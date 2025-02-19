https://sarabic.ae/20250219/رئيس-أركان-بريطانيا-السابق-لندن-غير-قادرة-على-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1097937321.html

رئيس أركان بريطانيا السابق: لندن غير قادرة على إرسال قوات إلى أوكرانيا

رئيس أركان بريطانيا السابق: لندن غير قادرة على إرسال قوات إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد الجنرال ديفيد ريتشاردز، الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة البريطانية، أن الجيش البريطاني لا يمتلك العدد الكافي من الجنود لإرسال قوات إلى أوكرانيا لدعم... 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T01:23+0000

2025-02-19T01:23+0000

2025-02-19T01:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الجيش البريطاني

روسيا

أخبار أوكرانيا

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يأتي ذلك بعد تصريح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الأحد الماضي، بأن بلاده مستعدة لنشر قوات في أوكرانيا إذا لزم الأمر لضمان أمنها، والاضطلاع بدور قيادي في تسريع العمل على تقديم ضمانات أمنية لكييف.وفي سياق متصل، أفادت "واشنطن بوست" يوم الاثنين، نقلًا عن مصادر رسمية، بأن الدول الأوروبية تدرس نشر قوة تتراوح بين 25,000 و30,000 جندي في أوكرانيا، لكن دون إرسالهم إلى خط التماس المباشر مع القوات الروسية.من جهتها، تقدر الاستخبارات الخارجية الروسية، أن الغرب قد ينشر ما يصل إلى 100,000 جندي في أوكرانيا تحت غطاء "قوة حفظ سلام" لتعزيز قدراتها القتالية.بينما شدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على أن نشر قوات حفظ السلام يتطلب موافقة جميع الأطراف المعنية، معتبرًا أن أي حديث عن إرسال هذه القوات إلى أوكرانيا في الوقت الحالي سابق لأوانه.

https://sarabic.ae/20250217/ستارمر-بريطانيا-مستعدة-لإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-إذا-لزم-الأمر-1097853680.html

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الجيش البريطاني, روسيا, أخبار أوكرانيا