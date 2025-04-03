https://sarabic.ae/20250403/القوات-الروسية-تدك-مؤسسات-صناعة-الصواريخ-والفضاء-الأوكرانية-1099178129.html

القوات الروسية تدك مؤسسات صناعة الصواريخ والفضاء الأوكرانية وتحرر بلدتين في دونيتسك وزابوروجيه

القوات الروسية تدك مؤسسات صناعة الصواريخ والفضاء الأوكرانية وتحرر بلدتين في دونيتسك وزابوروجيه

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، استهداف القوات التابعة لها للمؤسسات الصناعية الصاروخية والفضائية الأوكرانية، إضافة لتدمير أهداف حيوية أخرى. 03.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-03T10:45+0000

2025-04-03T10:45+0000

2025-04-03T11:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيان لها: "نفذ الطيران الحربي والمسير، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، هجمات استهدفت كيانات صناعة الصواريخ والفضاء الأوكرانية، وخطوط إنتاج المركبات الجوية المسيرة، ومستودعات الذخيرة، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة والمعدات للعدو في 148 منطقة".وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة موجهة من طراز جدام، وثلاثة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 138 طائرة دون طيار".وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 125 عسكريًا وثلاث مركبات وأربع قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع بولندي ذاتية الدفع من عيار 155 ملم. وتابعه البيان: "تم تدمير ما يصل إلى 60 عسكريًا وسبع مركبات ومحطة حرب إلكترونية".وأردف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، على محور بيلغورود، بدحر تجمعات من القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ميروبولسكوي وبروكودي وبتروشيفكا في مقاطعة سومي". كمان عززت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" مواقعها، على طول خط التماس القتالي، حيث دحرت القوة البشرية ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كامينكا وكوندراشوفكا وزاغورويكوفكا ونوفايا كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوميخايلوفكا وريدكودوب ونوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، خطوطا ومواقع مهمة، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك ومينكوفكا وفيرولوبوفكا وتشاسوف يار وكورديوموفكا وكونستانتينوفكا وبليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، بتعزيز مواقعها، حيث دحرت القوى البشرية، ودمرت المعدات التابعة بالقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ديميتروف وكراسنوأرميسك وكوتلينو ولينينا وأوداتشنوي وبريوبرازينكا وأليكسييفكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 440 عسكريًا، ودبابة ليوبارد ألمانية الصنع، وأربع مركبات قتالية مدرعة، كما تم تدمير سبع سيارات ومدفعين.الجيش الروسي يستهدف قافلة عسكرية أوكرانية محملة بالذخيرة في مقاطعة خاركوف

https://sarabic.ae/20250403/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-23-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-ليلاً-1099172316.html

https://sarabic.ae/20250403/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-نفذت-4-هجمات-على-منشآت-طاقة-روسية-تسببت-بانقطاع-الكهرباء-1099177352.html

https://sarabic.ae/20250402/القوات-الروسية-تكبد-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1099156508.html

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روسيا, رصد عسكري