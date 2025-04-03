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لافروف: روسيا تعتبر إنشاء "تحالف دول الساحل" تطلعا لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة... فيديو
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https://sarabic.ae/20250403/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-نفذت-4-هجمات-على-منشآت-طاقة-روسية-تسببت-بانقطاع-الكهرباء-1099177352.html
الدفاع الروسية: قوات كييف نفذت 4 هجمات على منشآت طاقة روسية تسببت بانقطاع الكهرباء
الدفاع الروسية: قوات كييف نفذت 4 هجمات على منشآت طاقة روسية تسببت بانقطاع الكهرباء
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأنه خلال الـ 24 الساعة الماضية، نفذت القوات الأوكرانية أربع هجمات على البنية التحتية للطاقة الروسية في جمهورية... 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T10:12+0000
2025-04-03T10:39+0000
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "على مدى الـ 24 الساعة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية أربع هجمات على البنية التحتية للطاقة الروسية".ووفقًا للوزارة، في 2 أبريل/ نيسان، الساعة 00.43 في لوغانسك، نتيجة لهجوم شنته طائرة دون طيار أوكرانية على محطة توزيع الغاز سفاتوفو، التابعة لفرع شركة "تشيرنوموري للنفط والغاز"، تضررت المعدات واشتعلت فيها النيران، وتوقفت إمدادات الغاز لأكثر من 11 ألف مستهلك".وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، في الساعة 12.06 في مقاطعة بيلغورود، نتيجة القصف المدفعي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، لمحطة ماكسيموفكا الفرعية ذات الجهد 110 كيلو فولت، والتابعة لفرع مركز مؤسسة روسيتي - بيلغورودإينرغو، توقف المحول عن العمل، وتعرض أكثر من 1.7 ألف مستهلك منزلي في منطقة شيبيكينو، لانقطاع مصادر الطاقة".وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.وأضافت: "على خلفية الحوار المتجدد بين موسكو وواشنطن، فإن نظام كييف، بدعم من ما يسمى بشركائه الأوروبيين، لا يقلل من شدة الهجمات على المدنيين والأهداف الأخرى على الأراضي الروسية، إن عدد الهجمات على السكان المدنيين في بلدنا لا يتضاءل".وشددت على أن "إرهاب نظام كييف المستمر ضد مرافق الطاقة في روسيا يؤكد عجزه عن التفاوض".
https://sarabic.ae/20250326/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يحاول-تعطيل-الاتفاق-الروسي-الأمريكي-من-خلال-الاستمرار-بقصف-منشآت-الطاقة-1098963007.html
https://sarabic.ae/20250401/بوتين-يطلب-من-بيلاؤوسوف-تقديم-تقرير-عن-تنفيذ-اتفاقيات-الامتناع-عن-استهداف-منشآت-الطاقة-1099133445.html
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الدفاع الروسية: قوات كييف نفذت 4 هجمات على منشآت طاقة روسية تسببت بانقطاع الكهرباء

10:12 GMT 03.04.2025 (تم التحديث: 10:39 GMT 03.04.2025)
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأنه خلال الـ 24 الساعة الماضية، نفذت القوات الأوكرانية أربع هجمات على البنية التحتية للطاقة الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعات كورسك وبيلغورود وزابوروجيه.
وقالت الوزارة في بيان لها: "على مدى الـ 24 الساعة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية أربع هجمات على البنية التحتية للطاقة الروسية".
ووفقًا للوزارة، في 2 أبريل/ نيسان، الساعة 00.43 في لوغانسك، نتيجة لهجوم شنته طائرة دون طيار أوكرانية على محطة توزيع الغاز سفاتوفو، التابعة لفرع شركة "تشيرنوموري للنفط والغاز"، تضررت المعدات واشتعلت فيها النيران، وتوقفت إمدادات الغاز لأكثر من 11 ألف مستهلك".

في منطقة كورسك في تمام الساعة 02.11، نتيجة لهجوم شنته طائرة دون طيار أوكرانية على محطة الطاقة التابعة لموسسة "كورسك إنيرغو"، تم قطع خط التوتر العالي 110 كيلو فولت "كلوكفا - سيمسكايا الأول، ما أدى لوقوع أكثر من 1.2 ألف مستهلك منزلي في مقاطعة كورسك دون كهرباء.

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، في الساعة 12.06 في مقاطعة بيلغورود، نتيجة القصف المدفعي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، لمحطة ماكسيموفكا الفرعية ذات الجهد 110 كيلو فولت، والتابعة لفرع مركز مؤسسة روسيتي - بيلغورودإينرغو، توقف المحول عن العمل، وتعرض أكثر من 1.7 ألف مستهلك منزلي في منطقة شيبيكينو، لانقطاع مصادر الطاقة".
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
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وأردف البيان: "في مقاطعة زابوروجيه، أيضًا في الساعة 18.00، نتيجة لهجوم شنته طائرة دون طيار أوكرانية، على محطة فاسيليفكا الكهربائية الفرعية ذات الجهد 35 كيلو فولت، والتابعة لمؤسسة تفيري إنيرغو، تصاعدت ألسن اللهب، وانقطع التيار الكهربائي عن حوالي 9 آلاف مستهلك منزلي في فاسيليفكا وما حولها".
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.
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1 أبريل, 12:51 GMT

كما أكدت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، أن "استهداف كييف لمنشآت الطاقة في روسيا تهدف إلى تقويض أي مبادرات للسلام".

وأضافت: "على خلفية الحوار المتجدد بين موسكو وواشنطن، فإن نظام كييف، بدعم من ما يسمى بشركائه الأوروبيين، لا يقلل من شدة الهجمات على المدنيين والأهداف الأخرى على الأراضي الروسية، إن عدد الهجمات على السكان المدنيين في بلدنا لا يتضاءل".
وشددت على أن "إرهاب نظام كييف المستمر ضد مرافق الطاقة في روسيا يؤكد عجزه عن التفاوض".
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