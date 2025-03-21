إعلام: الناتو يطالب حلفاءه بزيادة الإنفاق العسكري.. وأمريكا خارج المعادلة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
15:00 GMT
59 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
16:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إذا لم ينته الصراع في أوكرانيا خلال العام الحالي فقد ينتقل إلى الساحة العالمية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
15:00 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
15:25 GMT
18 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:30 GMT
20 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
17:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250321/إعلام-الناتو-يطالب-حلفاءه-بزيادة-الإنفاق-العسكري-وأمريكا-خارج-المعادلة-1098830551.html
إعلام: الناتو يطالب حلفاءه بزيادة الإنفاق العسكري.. وأمريكا خارج المعادلة
إعلام: الناتو يطالب حلفاءه بزيادة الإنفاق العسكري.. وأمريكا خارج المعادلة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الناتو سيطلب من الأعضاء الأوروبيين في الحلف، إضافة لكندا، زيادة مخزونهم من المعدات العسكرية بنحو 30%. 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T09:07+0000
2025-03-21T09:07+0000
الناتو
أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار كندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101398/66/1013986673_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_809d69afdb26b893bccbcd6649c54fb3.jpg
وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مسؤول كبير في الحلف: "يعتزم حلف شمال الأطلسي أن يطلب من الحلفاء الأوروبيين وكندا زيادة مخزوناتهم بنحو 30% خلال السنوات القليلة المقبلة".وكما يشير المسؤول، فإن الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو تناقش حاليًا وضع أهداف جديدة، لتوسيع الإمكانات العسكرية للحلف، الأمر الذي قد يستغرق تحقيقه من خمس إلى 15 عامًا.وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن انتقد أوروبا مرارا وتكرارا بسبب إسهاماتها المنخفضة في القدرة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي، وطالب جميع الدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة لا تخطط بعد لتقليص وجودها العسكري في أوروبا.الناتو: لا نستبعد تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا مع روسيا
https://sarabic.ae/20250321/إعلام-غربي-الحلفاء-الأوروبيون-يعملون-على-خطة-لاستبدال-الولايات-المتحدة-في-الناتو-1098823672.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101398/66/1013986673_266:0:1933:1250_1920x0_80_0_0_5117e47435efa874121a19a330f325c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا

إعلام: الناتو يطالب حلفاءه بزيادة الإنفاق العسكري.. وأمريكا خارج المعادلة

09:07 GMT 21.03.2025
© Photo / NATOمقر الناتو في مدينة بروكسل
مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
© Photo / NATO
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الناتو سيطلب من الأعضاء الأوروبيين في الحلف، إضافة لكندا، زيادة مخزونهم من المعدات العسكرية بنحو 30%.
وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مسؤول كبير في الحلف: "يعتزم حلف شمال الأطلسي أن يطلب من الحلفاء الأوروبيين وكندا زيادة مخزوناتهم بنحو 30% خلال السنوات القليلة المقبلة".
الوصول إلى هذه المستويات الجديدة سيتطلب استثمارات مالية كبيرة من معظم الحلفاء الأوروبيين وكندا، في حين سيبقى الإنفاق الأمريكي دون تغيير.
كيف يبدو الناتو بدون الجيش الأمريكي في 2024؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
إعلام غربي: الحلفاء الأوروبيون يعملون على خطة لاستبدال الولايات المتحدة في الناتو
06:09 GMT
وكما يشير المسؤول، فإن الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو تناقش حاليًا وضع أهداف جديدة، لتوسيع الإمكانات العسكرية للحلف، الأمر الذي قد يستغرق تحقيقه من خمس إلى 15 عامًا.
وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن انتقد أوروبا مرارا وتكرارا بسبب إسهاماتها المنخفضة في القدرة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي، وطالب جميع الدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة لا تخطط بعد لتقليص وجودها العسكري في أوروبا.
الناتو: لا نستبعد تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا مع روسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала