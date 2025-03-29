https://sarabic.ae/20250329/المجر-الحديث-عن-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-قبل-التوصل-إلى-اتفاق-روسي-أمريكي-سابق-لأوانه-1099047875.html

المجر: الحديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا قبل التوصل إلى اتفاق روسي أمريكي سابق لأوانه

المجر: الحديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا قبل التوصل إلى اتفاق روسي أمريكي سابق لأوانه

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أنه من السابق لأوانه الحديث عن إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا قبل التوصل إلى اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة. 29.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-29T03:05+0000

2025-03-29T03:05+0000

2025-03-29T03:05+0000

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موسكو – سبوتنيك. وقال سيارتو في مقابلة مع "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول إمكانية إرسال قوات حفظ سلام من دول أوروبية إلى أوكرانيا دون موافقة روسيا: "هناك تسلسل واضح للغاية يجب الالتزام به".وأضاف: "أولًا، دعونا نتوصل إلى اتفاق. نحن لا نرى أي خيار آخر سوى الاتفاق الأمريكي الروسي".وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، في 13 آذار/مارس، أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يحاولان جذب 37 دولة لإنشاء ما يسمى "تحالف الراغبين" – وهي مجموعة من الدول المستعدة لنشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا وتوفير ضمانات أمنية لنظام كييف.وبدورها، ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية، نقلاً عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى، في 23 آذار/مارس، أن الجيش البريطاني وصف خطط رئيس الوزراء البريطاني بأنها "مسرحية سياسية"، حيث لا أحد لديه أي فكرة عن تفاصيل مثل هذه المهمة.من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا لا ترى أي إمكانية للتسوية بشأن مسألة نشر قوات حفظ سلام أجنبية في أوكرانيا، موضحًا أن نشر قوات أجنبية في أوكرانيا سيدفع الدول الغربية إلى عدم الرغبة في التوافق على شروط التسوية السلمية، لأن هذه القوة سوف تخلق "حقائق على الأرض".

https://sarabic.ae/20250219/رئيس-أركان-بريطانيا-السابق-لندن-غير-قادرة-على-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1097937321.html

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