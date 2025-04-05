https://sarabic.ae/20250405/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1099239540.html

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت نحو 210 عسكريين إضافة إلى... 05.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-05T11:54+0000

2025-04-05T11:54+0000

2025-04-05T11:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 210 عسكريين، ومركبة قتال مشاة، وناقلتي جنود مدرعتين، و5 مركبات قتالية مدرعة، وتسع سيارات، ومدفع هاون، بالإضافة لـ8 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة".أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، وكبدّت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في العدة والعتاد.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، عملياتها الهجومية، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 435 عسكريا، وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير تم تدمير محطتة الحرب الإلكترونية".وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف، وخسرت قوات كييف أكثر من 250عسكريا، ودبابة وناقلات جند، وعدد من المدافع الميدانية، كما تم تدمير تم تدميرومستودع ذخيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250405/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-استراتيجية-في-عدة-محاور-من-العملية-العسكرية-الخاصة-1099238888.html

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روسيا, رصد عسكري