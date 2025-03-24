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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250324/الدفاع-الروسية-كييف-تواصل-هجماتها-على-منشآت-الطاقة-في-روسيا-1098909664.html
الدفاع الروسية: كييف تواصل هجماتها على منشآت الطاقة في روسيا
الدفاع الروسية: كييف تواصل هجماتها على منشآت الطاقة في روسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية تواصل هجماتها على منشآت الطاقة في روسيا. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T14:20+0000
2025-03-24T14:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 23 مارس/آذار، من الساعة 21:00 إلى 21:50، صدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية هجومًا شنته حكومة كييف باستخدام 4 طائرات مسيرة أوكرانية على حقل مكثفات الغاز غليبوفسكوي في رأس تارخانكوت في شبه جزيرة القرم، والذي يستخدم لتزويد سكان واقتصاد شبه الجزيرة الروسية بالغاز".وأوضح البيان: "في يوم 24 مارس، وفي حوالي الساعة الثانية صباحًا، نفذ نظام كييف هجومًا باستخدام طائرة مسيرة على محطة ضخ النفط كروبوتكينسكايا التابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين في إقليم كراسنودار".وتابع البيان: "بفضل أنظمة الدفاع الجوي الروسية، تم اعتراض الطائرة الهجومية على بعد 7 كيلومترات من هذه المنشأة الدولية للبنية التحتية للطاقة وسقطت شظاياها في منطقة محطة سكة حديد سكة حديد القوقاز".وأوضح البيان: "في 19 مارس/آذار، بعد ساعات قليلة من قرار الرئيس الروسي، بناء على اقتراح الرئيس الأمريكي بوقف الهجمات مؤقتا على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، نفذ نظام كييف هجوما باستخدام 3 طائرات مسيرة على منشأة محطة ضخ النفط كروبوتكينسكايا، والتي تؤمن نقل النفط من صهاريج السكك الحديدية إلى نظام خطوط الأنابيب التابع للشركة الدولية".وعلى عكس تصريحات زيلينسكي، بما في ذلك تلك التي نقلها إلى الجانب الأمريكي، يواصل نظام كييف التخطيط والإعداد وتنفيذ هجمات متعمدة على البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك الدولية، على أراضي روسيا الاتحادية.الدفاع الروسية: كييف هاجمت منشأة لنقل النفط في كوبان بـ3 مسيرات بعد ساعات من محادثة بوتين وترامباستهداف محطة الغاز "سودجا"... من يتحكم فعليا في قرارات كييف؟
https://sarabic.ae/20250324/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يواصل-تنفيذ-هجمات-متعمدة-على-البنية-التحتية-للطاقة-1098897843.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: كييف تواصل هجماتها على منشآت الطاقة في روسيا

14:20 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 14:38 GMT 24.03.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "بوك-إم2" في مهمة قتالية في جمهورية دونيتسك الشعبية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات بوك-إم2 في مهمة قتالية في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية تواصل هجماتها على منشآت الطاقة في روسيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 23 مارس/آذار، من الساعة 21:00 إلى 21:50، صدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية هجومًا شنته حكومة كييف باستخدام 4 طائرات مسيرة أوكرانية على حقل مكثفات الغاز غليبوفسكوي في رأس تارخانكوت في شبه جزيرة القرم، والذي يستخدم لتزويد سكان واقتصاد شبه الجزيرة الروسية بالغاز".

وأضاف البيان: "22 مارس، بين الساعة 5:00 و8:45، نفذ نظام كييف ضربتين باستخدام طائرات مسيرة على محطة توزيع الغاز "فالويكي" في مقاطعة بيلغورود، مما أدى إلى إتلاف المعدات التكنولوجية لمحطة توزيع الغاز".

وأوضح البيان: "في يوم 24 مارس، وفي حوالي الساعة الثانية صباحًا، نفذ نظام كييف هجومًا باستخدام طائرة مسيرة على محطة ضخ النفط كروبوتكينسكايا التابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين في إقليم كراسنودار".
متخصصو المركز الدولي للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أثناء عملية إزالة الألغام من محطة وقود في ماريوبول، 7 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: نظام كييف يواصل تنفيذ هجمات متعمدة على البنية التحتية للطاقة
09:56 GMT
وتابع البيان: "بفضل أنظمة الدفاع الجوي الروسية، تم اعتراض الطائرة الهجومية على بعد 7 كيلومترات من هذه المنشأة الدولية للبنية التحتية للطاقة وسقطت شظاياها في منطقة محطة سكة حديد سكة حديد القوقاز".

وأضاف البيان: "كان الهجوم السابق الذي شنته قوات نظام كييف على محطة ضخ النفط كروبوتكينسكايا قد وقع في 17 فبراير/شباط، وأدى ذلك إلى تضرر المنشأة وإخراجها عن الخدمة لإجراء أعمال الإصلاح والترميم".

وأوضح البيان: "في 19 مارس/آذار، بعد ساعات قليلة من قرار الرئيس الروسي، بناء على اقتراح الرئيس الأمريكي بوقف الهجمات مؤقتا على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، نفذ نظام كييف هجوما باستخدام 3 طائرات مسيرة على منشأة محطة ضخ النفط كروبوتكينسكايا، والتي تؤمن نقل النفط من صهاريج السكك الحديدية إلى نظام خطوط الأنابيب التابع للشركة الدولية".
وعلى عكس تصريحات زيلينسكي، بما في ذلك تلك التي نقلها إلى الجانب الأمريكي، يواصل نظام كييف التخطيط والإعداد وتنفيذ هجمات متعمدة على البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك الدولية، على أراضي روسيا الاتحادية.
الدفاع الروسية: كييف هاجمت منشأة لنقل النفط في كوبان بـ3 مسيرات بعد ساعات من محادثة بوتين وترامب
استهداف محطة الغاز "سودجا"... من يتحكم فعليا في قرارات كييف؟
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