https://sarabic.ae/20250326/الناتو-ننظر-بتفاؤل-إلى-المحادثات-بين-أمريكا-وروسيا-بشأن-أوكرانيا-1098979144.html
الناتو: ننظر بتفاؤل إلى المحادثات بين أمريكا وروسيا بشأن أوكرانيا
الناتو: ننظر بتفاؤل إلى المحادثات بين أمريكا وروسيا بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، أنه يتابع المفاوضات بين أمريكا وروسيا بتفاؤل، ووصف عملية التسوية في أوكرانيا بأنها "خطوة بخطوة". 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T17:08+0000
2025-03-26T17:08+0000
2025-03-26T17:08+0000
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وقال روته: "أنا سعيد جدًا لأن الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب كسر الجمود، وأشعر أن ذلك كان ضروريًا. أنا متفائل جدًا بشأن محادثات السلام الجارية الآن، إنها مهمة، وستكون عملية تدريجية".وأوضح روته أن أوروبا ليس لديها بديل عن "المظلة النووية" التي توفرها أمريكا.وقال: "لا يوجد بديل لأوروبا عن المظلة النووية الأمريكية، ولذلك من المهم أن أمريكا أعلنت مرارًا التزامها بأمن حلف شمال الأطلسي والأمن عبر الأطلسي".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن قوى عسكرية كبرى في أوروبا، تسعى لوضع خطط للاضطلاع بمسؤولية أكبر في الدفاع عن القارة، بهدف تقليل الاعتماد تدريجيا على الولايات المتحدة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250321/إعلام-الناتو-يطالب-حلفاءه-بزيادة-الإنفاق-العسكري-وأمريكا-خارج-المعادلة-1098830551.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الناتو: ننظر بتفاؤل إلى المحادثات بين أمريكا وروسيا بشأن أوكرانيا
صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، أنه يتابع المفاوضات بين أمريكا وروسيا بتفاؤل، ووصف عملية التسوية في أوكرانيا بأنها "خطوة بخطوة".
وقال روته: "أنا سعيد جدًا لأن الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب كسر الجمود، وأشعر أن ذلك كان ضروريًا. أنا متفائل جدًا بشأن محادثات السلام الجارية الآن، إنها مهمة، وستكون عملية تدريجية".
وأعرب روته ثقته بموقف الجانب الأمريكي وقدرته على التفاوض مع روسيا، قائلا: "إنهم يتمتعون بخبرة كبيرة، وهم يعرفون من يتفاوضون معه".
وأوضح روته أن أوروبا ليس لديها بديل عن "المظلة النووية" التي توفرها أمريكا.
وقال: "لا يوجد بديل لأوروبا عن المظلة النووية الأمريكية، ولذلك من المهم أن أمريكا أعلنت مرارًا التزامها بأمن حلف شمال الأطلسي والأمن عبر الأطلسي".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن قوى عسكرية كبرى في أوروبا، تسعى لوضع خطط للاضطلاع بمسؤولية أكبر
في الدفاع عن القارة، بهدف تقليل الاعتماد تدريجيا على الولايات المتحدة الأمريكية.