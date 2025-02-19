https://sarabic.ae/20250219/رئيس-أركان-بريطانيا-السابق-لندن-غير-قادرة-على-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1097937321.html
رئيس أركان بريطانيا السابق: لندن غير قادرة على إرسال قوات إلى أوكرانيا
رئيس أركان بريطانيا السابق: لندن غير قادرة على إرسال قوات إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد الجنرال ديفيد ريتشاردز، الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة البريطانية، أن الجيش البريطاني لا يمتلك العدد الكافي من الجنود لإرسال قوات إلى أوكرانيا لدعم... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T01:23+0000
2025-02-19T01:23+0000
2025-02-19T01:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش البريطاني
روسيا
أخبار أوكرانيا
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يأتي ذلك بعد تصريح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الأحد الماضي، بأن بلاده مستعدة لنشر قوات في أوكرانيا إذا لزم الأمر لضمان أمنها، والاضطلاع بدور قيادي في تسريع العمل على تقديم ضمانات أمنية لكييف.وفي سياق متصل، أفادت "واشنطن بوست" يوم الاثنين، نقلًا عن مصادر رسمية، بأن الدول الأوروبية تدرس نشر قوة تتراوح بين 25,000 و30,000 جندي في أوكرانيا، لكن دون إرسالهم إلى خط التماس المباشر مع القوات الروسية.من جهتها، تقدر الاستخبارات الخارجية الروسية، أن الغرب قد ينشر ما يصل إلى 100,000 جندي في أوكرانيا تحت غطاء "قوة حفظ سلام" لتعزيز قدراتها القتالية.بينما شدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على أن نشر قوات حفظ السلام يتطلب موافقة جميع الأطراف المعنية، معتبرًا أن أي حديث عن إرسال هذه القوات إلى أوكرانيا في الوقت الحالي سابق لأوانه.
https://sarabic.ae/20250217/ستارمر-بريطانيا-مستعدة-لإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-إذا-لزم-الأمر-1097853680.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
الجيش البريطاني, روسيا, أخبار أوكرانيا
الجيش البريطاني, روسيا, أخبار أوكرانيا
رئيس أركان بريطانيا السابق: لندن غير قادرة على إرسال قوات إلى أوكرانيا
أكد الجنرال ديفيد ريتشاردز، الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة البريطانية، أن الجيش البريطاني لا يمتلك العدد الكافي من الجنود لإرسال قوات إلى أوكرانيا لدعم الضمانات الأمنية لكييف.
يأتي ذلك بعد تصريح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الأحد الماضي، بأن بلاده مستعدة لنشر قوات في أوكرانيا إذا لزم الأمر لضمان أمنها، والاضطلاع بدور قيادي في تسريع العمل على تقديم ضمانات أمنية لكييف.
لكن ريتشاردز شكّك في قدرة الجيش البريطاني على تنفيذ ذلك، قائلًا لشبكة "سكاي نيوز" يوم الثلاثاء: "لا، أخشى أن ذلك غير ممكن. القوة الإجمالية للجيش تبلغ نحو 72,000 جندي، لكن القادرين على الانتشار فعليًا يتراوح عددهم بين 45,000 و50,000 فقط. هذه القوة التي يجري الحديث عنها ستحتاج إلى جميع هؤلاء الجنود بشكل مستدام، والجيش ببساطة غير قادر على ذلك بفاعلية."
وفي سياق متصل، أفادت "واشنطن بوست" يوم الاثنين، نقلًا عن مصادر رسمية، بأن الدول الأوروبية تدرس نشر قوة تتراوح بين 25,000 و30,000 جندي في أوكرانيا، لكن دون إرسالهم إلى خط التماس المباشر مع القوات الروسية.
من جهتها، تقدر الاستخبارات الخارجية الروسية، أن الغرب قد ينشر ما يصل إلى 100,000 جندي في أوكرانيا تحت غطاء "قوة حفظ سلام" لتعزيز قدراتها القتالية.
بينما شدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على أن نشر قوات حفظ السلام يتطلب موافقة جميع الأطراف المعنية، معتبرًا أن أي حديث عن إرسال هذه القوات إلى أوكرانيا في الوقت الحالي سابق لأوانه.