https://sarabic.ae/20250327/إعلام-غربي-الدول-الأوروبية-تدرس-نشر-قوات-على-طول-نهر-دنيبر-1098989325.html

إعلام غربي: الدول الأوروبية تدرس نشر قوات على طول نهر "دنيبر"

إعلام غربي: الدول الأوروبية تدرس نشر قوات على طول نهر "دنيبر"

سبوتنيك عربي

يدرس العسكريون الأوروبيون خيارات مختلفة لنشر قوات في أوكرانيا، بما في ذلك على طول نهر "دنيبر"، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤول فرنسي. 27.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-27T07:15+0000

2025-03-27T07:15+0000

2025-03-27T07:15+0000

رصد عسكري

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وأضاف المسؤول لوكالة "أسوشيتد برس": "الخيار المحتمل، الذي تؤيده فرنسا، ينطوي على نشر قوات كبيرة من قبل أعضاء التحالف في وسط أوكرانيا، في مكان ما على طول نهر دنيبر، بعيدا عن الخطوط الأمامية".ووفقا لمصدر الوكالة، فإن الأماكن المحتملة لنشر القوات هي غربي أوكرانيا أو حتى الدول المجاورة.ومن المقرر أن تعقد اليوم الخميس، في العاصمة الفرنسية باريس، قمة "تحالف الراغبين"، حيث ستتم مناقشة "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا، بما في ذلك نشر "قوات حفظ السلام" هناك، سعيًا إلى التوصل إلى توافق حول هذه القضية.بدورها، ذكرت صحيفة "تلغراف"، نقلًا عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى، في 23 مارس الجاري، أن الجيش البريطاني وصف خطط رئيس وزرائه بأنها "مسرحية سياسية"، حيث لا أحد لديه أي فكرة عن تفاصيل مثل هذه المهمة.مصدر لـ"سبوتنيك": الاستخبارات الأوكرانية تحضر لاستفزاز في نيكولاييف

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رصد عسكري, أخبار الاتحاد الأوروبي