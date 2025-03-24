الجيش الروسي يصد محاولة تسلل أوكرانية إلى الأراضي الروسية... فيديو
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات وحدات القوات الهجومية في المنطقة العسكرية المركزية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Sputnik . Evgeny Biyatov/
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية أحبطت محاولة تسلل للمسلحين الأوكرانيين إلى الأراضي الروسية ودمرت المعدات الأوكرانية على حدود مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت قوات مجموعة "الشمال" معدات للقوات المسلحة الأوكرانية على حدود مقاطعة بيلغورود، وأحبطت محاولة توغل للمسلحين الأوكرانيين إلى الأراضي الروسية".
🟠الجيش الروسي يحبط محاولة تسلل للقوات الأوكرانية في مقاطعة بيلغورود— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 24, 2025
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية قامت بتدمير معدات وتحييد عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة بيلغورود، وذلك أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي الروسية. pic.twitter.com/UxPv60qPUb
وتابع البيان: "استخدم العدو مركبة هندسية، وناقلات جند مدرعة، ومعدات متنقلة، بما في ذلك مركبات الدفع الرباعي والعربات، في محاولة لاختراق الأراضي الروسية".
وأشار البيان إلى أن أطقم الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الشمال" دمرت جميع الأهداف المحددة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية حاولت التوغل في الأراضي الروسية في مقاطعة بيلغورود، صباح يوم الثلاثاء 18 مارس/آذار، مشيرة إلى القوات الأوكرانية نفذت 5 هجمات وتصدت القوات الروسية لجميع محاولات الجيش الأوكراني.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.