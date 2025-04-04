https://sarabic.ae/20250404/روبيو-ما-زلنا-متفائلين-بشأن-السلام-في-أوكرانيا-1099218423.html

‌‏روبيو: ما زلنا متفائلين بشأن السلام في أوكرانيا

‌‏روبيو: ما زلنا متفائلين بشأن السلام في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الجمعة، بأن بلاده ما تزال متفائل بشأن السلام في أوكرانيا. 04.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-04T12:31+0000

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2025-04-04T12:31+0000

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وأكد روبيو في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة، أن الطريقة الوحيدة لوضع حد للحرب في أوكرانيا هي التفاوض، مضيفا أن هناك "مساع في الكونغرس لفرض مزيد من العقوبات على روسيا وإذا لم نتوصل إلى سلام فتلك المساعي ستتزايد".وأوضح ماركو روبيو، أن "واشنطن بحاجة إلى رؤية تقدم حقيقي في حل الصراع في أوكرانيا"، مشددا على أن "واشنطن حاضرة في الناتو الآن أكثر من أي وقت مضى، وغايتنا زيادة الإنفاق العسكري لزيادة قدراتنا المشتركة".وحول العلاقة مع الصين، أفاد وزير الخارجية الأمريكي، بأن "الصين تعمل على أكبر توسع عسكري في تاريخها وعلينا مواجهة ذلك، والصين لا تستورد بضائع لكنها في المقابل تصدر وتقوم بإغراق الأسواق".وبشأن الملاحة في البحر الأحمر، قال ماركو روبيو، إننا "نتخذ إجراءات ضد الحوثيين، لأن لديهم أسلحة متطورة لاستهداف السفن وعلى العالم أن يمتن لغاراتنا ضدهم"، منوها إلى التزام بلاده بفتح مسارات الملاحة في البحر الأحمر.وفي الخامس والعشرين من الشهر الماضي، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو،أن تحقيق السلام في أوكرانيا لن يكون عملية سريعة أو سهلة، مشيرا إلى أن الأطراف على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف.وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي: "لن يكون الأمر سهلاً، ولن يكون بسيطاً. سيستغرق بعض الوقت، ولكن على الأقل نحن على هذا المسار، ونتحدث عن هذه الأمور، وسنختبرها ونرى ما هو ممكن".وأوضح روبيو أن قائمة مطالب روسيا لوقف الضربات في البحر الأسود تتضمن رفع العقوبات التي فرضتها أوروبا.وقال روبيو: "بعد اجتماعنا (في الرياض)، فصّل الروس عدد الشروط التي يرغبون في تحقيقها لتحقيق ذلك (وقف إطلاق النار في البحر الأسود). لذا، سنقيّم ذلك. بعض هذه الشروط تشمل عقوبات لم نفرضها، بل فرضها الاتحاد الأوروبي". وأضاف روبيو بأنه يجب النظر إلى إطار العقوبات الدولية المفروضة على روسيا كجزء لا يتجزأ من التسوية النهائية للصراع الأوكراني.وأقر روبيو بأن الطريق إلى "تحقيق السلام" في الصراع الأوكراني لن يكون سريعًا أو سهلًا.

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