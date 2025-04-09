https://sarabic.ae/20250409/موسكو-الوجود-العسكري-الأجنبي-في-أوكرانيا-يشكل-تهديدا-لروسيا-وهناك-خطر-المواجهة-المباشرة-1099364289.html

موسكو: الوجود العسكري الأجنبي في أوكرانيا يشكل تهديدا لروسيا وهناك خطر المواجهة المباشرة

موسكو: الوجود العسكري الأجنبي في أوكرانيا يشكل تهديدا لروسيا وهناك خطر المواجهة المباشرة

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن أي وجود عسكري أجنبي في أوكرانيا سيعتبر تهديدا لروسيا، وهناك خطر المواجهة المباشرة. 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T09:00+0000

2025-04-09T09:00+0000

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وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "نود أن نذكركم بأن أي وجود عسكري أجنبي في أوكرانيا، بغض النظر عن العلم أو اللافتات أو التفويضات المعلنة، ستعتبره روسيا الاتحادية تهديدًا لأمن بلدنا وينطوي على خطر اندلاع اشتباكات عسكرية مباشرة بين المشاركين في مثل هذه المهام المزعومة من أعضاء "الناتو" بشكل فردي، وبالتالي التحالف بأكمله، مع بلدنا".وفي أعقاب قمة باريس لـ"تحالف الراغبين" في 27 مارس/آذار الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن عددا من ممثلي التحالف يخططون لإرسال "قوات ردع" إلى أوكرانيا.وكانت هيئة الصحافة التابعة لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية قد ذكرت، في وقت سابق، أن الغرب يعتزم نشر ما يسمى بقوة حفظ السلام التي يبلغ قوامها نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة جاهزية أوكرانيا القتالية.وتعتقد المخابرات الخارجية الروسية أن هذا سيشكل احتلالاً فعلياً لأوكرانيا. وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يتم إلا بموافقة أطراف نزاع معين. وقال إنه من السابق لأوانه الحديث عن قوات حفظ السلام في أوكرانيا.بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا لا ترى أي إمكانية للتسوية بشأن قضية نشر قوات حفظ سلام أجنبية في أوكرانيا. وكما أوضح الوزير الروسي، إذا تم نشر قوة أجنبية في أوكرانيا، فإن الدول الغربية لن ترغب في الموافقة على شروط التسوية السلمية، لأن هذه القوة ستخلق "حقائق على الأرض".وكانت وزارة الخارجية الروسية قد صرحت، في وقت سابق، بأن خطط بعض دول الاتحاد الأوروبي لإرسال "قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا هي خطوة استفزازية تهدف إلى الحفاظ على الأوهام غير الصحية لدى السلطات في كييف.الخارجية الروسية: نظام كييف لا يتوقف فقط عند إرهاب المدنيين بل يستهدف أيضا وسائل الإعلام

https://sarabic.ae/20250403/إعلام-دول-غربية-تدرس-الزج-بواشنطن-باستخدام-هياكل-قيادة-الناتو-لنشر-قوات-في-أوكرانيا-1099173985.html

https://sarabic.ae/20250326/الناتو-ننظر-بتفاؤل-إلى-المحادثات-بين-أمريكا-وروسيا-بشأن-أوكرانيا-1098979144.html

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