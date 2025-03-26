https://sarabic.ae/20250326/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يحاول-تعطيل-الاتفاق-الروسي-الأمريكي-من-خلال-الاستمرار-بقصف-منشآت-الطاقة-1098963007.html

الدفاع الروسية: نظام كييف يحاول تعطيل الاتفاق الروسي الأمريكي من خلال الاستمرار بقصف منشآت الطاقة

الدفاع الروسية: نظام كييف يحاول تعطيل الاتفاق الروسي الأمريكي من خلال الاستمرار بقصف منشآت الطاقة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن كييف واصلت ضرب منشآت الطاقة المدنية الروسية، وبذلت قصارى جهدها لعرقلة الاتفاق بشأن التدابير المرحلية لحل النزاع. 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T11:01+0000

2025-03-26T11:01+0000

2025-03-26T11:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "على الرغم من تصريح زيلينسكي، العلني، بشأن قبول الاتفاقيات الروسية الأمريكية، التي تم التوصل إليها في الرياض، في 24 مارس (آذار الجاري)، لوقف الهجمات على منشآت الطاقة المدنية، واصل نظام كييف مهاجمة البنية التحتية للطاقة في روسيا".وتابع: "في 26 مارس (الجاري)، في حوالي الساعة 4.45 بتوقيت موسكو في مقاطعة بريانسك، نتيجة لهجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية على منشأة فرع مركز "روسيتي"، تم قطع خط الجهد العالي 10 كيلو فولت، ونتيجة لذلك تُرك المستهلكون في منطقة كوماريشسكي من دون مصدر للطاقة".وأضافت الدفاع الروسية: "بينما يواصل نظام كييف تدمير البنية التحتية للطاقة المدنية في روسيا، يفعل في الواقع كل شيء لعرقلة الاتفاقيات الروسية الأمريكية، التي تم التوصل إليها بشأن التدابير المرحلية لحل الصراع الأوكراني".ويوم الثلاثاء الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية ناقشا خلالها سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، وشروط منع التصعيد، ومجموعة من القضايا الدولية الأخرى.وعلى عكس تصريحات زيلينسكي، بما في ذلك تلك التي نقلها إلى الجانب الأمريكي، يواصل نظام كييف التخطيط والإعداد وتنفيذ هجمات متعمدة على البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك الدولية، على أراضي روسيا الاتحادية.الدفاع الروسية: الهجمات الأوكرانية على المنشآت الحيوية تؤكد عجز زيلينسكي على التفاوضالخارجية الروسية: نظام كييف لا يتوقف فقط عند إرهاب المدنيين بل يستهدف أيضا وسائل الإعلام

https://sarabic.ae/20250325/روسيا-وأمريكا-تتفقان-على-قائمة-منشآت-الطاقة-التي-سيتم-حظر-استهدافها-1098949317.html

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