https://sarabic.ae/20250321/إعلام-غربي-الحلفاء-الأوروبيون-يعملون-على-خطة-لاستبدال-الولايات-المتحدة-في-الناتو-1098823672.html

إعلام غربي: الحلفاء الأوروبيون يعملون على خطة لاستبدال الولايات المتحدة في الناتو

إعلام غربي: الحلفاء الأوروبيون يعملون على خطة لاستبدال الولايات المتحدة في الناتو

سبوتنيك عربي

تسعى قوى عسكرية كبرى في أوروبا، على وضع خطط للاضطلاع بمسؤولية أكبر في الدفاع عن القارة، بهدف تقليل الاعتماد تدريجيا على الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما ذكرت... 21.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-21T06:09+0000

2025-03-21T06:09+0000

2025-03-21T06:09+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

الناتو

الولايات المتحدة الأمريكية

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وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم الخميس، إن هذا الاتجاه مدفوع بالقلق من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة، بإضعاف حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أو الخروج منه.وأضافت الصحيفة أن "دولا بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول شمال أوروبا، تعمل على تطوير مقترح بنقل المسؤوليات تدريجيا على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.ونقلت الصحيفة عن بعض المسؤولين الأوروبيين أنه حتى مع زيادة الإنفاق، تشير التقديرات إلى أن أوروبا ستحتاج من 5 إلى 10 سنوات على الأقل لتطوير القدرات اللازمة لاستبدال معظم الإسهامات الأمريكية، عدا عن الردع الأمريكي باستخدام القوة النووية.وقال مسؤولون في حلف الناتو إن "الحفاظ على هيكل الحلف من دون الولايات المتحدة سيكون أبسط بكثير من بناء تحالف جديد".القوات الروسية تقصف قافلة عسكرية أوكرانية محملة بالذخائر والأسلحة

https://sarabic.ae/20250314/الناتو-لا-نستبعد-تطبيع-العلاقات-بين-الاتحاد-الأوروبي-وأمريكا-مع-روسيا-1098665908.html

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