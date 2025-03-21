https://sarabic.ae/20250321/إعلام-غربي-الحلفاء-الأوروبيون-يعملون-على-خطة-لاستبدال-الولايات-المتحدة-في-الناتو-1098823672.html
إعلام غربي: الحلفاء الأوروبيون يعملون على خطة لاستبدال الولايات المتحدة في الناتو
إعلام غربي: الحلفاء الأوروبيون يعملون على خطة لاستبدال الولايات المتحدة في الناتو
سبوتنيك عربي
تسعى قوى عسكرية كبرى في أوروبا، على وضع خطط للاضطلاع بمسؤولية أكبر في الدفاع عن القارة، بهدف تقليل الاعتماد تدريجيا على الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما ذكرت... 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T06:09+0000
2025-03-21T06:09+0000
2025-03-21T06:09+0000
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وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم الخميس، إن هذا الاتجاه مدفوع بالقلق من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة، بإضعاف حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أو الخروج منه.وأضافت الصحيفة أن "دولا بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول شمال أوروبا، تعمل على تطوير مقترح بنقل المسؤوليات تدريجيا على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.ونقلت الصحيفة عن بعض المسؤولين الأوروبيين أنه حتى مع زيادة الإنفاق، تشير التقديرات إلى أن أوروبا ستحتاج من 5 إلى 10 سنوات على الأقل لتطوير القدرات اللازمة لاستبدال معظم الإسهامات الأمريكية، عدا عن الردع الأمريكي باستخدام القوة النووية.وقال مسؤولون في حلف الناتو إن "الحفاظ على هيكل الحلف من دون الولايات المتحدة سيكون أبسط بكثير من بناء تحالف جديد".القوات الروسية تقصف قافلة عسكرية أوكرانية محملة بالذخائر والأسلحة
https://sarabic.ae/20250314/الناتو-لا-نستبعد-تطبيع-العلاقات-بين-الاتحاد-الأوروبي-وأمريكا-مع-روسيا-1098665908.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام غربي: الحلفاء الأوروبيون يعملون على خطة لاستبدال الولايات المتحدة في الناتو
تسعى قوى عسكرية كبرى في أوروبا، على وضع خطط للاضطلاع بمسؤولية أكبر في الدفاع عن القارة، بهدف تقليل الاعتماد تدريجيا على الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام غربية.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم الخميس، إن هذا الاتجاه مدفوع بالقلق من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة، بإضعاف حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أو الخروج منه.
وأضافت الصحيفة أن "دولا بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول شمال أوروبا، تعمل على تطوير مقترح بنقل المسؤوليات تدريجيا على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.
وأكد التقرير أن الخطة حاليا، تطوير مناقشات "غير رسمية ولكن منظمة"، تشمل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، وتعزيز القدرات العسكرية لإقناع الولايات المتحدة بالموافقة على انتقال منظم.
ونقلت الصحيفة عن بعض المسؤولين الأوروبيين أنه حتى مع زيادة الإنفاق، تشير التقديرات إلى أن أوروبا ستحتاج من 5 إلى 10 سنوات على الأقل لتطوير القدرات اللازمة لاستبدال معظم الإسهامات الأمريكية، عدا عن الردع الأمريكي باستخدام القوة النووية.
وقال مسؤولون في حلف الناتو إن "الحفاظ على هيكل الحلف من دون الولايات المتحدة سيكون أبسط بكثير من بناء تحالف جديد".