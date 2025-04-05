https://sarabic.ae/20250405/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-استراتيجية-في-عدة-محاور-من-العملية-العسكرية-الخاصة-1099238888.html

القوات الروسية تسيطر على مواقع استراتيجية في عدة محاور من العملية العسكرية الخاصة

القوات الروسية تسيطر على مواقع استراتيجية في عدة محاور من العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الروسية... 05.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-05T11:12+0000

2025-04-05T11:12+0000

2025-04-05T11:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، عملياتها الهجومية، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 435 عسكريا، وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير تم تدمير محطتة الحرب الإلكترونية".وأردف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 300 جندي، و4 دبابات ومركبتين مشاة قتاليتين وثلاث ناقلات جند مدرعة أمريكية ومعدات قتالية مدرعة، وعددا من المدافع الميدانية".وأشار البيان إلى أن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 75 عسكريا، ودبابتين ومركبة قتالية مدرعة وعدد من المدافع".وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين المركبات الجوية المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 147".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250404/القوات-الروسية-تستهدف-مقر-اجتماع-لقادة-أوكرانيين-ومدربين-أجانب-1099228407.html

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