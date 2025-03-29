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شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
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قوانين الاقتصاد
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250329/المجر-الحديث-عن-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-قبل-التوصل-إلى-اتفاق-روسي-أمريكي-سابق-لأوانه-1099047875.html
المجر: الحديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا قبل التوصل إلى اتفاق روسي أمريكي سابق لأوانه
المجر: الحديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا قبل التوصل إلى اتفاق روسي أمريكي سابق لأوانه
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أنه من السابق لأوانه الحديث عن إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا قبل التوصل إلى اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T03:05+0000
2025-03-29T03:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
المجر
أخبار المجر
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أخبار روسيا اليوم
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موسكو – سبوتنيك. وقال سيارتو في مقابلة مع "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول إمكانية إرسال قوات حفظ سلام من دول أوروبية إلى أوكرانيا دون موافقة روسيا: "هناك تسلسل واضح للغاية يجب الالتزام به".وأضاف: "أولًا، دعونا نتوصل إلى اتفاق. نحن لا نرى أي خيار آخر سوى الاتفاق الأمريكي الروسي".وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، في 13 آذار/مارس، أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يحاولان جذب 37 دولة لإنشاء ما يسمى "تحالف الراغبين" – وهي مجموعة من الدول المستعدة لنشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا وتوفير ضمانات أمنية لنظام كييف.وبدورها، ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية، نقلاً عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى، في 23 آذار/مارس، أن الجيش البريطاني وصف خطط رئيس الوزراء البريطاني بأنها "مسرحية سياسية"، حيث لا أحد لديه أي فكرة عن تفاصيل مثل هذه المهمة.من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا لا ترى أي إمكانية للتسوية بشأن مسألة نشر قوات حفظ سلام أجنبية في أوكرانيا، موضحًا أن نشر قوات أجنبية في أوكرانيا سيدفع الدول الغربية إلى عدم الرغبة في التوافق على شروط التسوية السلمية، لأن هذه القوة سوف تخلق "حقائق على الأرض".
https://sarabic.ae/20250219/رئيس-أركان-بريطانيا-السابق-لندن-غير-قادرة-على-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1097937321.html
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أخبار أوكرانيا, المجر, أخبار المجر, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, المجر, أخبار المجر, روسيا, أخبار روسيا اليوم

المجر: الحديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا قبل التوصل إلى اتفاق روسي أمريكي سابق لأوانه

03:05 GMT 29.03.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowskiقوات مسلحة خلال مناورة عسكرية "التنين-24"، وهي جزء من مناورات "المدافع الصامد 2024"، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024.
قوات مسلحة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أنه من السابق لأوانه الحديث عن إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا قبل التوصل إلى اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة.
موسكو – سبوتنيك. وقال سيارتو في مقابلة مع "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول إمكانية إرسال قوات حفظ سلام من دول أوروبية إلى أوكرانيا دون موافقة روسيا: "هناك تسلسل واضح للغاية يجب الالتزام به".
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس الأركان البريطاني السابق: لندن غير قادرة على إرسال قوات إلى أوكرانيا
19 فبراير, 01:23 GMT
وأضاف: "أولًا، دعونا نتوصل إلى اتفاق. نحن لا نرى أي خيار آخر سوى الاتفاق الأمريكي الروسي".
وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، في 13 آذار/مارس، أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يحاولان جذب 37 دولة لإنشاء ما يسمى "تحالف الراغبين" – وهي مجموعة من الدول المستعدة لنشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا وتوفير ضمانات أمنية لنظام كييف.
وبدورها، ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية، نقلاً عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى، في 23 آذار/مارس، أن الجيش البريطاني وصف خطط رئيس الوزراء البريطاني بأنها "مسرحية سياسية"، حيث لا أحد لديه أي فكرة عن تفاصيل مثل هذه المهمة.
من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا لا ترى أي إمكانية للتسوية بشأن مسألة نشر قوات حفظ سلام أجنبية في أوكرانيا، موضحًا أن نشر قوات أجنبية في أوكرانيا سيدفع الدول الغربية إلى عدم الرغبة في التوافق على شروط التسوية السلمية، لأن هذه القوة سوف تخلق "حقائق على الأرض".
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