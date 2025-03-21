إعلام غربي: الحلفاء الأوروبيون يعملون على خطة لاستبدال الولايات المتحدة في الناتو

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
15:00 GMT
59 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
16:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إذا لم ينته الصراع في أوكرانيا خلال العام الحالي فقد ينتقل إلى الساحة العالمية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
18:30 GMT
30 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
03:29 GMT
151 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
15:00 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
15:25 GMT
18 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
16:00 GMT
29 د
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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https://sarabic.ae/20250321/إعلام-غربي-الحلفاء-الأوروبيون-يعملون-على-خطة-لاستبدال-الولايات-المتحدة-في-الناتو-1098823672.html
إعلام غربي: الحلفاء الأوروبيون يعملون على خطة لاستبدال الولايات المتحدة في الناتو
إعلام غربي: الحلفاء الأوروبيون يعملون على خطة لاستبدال الولايات المتحدة في الناتو
سبوتنيك عربي
تسعى قوى عسكرية كبرى في أوروبا، على وضع خطط للاضطلاع بمسؤولية أكبر في الدفاع عن القارة، بهدف تقليل الاعتماد تدريجيا على الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما ذكرت... 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T06:09+0000
2025-03-21T06:09+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم الخميس، إن هذا الاتجاه مدفوع بالقلق من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة، بإضعاف حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أو الخروج منه.وأضافت الصحيفة أن "دولا بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول شمال أوروبا، تعمل على تطوير مقترح بنقل المسؤوليات تدريجيا على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.ونقلت الصحيفة عن بعض المسؤولين الأوروبيين أنه حتى مع زيادة الإنفاق، تشير التقديرات إلى أن أوروبا ستحتاج من 5 إلى 10 سنوات على الأقل لتطوير القدرات اللازمة لاستبدال معظم الإسهامات الأمريكية، عدا عن الردع الأمريكي باستخدام القوة النووية.وقال مسؤولون في حلف الناتو إن "الحفاظ على هيكل الحلف من دون الولايات المتحدة سيكون أبسط بكثير من بناء تحالف جديد".القوات الروسية تقصف قافلة عسكرية أوكرانية محملة بالذخائر والأسلحة
https://sarabic.ae/20250314/الناتو-لا-نستبعد-تطبيع-العلاقات-بين-الاتحاد-الأوروبي-وأمريكا-مع-روسيا-1098665908.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام غربي: الحلفاء الأوروبيون يعملون على خطة لاستبدال الولايات المتحدة في الناتو

06:09 GMT 21.03.2025
© Sputnikكيف يبدو الناتو بدون الجيش الأمريكي في 2024؟
كيف يبدو الناتو بدون الجيش الأمريكي في 2024؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
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تسعى قوى عسكرية كبرى في أوروبا، على وضع خطط للاضطلاع بمسؤولية أكبر في الدفاع عن القارة، بهدف تقليل الاعتماد تدريجيا على الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام غربية.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم الخميس، إن هذا الاتجاه مدفوع بالقلق من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة، بإضعاف حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أو الخروج منه.
وأضافت الصحيفة أن "دولا بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول شمال أوروبا، تعمل على تطوير مقترح بنقل المسؤوليات تدريجيا على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.
وأكد التقرير أن الخطة حاليا، تطوير مناقشات "غير رسمية ولكن منظمة"، تشمل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، وتعزيز القدرات العسكرية لإقناع الولايات المتحدة بالموافقة على انتقال منظم.
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14 مارس, 12:38 GMT
ونقلت الصحيفة عن بعض المسؤولين الأوروبيين أنه حتى مع زيادة الإنفاق، تشير التقديرات إلى أن أوروبا ستحتاج من 5 إلى 10 سنوات على الأقل لتطوير القدرات اللازمة لاستبدال معظم الإسهامات الأمريكية، عدا عن الردع الأمريكي باستخدام القوة النووية.
وقال مسؤولون في حلف الناتو إن "الحفاظ على هيكل الحلف من دون الولايات المتحدة سيكون أبسط بكثير من بناء تحالف جديد".
القوات الروسية تقصف قافلة عسكرية أوكرانية محملة بالذخائر والأسلحة
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