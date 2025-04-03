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لافروف: روسيا تعتبر إنشاء "تحالف دول الساحل" تطلعا لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة... فيديو
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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250403/القوات-الروسية-تدك-مؤسسات-صناعة-الصواريخ-والفضاء-الأوكرانية-1099178129.html
القوات الروسية تدك مؤسسات صناعة الصواريخ والفضاء الأوكرانية وتحرر بلدتين في دونيتسك وزابوروجيه
القوات الروسية تدك مؤسسات صناعة الصواريخ والفضاء الأوكرانية وتحرر بلدتين في دونيتسك وزابوروجيه
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، استهداف القوات التابعة لها للمؤسسات الصناعية الصاروخية والفضائية الأوكرانية، إضافة لتدمير أهداف حيوية أخرى. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T10:45+0000
2025-04-03T11:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "نفذ الطيران الحربي والمسير، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، هجمات استهدفت كيانات صناعة الصواريخ والفضاء الأوكرانية، وخطوط إنتاج المركبات الجوية المسيرة، ومستودعات الذخيرة، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة والمعدات للعدو في 148 منطقة".وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة موجهة من طراز جدام، وثلاثة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 138 طائرة دون طيار".وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 125 عسكريًا وثلاث مركبات وأربع قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع بولندي ذاتية الدفع من عيار 155 ملم. وتابعه البيان: "تم تدمير ما يصل إلى 60 عسكريًا وسبع مركبات ومحطة حرب إلكترونية".وأردف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، على محور بيلغورود، بدحر تجمعات من القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ميروبولسكوي وبروكودي وبتروشيفكا في مقاطعة سومي". كمان عززت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" مواقعها، على طول خط التماس القتالي، حيث دحرت القوة البشرية ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كامينكا وكوندراشوفكا وزاغورويكوفكا ونوفايا كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوميخايلوفكا وريدكودوب ونوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، خطوطا ومواقع مهمة، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك ومينكوفكا وفيرولوبوفكا وتشاسوف يار وكورديوموفكا وكونستانتينوفكا وبليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، بتعزيز مواقعها، حيث دحرت القوى البشرية، ودمرت المعدات التابعة بالقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ديميتروف وكراسنوأرميسك وكوتلينو ولينينا وأوداتشنوي وبريوبرازينكا وأليكسييفكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 440 عسكريًا، ودبابة ليوبارد ألمانية الصنع، وأربع مركبات قتالية مدرعة، كما تم تدمير سبع سيارات ومدفعين.الجيش الروسي يستهدف قافلة عسكرية أوكرانية محملة بالذخيرة في مقاطعة خاركوف
https://sarabic.ae/20250403/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-23-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-ليلاً-1099172316.html
https://sarabic.ae/20250403/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-نفذت-4-هجمات-على-منشآت-طاقة-روسية-تسببت-بانقطاع-الكهرباء-1099177352.html
https://sarabic.ae/20250402/القوات-الروسية-تكبد-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1099156508.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدك مؤسسات صناعة الصواريخ والفضاء الأوكرانية وتحرر بلدتين في دونيتسك وزابوروجيه

10:45 GMT 03.04.2025 (تم التحديث: 11:30 GMT 03.04.2025)
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صواريخ "أفانغارد" الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا
إطلاق صواريخ أفانغارد الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، استهداف القوات التابعة لها للمؤسسات الصناعية الصاروخية والفضائية الأوكرانية، إضافة لتدمير أهداف حيوية أخرى.
وقالت الوزارة في بيان لها: "نفذ الطيران الحربي والمسير، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، هجمات استهدفت كيانات صناعة الصواريخ والفضاء الأوكرانية، وخطوط إنتاج المركبات الجوية المسيرة، ومستودعات الذخيرة، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة والمعدات للعدو في 148 منطقة".
وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة موجهة من طراز جدام، وثلاثة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 138 طائرة دون طيار".
وأضاف البيان: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، التوغل في أعماق دفاعات العدو، وحررت قرية فيسيولوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 125 عسكريًا وثلاث مركبات وأربع قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع بولندي ذاتية الدفع من عيار 155 ملم.

ونتيجة للعمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، تم تحرير قرية لوبكوفوي في مقاطعة زابوروجيه، حيث دحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه وبوناتوفكا ونيكولسكوي ويانتارنوي في مقاطعة خيرسون.

منظومة دفاع جوي إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
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04:18 GMT
وتابعه البيان: "تم تدمير ما يصل إلى 60 عسكريًا وسبع مركبات ومحطة حرب إلكترونية".
وأردف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، على محور بيلغورود، بدحر تجمعات من القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ميروبولسكوي وبروكودي وبتروشيفكا في مقاطعة سومي".

بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 75 عسكريًا ودبابة وعربة قتالية مدرعة وأربع سيارات وثلاثة مدافع ميدانية ومحطة حرب إلكترونية.

كمان عززت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" مواقعها، على طول خط التماس القتالي، حيث دحرت القوة البشرية ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كامينكا وكوندراشوفكا وزاغورويكوفكا ونوفايا كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوميخايلوفكا وريدكودوب ونوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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10:12 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 200 عسكري، ودبابتين ومركبة قتالية مدرعة، وأربع شاحنات صغيرة، وستة مدافع ميدان، بما في ذلك مدفع هاوتزر إم 198، عيار 155 ملم أمريكي الصنع، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة.
كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، خطوطا ومواقع مهمة، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك ومينكوفكا وفيرولوبوفكا وتشاسوف يار وكورديوموفكا وكونستانتينوفكا وبليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 11:21 GMT
بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 235 جنديًا، ودبابة وناقلة جند مدرعة، وسبع شاحنات صغيرة وأربع قطع مدفعية ميدانية، وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة.
كما قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، بتعزيز مواقعها، حيث دحرت القوى البشرية، ودمرت المعدات التابعة بالقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ديميتروف وكراسنوأرميسك وكوتلينو ولينينا وأوداتشنوي وبريوبرازينكا وأليكسييفكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 440 عسكريًا، ودبابة ليوبارد ألمانية الصنع، وأربع مركبات قتالية مدرعة، كما تم تدمير سبع سيارات ومدفعين.
الجيش الروسي يستهدف قافلة عسكرية أوكرانية محملة بالذخيرة في مقاطعة خاركوف
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