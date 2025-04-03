https://sarabic.ae/20250403/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-نفذت-4-هجمات-على-منشآت-طاقة-روسية-تسببت-بانقطاع-الكهرباء-1099177352.html

الدفاع الروسية: قوات كييف نفذت 4 هجمات على منشآت طاقة روسية تسببت بانقطاع الكهرباء

الدفاع الروسية: قوات كييف نفذت 4 هجمات على منشآت طاقة روسية تسببت بانقطاع الكهرباء

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأنه خلال الـ 24 الساعة الماضية، نفذت القوات الأوكرانية أربع هجمات على البنية التحتية للطاقة الروسية في جمهورية... 03.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-03T10:12+0000

2025-04-03T10:12+0000

2025-04-03T10:39+0000

روسيا

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وقالت الوزارة في بيان لها: "على مدى الـ 24 الساعة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية أربع هجمات على البنية التحتية للطاقة الروسية".ووفقًا للوزارة، في 2 أبريل/ نيسان، الساعة 00.43 في لوغانسك، نتيجة لهجوم شنته طائرة دون طيار أوكرانية على محطة توزيع الغاز سفاتوفو، التابعة لفرع شركة "تشيرنوموري للنفط والغاز"، تضررت المعدات واشتعلت فيها النيران، وتوقفت إمدادات الغاز لأكثر من 11 ألف مستهلك".وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، في الساعة 12.06 في مقاطعة بيلغورود، نتيجة القصف المدفعي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، لمحطة ماكسيموفكا الفرعية ذات الجهد 110 كيلو فولت، والتابعة لفرع مركز مؤسسة روسيتي - بيلغورودإينرغو، توقف المحول عن العمل، وتعرض أكثر من 1.7 ألف مستهلك منزلي في منطقة شيبيكينو، لانقطاع مصادر الطاقة".وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.وأضافت: "على خلفية الحوار المتجدد بين موسكو وواشنطن، فإن نظام كييف، بدعم من ما يسمى بشركائه الأوروبيين، لا يقلل من شدة الهجمات على المدنيين والأهداف الأخرى على الأراضي الروسية، إن عدد الهجمات على السكان المدنيين في بلدنا لا يتضاءل".وشددت على أن "إرهاب نظام كييف المستمر ضد مرافق الطاقة في روسيا يؤكد عجزه عن التفاوض".

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