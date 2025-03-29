https://sarabic.ae/20250329/المجر-الحديث-عن-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-قبل-التوصل-إلى-اتفاق-روسي-أمريكي-سابق-لأوانه-1099047875.html
المجر: الحديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا قبل التوصل إلى اتفاق روسي أمريكي سابق لأوانه
المجر: الحديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا قبل التوصل إلى اتفاق روسي أمريكي سابق لأوانه
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أنه من السابق لأوانه الحديث عن إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا قبل التوصل إلى اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T03:05+0000
2025-03-29T03:05+0000
2025-03-29T03:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
المجر
أخبار المجر
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086682771_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_3d23ff862bb07b01f1917de8298e183e.jpg
موسكو – سبوتنيك. وقال سيارتو في مقابلة مع "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول إمكانية إرسال قوات حفظ سلام من دول أوروبية إلى أوكرانيا دون موافقة روسيا: "هناك تسلسل واضح للغاية يجب الالتزام به".وأضاف: "أولًا، دعونا نتوصل إلى اتفاق. نحن لا نرى أي خيار آخر سوى الاتفاق الأمريكي الروسي".وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، في 13 آذار/مارس، أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يحاولان جذب 37 دولة لإنشاء ما يسمى "تحالف الراغبين" – وهي مجموعة من الدول المستعدة لنشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا وتوفير ضمانات أمنية لنظام كييف.وبدورها، ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية، نقلاً عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى، في 23 آذار/مارس، أن الجيش البريطاني وصف خطط رئيس الوزراء البريطاني بأنها "مسرحية سياسية"، حيث لا أحد لديه أي فكرة عن تفاصيل مثل هذه المهمة.من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا لا ترى أي إمكانية للتسوية بشأن مسألة نشر قوات حفظ سلام أجنبية في أوكرانيا، موضحًا أن نشر قوات أجنبية في أوكرانيا سيدفع الدول الغربية إلى عدم الرغبة في التوافق على شروط التسوية السلمية، لأن هذه القوة سوف تخلق "حقائق على الأرض".
https://sarabic.ae/20250219/رئيس-أركان-بريطانيا-السابق-لندن-غير-قادرة-على-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1097937321.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086682771_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efb4aab418db0cf6435a2d881c3b6964.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, المجر, أخبار المجر, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, المجر, أخبار المجر, روسيا, أخبار روسيا اليوم
المجر: الحديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا قبل التوصل إلى اتفاق روسي أمريكي سابق لأوانه
أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أنه من السابق لأوانه الحديث عن إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا قبل التوصل إلى اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة.
موسكو – سبوتنيك.
وقال سيارتو في مقابلة مع "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول إمكانية إرسال قوات حفظ سلام من دول أوروبية إلى أوكرانيا دون موافقة روسيا: "هناك تسلسل واضح للغاية يجب الالتزام به".
وأضاف: "أولًا، دعونا نتوصل إلى اتفاق. نحن لا نرى أي خيار آخر سوى الاتفاق الأمريكي الروسي".
وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، في 13 آذار/مارس، أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يحاولان جذب 37 دولة لإنشاء ما يسمى "تحالف الراغبين" – وهي مجموعة من الدول المستعدة لنشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا وتوفير ضمانات أمنية لنظام كييف.
وبدورها، ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية، نقلاً عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى، في 23 آذار/مارس، أن الجيش البريطاني وصف خطط
رئيس الوزراء البريطاني بأنها "مسرحية سياسية"، حيث لا أحد لديه أي فكرة عن تفاصيل مثل هذه المهمة.
من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا لا ترى أي إمكانية للتسوية بشأن مسألة نشر قوات حفظ سلام أجنبية في أوكرانيا، موضحًا أن نشر قوات أجنبية في أوكرانيا سيدفع الدول الغربية إلى عدم الرغبة في التوافق على شروط التسوية السلمية، لأن هذه القوة سوف تخلق "حقائق على الأرض".