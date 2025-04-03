القوات الروسية تدك مؤسسات صناعة الصواريخ والفضاء الأوكرانية وتحرر بلدتين في دونيتسك وزابوروجيه
10:45 GMT 03.04.2025 (تم التحديث: 11:30 GMT 03.04.2025)
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صواريخ "أفانغارد" الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، استهداف القوات التابعة لها للمؤسسات الصناعية الصاروخية والفضائية الأوكرانية، إضافة لتدمير أهداف حيوية أخرى.
وقالت الوزارة في بيان لها: "نفذ الطيران الحربي والمسير، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، هجمات استهدفت كيانات صناعة الصواريخ والفضاء الأوكرانية، وخطوط إنتاج المركبات الجوية المسيرة، ومستودعات الذخيرة، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة والمعدات للعدو في 148 منطقة".
وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة موجهة من طراز جدام، وثلاثة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 138 طائرة دون طيار".
وأضاف البيان: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، التوغل في أعماق دفاعات العدو، وحررت قرية فيسيولوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 125 عسكريًا وثلاث مركبات وأربع قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع بولندي ذاتية الدفع من عيار 155 ملم.
ونتيجة للعمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، تم تحرير قرية لوبكوفوي في مقاطعة زابوروجيه، حيث دحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه وبوناتوفكا ونيكولسكوي ويانتارنوي في مقاطعة خيرسون.
وتابعه البيان: "تم تدمير ما يصل إلى 60 عسكريًا وسبع مركبات ومحطة حرب إلكترونية".
وأردف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، على محور بيلغورود، بدحر تجمعات من القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ميروبولسكوي وبروكودي وبتروشيفكا في مقاطعة سومي".
بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 75 عسكريًا ودبابة وعربة قتالية مدرعة وأربع سيارات وثلاثة مدافع ميدانية ومحطة حرب إلكترونية.
كمان عززت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" مواقعها، على طول خط التماس القتالي، حيث دحرت القوة البشرية ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كامينكا وكوندراشوفكا وزاغورويكوفكا ونوفايا كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوميخايلوفكا وريدكودوب ونوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 200 عسكري، ودبابتين ومركبة قتالية مدرعة، وأربع شاحنات صغيرة، وستة مدافع ميدان، بما في ذلك مدفع هاوتزر إم 198، عيار 155 ملم أمريكي الصنع، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة.
كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، خطوطا ومواقع مهمة، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك ومينكوفكا وفيرولوبوفكا وتشاسوف يار وكورديوموفكا وكونستانتينوفكا وبليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 235 جنديًا، ودبابة وناقلة جند مدرعة، وسبع شاحنات صغيرة وأربع قطع مدفعية ميدانية، وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة.
كما قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، بتعزيز مواقعها، حيث دحرت القوى البشرية، ودمرت المعدات التابعة بالقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ديميتروف وكراسنوأرميسك وكوتلينو ولينينا وأوداتشنوي وبريوبرازينكا وأليكسييفكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 440 عسكريًا، ودبابة ليوبارد ألمانية الصنع، وأربع مركبات قتالية مدرعة، كما تم تدمير سبع سيارات ومدفعين.