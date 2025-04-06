https://sarabic.ae/20250406/رئيسا-الأركان-العامة-البريطاني-والفرنسي-يناقشان-مع-كييف-إمكانية-نشر-قوات-حفظ-سلام-1099252411.html

رئيسا الأركان العامة البريطاني والفرنسي يناقشان مع كييف إمكانية نشر قوات حفظ سلام

رئيسا الأركان العامة البريطاني والفرنسي يناقشان مع كييف إمكانية نشر قوات حفظ سلام

سبوتنيك عربي

ناقش رئيس أركان الدفاع البريطاني، توني راداكين، في كييف إمكانية نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا مع نظيريه الفرنسي والأوكراني، وفقًا لما ذكرته وزارة الدفاع... 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T02:55+0000

2025-04-06T02:55+0000

2025-04-06T02:55+0000

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موسكو -سبوتنيك. وأضافت الوزارة: "في إطار الجهود الرائدة التي تبذلها المملكة المتحدة لبناء تحالف الراغبين لضمان سلام دائم في أوكرانيا، التقى رئيس أركان الدفاع، الأدميرال السير توني راداكين، بنظيريه الأوكراني والفرنسي في كييف".ولم يذكر البيان أسماء ممثلي فرنسا وأوكرانيا الذين شاركوا في الاجتماع مع راداكين.في أعقاب قمة باريس لـ"تحالف الراغبين" في 27 مارس/آذار، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن عددًا من ممثلي التحالف يخططون لإرسال "قوات ردع" إلى أوكرانيا.وكما أكد الرئيس الفرنسي، فإن هذه المبادرة الفرنسية البريطانية لن تحل محل القوات الأوكرانية، ولن تكون "قوات الردع" قوات حفظ سلام، هدفها هو احتواء روسيا، وسيتم نشرها في مواقع استراتيجية محددة مسبقًا مع الأوكرانيين.وأشار ماكرون إلى أن المبادرة لم تحظَ بموافقة الجميع، ولكن هذا ليس ضروريًا لتنفيذها.أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 6 مارس/آذار أن روسيا لا ترى أي مجال للتسوية بشأن مسألة نشر قوات حفظ سلام أجنبية في أوكرانيا.وكما أوضح الوزير الروسي، إذا تم نشر قوة أجنبية في أوكرانيا، فلن ترغب الدول الغربية في الموافقة على شروط تسوية سلمية، لأن هذه القوة ستخلق "أمرًا واقعًا على الأرض".صرحت وزارة الخارجية الروسية سابقًا، بأن خطط بعض دول الاتحاد الأوروبي لإرسال "قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا خطوة استفزازية تهدف إلى ترسيخ أوهام كاذبة لدى السلطات في كييف.وسبق لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أن تصريح الغرب بأنه سينشر ما يُسمى بـ"قوة حفظ سلام" قوامها حوالي 100 ألف فرد في البلاد لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا، ويرى الجهاز أن هذا سيكون احتلالًا فعليًا لأوكرانيا.وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن نشر قوات حفظ السلام ممكن فقط بموافقة أطراف النزاع المعني، ووفقًا لبيسكوف، من السابق لأوانه الحديث عن قوات حفظ سلام في أوكرانيا.

https://sarabic.ae/20250405/مصدر-قوات-الشمال-الروسية-تفتك-بـ-15-لواء-أوكرانيا-في-مقاطعة-كورسك-1099231146.html

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