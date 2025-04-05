https://sarabic.ae/20250405/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-استراتيجية-في-عدة-محاور-من-العملية-العسكرية-الخاصة-1099238888.html
القوات الروسية تسيطر على مواقع استراتيجية في عدة محاور من العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على مواقع استراتيجية في عدة محاور من العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الروسية... 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T11:12+0000
2025-04-05T11:12+0000
2025-04-05T11:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، عملياتها الهجومية، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 435 عسكريا، وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير تم تدمير محطتة الحرب الإلكترونية".وأردف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 300 جندي، و4 دبابات ومركبتين مشاة قتاليتين وثلاث ناقلات جند مدرعة أمريكية ومعدات قتالية مدرعة، وعددا من المدافع الميدانية".وأشار البيان إلى أن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 75 عسكريا، ودبابتين ومركبة قتالية مدرعة وعدد من المدافع".وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين المركبات الجوية المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 147".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250404/القوات-الروسية-تستهدف-مقر-اجتماع-لقادة-أوكرانيين-ومدربين-أجانب-1099228407.html
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روسيا, العالم
القوات الروسية تسيطر على مواقع استراتيجية في عدة محاور من العملية العسكرية الخاصة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، وكبدّت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، عملياتها الهجومية، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 435 عسكريا، وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير تم تدمير محطتة الحرب الإلكترونية".
وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف، وخسرت قوات كييف أكثر من 250عسكريا، ودبابة وناقلات جند، وعدد من المدافع الميدانية، كما تم تدمير تم تدميرومستودع ذخيرة".
وأردف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 300 جندي، و4 دبابات ومركبتين مشاة قتاليتين وثلاث ناقلات جند مدرعة أمريكية ومعدات قتالية مدرعة، وعددا من المدافع الميدانية".
وبحسب البيان، فإن "وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 140 عسكريا، ومركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع".
وأشار البيان إلى أن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 75 عسكريا، ودبابتين ومركبة قتالية مدرعة وعدد من المدافع".
وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين المركبات الجوية المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 147".
وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 7 قنابل من طراز "جدام" و5 صورايخ من طراز "هيمارس" و208 مسيرات أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.