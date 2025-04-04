https://sarabic.ae/20250404/القوات-الروسية-تستهدف-مقر-اجتماع-لقادة-أوكرانيين-ومدربين-أجانب-1099228407.html

القوات الروسية تستهدف مقر اجتماع لقادة أوكرانيين ومدربين أجانب

القوات الروسية تستهدف مقر اجتماع لقادة أوكرانيين ومدربين أجانب

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية استهدفت بضربة صاروخية مقر اجتماع لقادة أوكرانيين ومدربين أجانب في مدينة كريفوي روغ. 04.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-04T19:47+0000

2025-04-04T19:47+0000

2025-04-04T19:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 85 ضابطا عسكريا وأجنبيا في كريفوي روغ".وتابع بيان الدفاع الروسية: "اليوم، 4 أبريل/نيسان، الساعة 18:49 بتوقيت موسكو، تم إطلاق صاروخ عالي الدقة بذخيرة شديدة الانفجار في موقع اجتماع مع قادة التشكيلات والمدربين الغربيين في أحد المطاعم في مدينة كريفوي روغ، ونتيجة الضربة، فقد العدو ما يصل إلى 85 عسكريًا وضابطًا من دول أجنبية".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي أوسبينوفكا وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وجاء في بيان وزارة الدفاع، أنه "نتيجة لأعمال نشطة وحاسمة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حررت بلدتي بانتيليمونوفكا وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية حسنّت من مواقعها التكتيكية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات العسكرية لثلاثة ألوية آلية، ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ومفرزة حدودية تابعة لحرس الحدود الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية تعلن إسقاط المضادات الجوية 107 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلادالقوات الروسية تدك مؤسسات صناعة الصواريخ والفضاء الأوكرانية وتحرر بلدتين في دونيتسك وزابوروجيه

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روسيا, رصد عسكري