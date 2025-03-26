الدفاع الروسية: نظام كييف يحاول تعطيل الاتفاق الروسي الأمريكي من خلال الاستمرار بقصف منشآت الطاقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
14:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
15:00 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: استهداف الصحفيين استفزاز أوكراني ضد موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل اقترب الصدام التركي الإسرائيلي في سوريا؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
حوار صيني أمريكي.. هل ينجح في وقف حرب الرسوم الجمركية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:16 GMT
17 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
14:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
14:26 GMT
15 د
مساحة حرة
حوار صيني أمريكي.. هل ينجح في وقف حرب الرسوم الجمركية؟
15:26 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل اقترب الصدام التركي الإسرائيلي في سوريا؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:30 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250326/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يحاول-تعطيل-الاتفاق-الروسي-الأمريكي-من-خلال-الاستمرار-بقصف-منشآت-الطاقة-1098963007.html
الدفاع الروسية: نظام كييف يحاول تعطيل الاتفاق الروسي الأمريكي من خلال الاستمرار بقصف منشآت الطاقة
الدفاع الروسية: نظام كييف يحاول تعطيل الاتفاق الروسي الأمريكي من خلال الاستمرار بقصف منشآت الطاقة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن كييف واصلت ضرب منشآت الطاقة المدنية الروسية، وبذلت قصارى جهدها لعرقلة الاتفاق بشأن التدابير المرحلية لحل النزاع. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T11:01+0000
2025-03-26T11:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087197851_0:126:3105:1873_1920x0_80_0_0_3e73bc5aac7571eef89db2c41d4fcd3e.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "على الرغم من تصريح زيلينسكي، العلني، بشأن قبول الاتفاقيات الروسية الأمريكية، التي تم التوصل إليها في الرياض، في 24 مارس (آذار الجاري)، لوقف الهجمات على منشآت الطاقة المدنية، واصل نظام كييف مهاجمة البنية التحتية للطاقة في روسيا".وتابع: "في 26 مارس (الجاري)، في حوالي الساعة 4.45 بتوقيت موسكو في مقاطعة بريانسك، نتيجة لهجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية على منشأة فرع مركز "روسيتي"، تم قطع خط الجهد العالي 10 كيلو فولت، ونتيجة لذلك تُرك المستهلكون في منطقة كوماريشسكي من دون مصدر للطاقة".وأضافت الدفاع الروسية: "بينما يواصل نظام كييف تدمير البنية التحتية للطاقة المدنية في روسيا، يفعل في الواقع كل شيء لعرقلة الاتفاقيات الروسية الأمريكية، التي تم التوصل إليها بشأن التدابير المرحلية لحل الصراع الأوكراني".ويوم الثلاثاء الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية ناقشا خلالها سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، وشروط منع التصعيد، ومجموعة من القضايا الدولية الأخرى.وعلى عكس تصريحات زيلينسكي، بما في ذلك تلك التي نقلها إلى الجانب الأمريكي، يواصل نظام كييف التخطيط والإعداد وتنفيذ هجمات متعمدة على البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك الدولية، على أراضي روسيا الاتحادية.الدفاع الروسية: الهجمات الأوكرانية على المنشآت الحيوية تؤكد عجز زيلينسكي على التفاوضالخارجية الروسية: نظام كييف لا يتوقف فقط عند إرهاب المدنيين بل يستهدف أيضا وسائل الإعلام
https://sarabic.ae/20250325/روسيا-وأمريكا-تتفقان-على-قائمة-منشآت-الطاقة-التي-سيتم-حظر-استهدافها-1098949317.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087197851_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_fe21377dd02b4ad9cfb4dfe1c2555dfd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الدفاع الروسية: نظام كييف يحاول تعطيل الاتفاق الروسي الأمريكي من خلال الاستمرار بقصف منشآت الطاقة

11:01 GMT 26.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن كييف واصلت ضرب منشآت الطاقة المدنية الروسية، وبذلت قصارى جهدها لعرقلة الاتفاق بشأن التدابير المرحلية لحل النزاع.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "على الرغم من تصريح زيلينسكي، العلني، بشأن قبول الاتفاقيات الروسية الأمريكية، التي تم التوصل إليها في الرياض، في 24 مارس (آذار الجاري)، لوقف الهجمات على منشآت الطاقة المدنية، واصل نظام كييف مهاجمة البنية التحتية للطاقة في روسيا".

وأضاف: "في ليلة 26 مارس (الجاري)، قبالة سواحل جمهورية القرم، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين هجوميتين أوكرانيتين، كان الهدف منهما هو المعدات الأرضية لمنشأة تخزين الغاز تحت الأرض في غليبوفسكي".

وتابع: "في 26 مارس (الجاري)، في حوالي الساعة 4.45 بتوقيت موسكو في مقاطعة بريانسك، نتيجة لهجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية على منشأة فرع مركز "روسيتي"، تم قطع خط الجهد العالي 10 كيلو فولت، ونتيجة لذلك تُرك المستهلكون في منطقة كوماريشسكي من دون مصدر للطاقة".

وأشار البيان إلى أنه بعد ظهر يوم 25 مارس (الجاري) في مقاطعة كورسك، نتيجة لهجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية على منشأة للطاقة، حدث إغلاق متتالٍ لعدد من المحطات الفرعية، ونتيجة لذلك بقي أكثر من 4 آلاف مستهلك دون مصدر للطاقة.

وأضافت الدفاع الروسية: "بينما يواصل نظام كييف تدمير البنية التحتية للطاقة المدنية في روسيا، يفعل في الواقع كل شيء لعرقلة الاتفاقيات الروسية الأمريكية، التي تم التوصل إليها بشأن التدابير المرحلية لحل الصراع الأوكراني".
الكرملين، موسكو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
روسيا وأمريكا تتفقان على قائمة منشآت الطاقة التي سيتم حظر استهدافها
أمس, 19:21 GMT
ويوم الثلاثاء الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية ناقشا خلالها سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، وشروط منع التصعيد، ومجموعة من القضايا الدولية الأخرى.

وفي ذات السياق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الجمعة الماضية، بأن تفجير نظام كييف لمحطة "سودجا" لتوزيع الغاز، "يعزّز" انعدام الثقة بوعود زيلينسكي وأعضاء فريقه، التي قطعها على نفسه، أمام إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، للسير في مفاوضات السلام للوصول إلى تسوية للصراع في أوكرانيا.

وعلى عكس تصريحات زيلينسكي، بما في ذلك تلك التي نقلها إلى الجانب الأمريكي، يواصل نظام كييف التخطيط والإعداد وتنفيذ هجمات متعمدة على البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك الدولية، على أراضي روسيا الاتحادية.
الدفاع الروسية: الهجمات الأوكرانية على المنشآت الحيوية تؤكد عجز زيلينسكي على التفاوض
الخارجية الروسية: نظام كييف لا يتوقف فقط عند إرهاب المدنيين بل يستهدف أيضا وسائل الإعلام
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала