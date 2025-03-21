https://sarabic.ae/20250321/إعلام-الناتو-يطالب-حلفاءه-بزيادة-الإنفاق-العسكري-وأمريكا-خارج-المعادلة-1098830551.html
إعلام: الناتو يطالب حلفاءه بزيادة الإنفاق العسكري.. وأمريكا خارج المعادلة
إعلام: الناتو يطالب حلفاءه بزيادة الإنفاق العسكري.. وأمريكا خارج المعادلة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الناتو سيطلب من الأعضاء الأوروبيين في الحلف، إضافة لكندا، زيادة مخزونهم من المعدات العسكرية بنحو 30%. 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T09:07+0000
2025-03-21T09:07+0000
2025-03-21T09:07+0000
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وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مسؤول كبير في الحلف: "يعتزم حلف شمال الأطلسي أن يطلب من الحلفاء الأوروبيين وكندا زيادة مخزوناتهم بنحو 30% خلال السنوات القليلة المقبلة".وكما يشير المسؤول، فإن الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو تناقش حاليًا وضع أهداف جديدة، لتوسيع الإمكانات العسكرية للحلف، الأمر الذي قد يستغرق تحقيقه من خمس إلى 15 عامًا.وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن انتقد أوروبا مرارا وتكرارا بسبب إسهاماتها المنخفضة في القدرة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي، وطالب جميع الدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة لا تخطط بعد لتقليص وجودها العسكري في أوروبا.الناتو: لا نستبعد تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا مع روسيا
https://sarabic.ae/20250321/إعلام-غربي-الحلفاء-الأوروبيون-يعملون-على-خطة-لاستبدال-الولايات-المتحدة-في-الناتو-1098823672.html
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الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
إعلام: الناتو يطالب حلفاءه بزيادة الإنفاق العسكري.. وأمريكا خارج المعادلة
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الناتو سيطلب من الأعضاء الأوروبيين في الحلف، إضافة لكندا، زيادة مخزونهم من المعدات العسكرية بنحو 30%.
وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مسؤول كبير في الحلف: "يعتزم حلف شمال الأطلسي أن يطلب من الحلفاء الأوروبيين وكندا زيادة مخزوناتهم بنحو 30% خلال السنوات القليلة المقبلة".
الوصول إلى هذه المستويات الجديدة سيتطلب استثمارات مالية كبيرة من معظم الحلفاء الأوروبيين وكندا، في حين سيبقى الإنفاق الأمريكي دون تغيير.
وكما يشير المسؤول، فإن الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو تناقش حاليًا وضع أهداف جديدة، لتوسيع الإمكانات العسكرية للحلف، الأمر الذي قد يستغرق تحقيقه من خمس إلى 15 عامًا.
وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن انتقد أوروبا مرارا وتكرارا بسبب إسهاماتها المنخفضة في القدرة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي، وطالب جميع الدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة لا تخطط بعد لتقليص وجودها العسكري في أوروبا.