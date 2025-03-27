https://sarabic.ae/20250327/إعلام-غربي-الدول-الأوروبية-تدرس-نشر-قوات-على-طول-نهر-دنيبر-1098989325.html
إعلام غربي: الدول الأوروبية تدرس نشر قوات على طول نهر "دنيبر"
إعلام غربي: الدول الأوروبية تدرس نشر قوات على طول نهر "دنيبر"
سبوتنيك عربي
يدرس العسكريون الأوروبيون خيارات مختلفة لنشر قوات في أوكرانيا، بما في ذلك على طول نهر "دنيبر"، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤول فرنسي. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T07:15+0000
2025-03-27T07:15+0000
2025-03-27T07:15+0000
رصد عسكري
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأضاف المسؤول لوكالة "أسوشيتد برس": "الخيار المحتمل، الذي تؤيده فرنسا، ينطوي على نشر قوات كبيرة من قبل أعضاء التحالف في وسط أوكرانيا، في مكان ما على طول نهر دنيبر، بعيدا عن الخطوط الأمامية".ووفقا لمصدر الوكالة، فإن الأماكن المحتملة لنشر القوات هي غربي أوكرانيا أو حتى الدول المجاورة.ومن المقرر أن تعقد اليوم الخميس، في العاصمة الفرنسية باريس، قمة "تحالف الراغبين"، حيث ستتم مناقشة "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا، بما في ذلك نشر "قوات حفظ السلام" هناك، سعيًا إلى التوصل إلى توافق حول هذه القضية.بدورها، ذكرت صحيفة "تلغراف"، نقلًا عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى، في 23 مارس الجاري، أن الجيش البريطاني وصف خطط رئيس وزرائه بأنها "مسرحية سياسية"، حيث لا أحد لديه أي فكرة عن تفاصيل مثل هذه المهمة.مصدر لـ"سبوتنيك": الاستخبارات الأوكرانية تحضر لاستفزاز في نيكولاييف
https://sarabic.ae/20250326/روبيو-الطريق-إلى-السلام-في-أوكرانيا-لن-يكون-سريعا-وسهلا-1098982321.html
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رصد عسكري, أخبار الاتحاد الأوروبي
رصد عسكري, أخبار الاتحاد الأوروبي
إعلام غربي: الدول الأوروبية تدرس نشر قوات على طول نهر "دنيبر"
يدرس العسكريون الأوروبيون خيارات مختلفة لنشر قوات في أوكرانيا، بما في ذلك على طول نهر "دنيبر"، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤول فرنسي.
وأضاف المسؤول لوكالة "أسوشيتد برس": "الخيار المحتمل، الذي تؤيده فرنسا، ينطوي على نشر قوات كبيرة من قبل أعضاء التحالف في وسط أوكرانيا، في مكان ما على طول نهر دنيبر، بعيدا عن الخطوط الأمامية".
وكما تشير الوكالة، يدرس القادة العسكريون والاستراتيجيون الأوروبيون خيارات مختلفة لنشر أفراد عسكريين "للمساعدة" في حل الصراع بأوكرانيا.
ووفقا لمصدر الوكالة، فإن الأماكن المحتملة لنشر القوات هي غربي أوكرانيا أو حتى الدول المجاورة.
ومن المقرر أن تعقد اليوم الخميس، في العاصمة الفرنسية باريس، قمة "تحالف الراغبين"، حيث ستتم مناقشة "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا، بما في ذلك نشر "قوات حفظ السلام" هناك، سعيًا إلى التوصل إلى توافق حول هذه القضية.
وذكرت وكالة "بلومبرغ"، في 13 مارس/ آذار الجاري، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يحاولان جذب 37 دولة لإنشاء ما يسمى بـ"تحالف الراغبين"، وهو مجموعة من الدول المستعدة لنشر قوات "حفظ السلام" في أوكرانيا، وتزويد نظام كييف بـ"ضمانات أمنية".
بدورها، ذكرت صحيفة "تلغراف"، نقلًا عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى، في 23 مارس الجاري، أن الجيش البريطاني وصف خطط رئيس وزرائه بأنها "مسرحية سياسية"، حيث لا أحد لديه أي فكرة عن تفاصيل مثل هذه المهمة.