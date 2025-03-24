https://sarabic.ae/20250324/الجيش-الروسي-يصد-محاولة-تسلل-أوكرانية-إلى-الأراضي-الروسية-فيديو-1098908379.html

الجيش الروسي يصد محاولة تسلل أوكرانية إلى الأراضي الروسية... فيديو

الجيش الروسي يصد محاولة تسلل أوكرانية إلى الأراضي الروسية... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية أحبطت محاولة تسلل للمسلحين الأوكرانيين إلى الأراضي الروسية ودمرت المعدات الأوكرانية على حدود... 24.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-24T13:56+0000

2025-03-24T13:56+0000

2025-03-24T13:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت قوات مجموعة "الشمال" معدات للقوات المسلحة الأوكرانية على حدود مقاطعة بيلغورود، وأحبطت محاولة توغل للمسلحين الأوكرانيين إلى الأراضي الروسية".وتابع البيان: "استخدم العدو مركبة هندسية، وناقلات جند مدرعة، ومعدات متنقلة، بما في ذلك مركبات الدفع الرباعي والعربات، في محاولة لاختراق الأراضي الروسية".وأشار البيان إلى أن أطقم الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الشمال" دمرت جميع الأهداف المحددة.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية حاولت التوغل في الأراضي الروسية في مقاطعة بيلغورود، صباح يوم الثلاثاء 18 مارس/آذار، مشيرة إلى القوات الأوكرانية نفذت 5 هجمات وتصدت القوات الروسية لجميع محاولات الجيش الأوكراني.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: تدمير دبابة و8 آليات أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعةالجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع

https://sarabic.ae/20250324/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-ضخمة-في-صفوف-نظام-كييف-على-محور-كورسك-1098904037.html

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