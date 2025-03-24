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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250324/الجيش-الروسي-يصد-محاولة-تسلل-أوكرانية-إلى-الأراضي-الروسية-فيديو-1098908379.html
الجيش الروسي يصد محاولة تسلل أوكرانية إلى الأراضي الروسية... فيديو
الجيش الروسي يصد محاولة تسلل أوكرانية إلى الأراضي الروسية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية أحبطت محاولة تسلل للمسلحين الأوكرانيين إلى الأراضي الروسية ودمرت المعدات الأوكرانية على حدود... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T13:56+0000
2025-03-24T13:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت قوات مجموعة "الشمال" معدات للقوات المسلحة الأوكرانية على حدود مقاطعة بيلغورود، وأحبطت محاولة توغل للمسلحين الأوكرانيين إلى الأراضي الروسية".وتابع البيان: "استخدم العدو مركبة هندسية، وناقلات جند مدرعة، ومعدات متنقلة، بما في ذلك مركبات الدفع الرباعي والعربات، في محاولة لاختراق الأراضي الروسية".وأشار البيان إلى أن أطقم الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الشمال" دمرت جميع الأهداف المحددة.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية حاولت التوغل في الأراضي الروسية في مقاطعة بيلغورود، صباح يوم الثلاثاء 18 مارس/آذار، مشيرة إلى القوات الأوكرانية نفذت 5 هجمات وتصدت القوات الروسية لجميع محاولات الجيش الأوكراني.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: تدمير دبابة و8 آليات أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعةالجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع
https://sarabic.ae/20250324/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-ضخمة-في-صفوف-نظام-كييف-على-محور-كورسك-1098904037.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يصد محاولة تسلل أوكرانية إلى الأراضي الروسية... فيديو

13:56 GMT 24.03.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات وحدات القوات الهجومية في المنطقة العسكرية المركزية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة.
تدريبات وحدات القوات الهجومية في المنطقة العسكرية المركزية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية أحبطت محاولة تسلل للمسلحين الأوكرانيين إلى الأراضي الروسية ودمرت المعدات الأوكرانية على حدود مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت قوات مجموعة "الشمال" معدات للقوات المسلحة الأوكرانية على حدود مقاطعة بيلغورود، وأحبطت محاولة توغل للمسلحين الأوكرانيين إلى الأراضي الروسية".
وتابع البيان: "استخدم العدو مركبة هندسية، وناقلات جند مدرعة، ومعدات متنقلة، بما في ذلك مركبات الدفع الرباعي والعربات، في محاولة لاختراق الأراضي الروسية".
وأشار البيان إلى أن أطقم الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الشمال" دمرت جميع الأهداف المحددة.
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر ضخمة في صفوف نظام كييف على محور كورسك
11:57 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية حاولت التوغل في الأراضي الروسية في مقاطعة بيلغورود، صباح يوم الثلاثاء 18 مارس/آذار، مشيرة إلى القوات الأوكرانية نفذت 5 هجمات وتصدت القوات الروسية لجميع محاولات الجيش الأوكراني.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاع الروسية: تدمير دبابة و8 آليات أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
الجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع
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