في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة، أن الطريقة الوحيدة لوضع حد للحرب في أوكرانيا هي التفاوض، مضيفا أن هناك "مساع في الكونغرس لفرض مزيد من العقوبات على روسيا وإذا لم نتوصل إلى سلام فتلك المساعي ستتزايد".وأوضح ماركو روبيو، أن "واشنطن بحاجة إلى رؤية تقدم حقيقي في حل الصراع في أوكرانيا"، مشددا على أن "واشنطن حاضرة في الناتو الآن أكثر من أي وقت مضى، وغايتنا زيادة الإنفاق العسكري لزيادة قدراتنا المشتركة".وحول العلاقة مع الصين، أفاد وزير الخارجية الأمريكي، بأن "الصين تعمل على أكبر توسع عسكري في تاريخها وعلينا مواجهة ذلك، والصين لا تستورد بضائع لكنها في المقابل تصدر وتقوم بإغراق الأسواق".وبشأن الملاحة في البحر الأحمر، قال ماركو روبيو، إننا "نتخذ إجراءات ضد الحوثيين، لأن لديهم أسلحة متطورة لاستهداف السفن وعلى العالم أن يمتن لغاراتنا ضدهم"، منوها إلى التزام بلاده بفتح مسارات الملاحة في البحر الأحمر.وفي الخامس والعشرين من الشهر الماضي، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو،أن تحقيق السلام في أوكرانيا لن يكون عملية سريعة أو سهلة، مشيرا إلى أن الأطراف على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف.وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي: "لن يكون الأمر سهلاً، ولن يكون بسيطاً. سيستغرق بعض الوقت، ولكن على الأقل نحن على هذا المسار، ونتحدث عن هذه الأمور، وسنختبرها ونرى ما هو ممكن".وأوضح روبيو أن قائمة مطالب روسيا لوقف الضربات في البحر الأسود تتضمن رفع العقوبات التي فرضتها أوروبا.وقال روبيو: "بعد اجتماعنا (في الرياض)، فصّل الروس عدد الشروط التي يرغبون في تحقيقها لتحقيق ذلك (وقف إطلاق النار في البحر الأسود). لذا، سنقيّم ذلك. بعض هذه الشروط تشمل عقوبات لم نفرضها، بل فرضها الاتحاد الأوروبي". وأضاف روبيو بأنه يجب النظر إلى إطار العقوبات الدولية المفروضة على روسيا كجزء لا يتجزأ من التسوية النهائية للصراع الأوكراني.وأقر روبيو بأن الطريق إلى "تحقيق السلام" في الصراع الأوكراني لن يكون سريعًا أو سهلًا.
https://sarabic.ae/20250326/الكرملين-الحوار-مع-واشنطن-يتطور-بشكل-بناء-وموسكو-راضية-عن-ذلك-1098961793.html
https://sarabic.ae/20250325/روسيا-وأمريكا-تتفقان-على-قائمة-منشآت-الطاقة-التي-سيتم-حظر-استهدافها-1098949317.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

‌‏روبيو: ما زلنا متفائلين بشأن السلام في أوكرانيا

12:31 GMT 04.04.2025
© AP Photoالسيناتور الأمريكي ماركو روبيو والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
السيناتور الأمريكي ماركو روبيو والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© AP Photo
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صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الجمعة، بأن بلاده ما تزال متفائل بشأن السلام في أوكرانيا.
وأكد روبيو في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة، أن الطريقة الوحيدة لوضع حد للحرب في أوكرانيا هي التفاوض، مضيفا أن هناك "مساع في الكونغرس لفرض مزيد من العقوبات على روسيا وإذا لم نتوصل إلى سلام فتلك المساعي ستتزايد".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
الكرملين: الحوار مع واشنطن يتطور بشكل بناء وموسكو راضية عن ذلك
26 مارس, 10:22 GMT
وأوضح ماركو روبيو، أن "واشنطن بحاجة إلى رؤية تقدم حقيقي في حل الصراع في أوكرانيا"، مشددا على أن "واشنطن حاضرة في الناتو الآن أكثر من أي وقت مضى، وغايتنا زيادة الإنفاق العسكري لزيادة قدراتنا المشتركة".
وحول العلاقة مع الصين، أفاد وزير الخارجية الأمريكي، بأن "الصين تعمل على أكبر توسع عسكري في تاريخها وعلينا مواجهة ذلك، والصين لا تستورد بضائع لكنها في المقابل تصدر وتقوم بإغراق الأسواق".
وبشأن الملاحة في البحر الأحمر، قال ماركو روبيو، إننا "نتخذ إجراءات ضد الحوثيين، لأن لديهم أسلحة متطورة لاستهداف السفن وعلى العالم أن يمتن لغاراتنا ضدهم"، منوها إلى التزام بلاده بفتح مسارات الملاحة في البحر الأحمر.
وفي الخامس والعشرين من الشهر الماضي، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو،أن تحقيق السلام في أوكرانيا لن يكون عملية سريعة أو سهلة، مشيرا إلى أن الأطراف على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف.
وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي: "لن يكون الأمر سهلاً، ولن يكون بسيطاً. سيستغرق بعض الوقت، ولكن على الأقل نحن على هذا المسار، ونتحدث عن هذه الأمور، وسنختبرها ونرى ما هو ممكن".
الكرملين، موسكو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
روسيا وأمريكا تتفقان على قائمة منشآت الطاقة التي سيتم حظر استهدافها
25 مارس, 19:21 GMT
وأوضح روبيو أن قائمة مطالب روسيا لوقف الضربات في البحر الأسود تتضمن رفع العقوبات التي فرضتها أوروبا.
وقال روبيو: "بعد اجتماعنا (في الرياض)، فصّل الروس عدد الشروط التي يرغبون في تحقيقها لتحقيق ذلك (وقف إطلاق النار في البحر الأسود). لذا، سنقيّم ذلك. بعض هذه الشروط تشمل عقوبات لم نفرضها، بل فرضها الاتحاد الأوروبي". وأضاف روبيو بأنه يجب النظر إلى إطار العقوبات الدولية المفروضة على روسيا كجزء لا يتجزأ من التسوية النهائية للصراع الأوكراني.
وأقر روبيو بأن الطريق إلى "تحقيق السلام" في الصراع الأوكراني لن يكون سريعًا أو سهلًا.
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