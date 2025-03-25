https://sarabic.ae/20250325/الدفاع-الروسية-الهجمات-الأوكرانية-على-المنشآت-الحيوية-تؤكد-عجز-زيلينسكي-على-التفاوض-1098932003.html
الدفاع الروسية: الهجمات الأوكرانية على المنشآت الحيوية تؤكد عجز زيلينسكي على التفاوض
الدفاع الروسية: الهجمات الأوكرانية على المنشآت الحيوية تؤكد عجز زيلينسكي على التفاوض
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها أن استمرار الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية، يؤكد عجز زيلينسكي على التفاوض وعدم... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت وزارة الدفاع الروسية إن نظام كييف واصل شن ضربات متعمدة باستخدام الطائرات دون طيار ضد منشآت البنية التحتية للطاقة السلمية الروسية، وذلك على خلفية المحادثات الروسية الأمريكية بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا، التي جرت في الرياض في 24 مارس/آذار الجاري.وأضاف بيان الوزارة أنه نتيجة لهجوم شنته طائرة دون طيار أوكرانية على البنية التحتية لفرع شركة "كوبان" التابع لشركة "روسيتي" في إقليم كراسنودار في 24 مارس، تم فصل خط الجهد العالي لمحطة روستوف للطاقة النووية - تيخوريتسك رقم 2، والذي بفضل الإجراءات السريعة وكفاءة العمال، لم يؤد إلى عواقب سلبية على المستهلكين.وفي مساء يوم 24 مارس، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في منطقة كيب تارخانكوت (جمهورية القرم) طائرة دون طيار هجومية أوكرانية أخرى، وكان هدفها المعدات الأرضية لمنشأة تخزين الغاز تحت الأرض "غليبوفسكوي".وخلصت الوزارة في بيانها إلى أنه ومن خلال استمرار الهجمات اليومية على البنية التحتية للطاقة الروسية، يؤكد زيلينسكي عجزه عن التفاوض وعدم قدرته على السيطرة على الضامنين الخارجيين للامتثال لأي اتفاقيات محتملة.الخارجية الروسية: نظام كييف لا يتوقف فقط عند إرهاب المدنيين بل يستهدف أيضا وسائل الإعلامالجيش الروسي يصد محاولة تسلل أوكرانية إلى الأراضي الروسية... فيديو
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار
الدفاع الروسية: الهجمات الأوكرانية على المنشآت الحيوية تؤكد عجز زيلينسكي على التفاوض
12:00 GMT 25.03.2025 (تم التحديث: 12:24 GMT 25.03.2025)
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها أن استمرار الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية، يؤكد عجز زيلينسكي على التفاوض وعدم قدرته على الامتثال لأي اتفاقيات محتملة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن نظام كييف واصل شن ضربات متعمدة باستخدام الطائرات دون طيار ضد منشآت البنية التحتية للطاقة السلمية الروسية، وذلك على خلفية المحادثات الروسية الأمريكية بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا، التي جرت في الرياض في 24 مارس/آذار الجاري.
وأضاف بيان الوزارة أنه نتيجة لهجوم شنته طائرة دون طيار أوكرانية على البنية التحتية لفرع شركة "كوبان" التابع لشركة "روسيتي" في إقليم كراسنودار في 24 مارس، تم فصل خط الجهد العالي لمحطة روستوف للطاقة النووية - تيخوريتسك رقم 2، والذي بفضل الإجراءات السريعة وكفاءة العمال، لم يؤد إلى عواقب سلبية على المستهلكين.
وفي جمهورية لوغانسك الشعبية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية هجوما باستخدام طائرة دون طيار في محطة توزيع الغاز في "سفاتوفو" التابعة لإدارة خط أنابيب الغاز الرئيسي "لوغانسك غاز".
وفي مساء يوم 24 مارس، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية
في منطقة كيب تارخانكوت (جمهورية القرم) طائرة دون طيار هجومية أوكرانية أخرى، وكان هدفها المعدات الأرضية لمنشأة تخزين الغاز تحت الأرض "غليبوفسكوي".
وخلصت الوزارة في بيانها إلى أنه ومن خلال استمرار الهجمات اليومية
على البنية التحتية للطاقة الروسية، يؤكد زيلينسكي عجزه عن التفاوض وعدم قدرته على السيطرة على الضامنين الخارجيين للامتثال لأي اتفاقيات محتملة.