https://sarabic.ae/20250403/الجيش-الروسي-يستهدف-قافلة-عسكرية-أوكرانية-محملة-بالذخيرة-في-مقاطعة-خاركوف-1099172505.html
الجيش الروسي يستهدف قافلة عسكرية أوكرانية محملة بالذخيرة في مقاطعة خاركوف
الجيش الروسي يستهدف قافلة عسكرية أوكرانية محملة بالذخيرة في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
صرح الخبير العسكري أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات المسلحة الروسية قصفت قافلة للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت عدة مركبات محملة بالذخيرة في مقاطعة... 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T05:11+0000
2025-04-03T05:11+0000
2025-04-03T05:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقال موراشكو"، اليوم الخميس: "على الطريق السريع بين بلدنتي غوسينكا وموناتشينوفكا (مقاطعة خاركوف)، دمرت القوات المسلحة الروسية، باسخدام الطائرات دون طيار، قافلة عسكرية أوكرانية".ونتيجة للهجوم، تم تدمير شاحني نقل أوكرانيتين، وبعد ذلك بدأتا في التفجير مرة أخرى، مما يشير إلى وجود ذخيرة (ذخيرة - المحرر) في أجسام المركبات"، قال ماروتشكو نقلاً عن مصادره الخاصة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، لـ23 طائرة أوكرانية مسيرة، في عدة مقاطعات روسية.وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 23 طائرة بدون طيار أوكرانية".الولايات المتحدة تبدأ تسليم مقاتلات "إف-16" إلى بلغاريا
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رصد عسكري, روسيا
الجيش الروسي يستهدف قافلة عسكرية أوكرانية محملة بالذخيرة في مقاطعة خاركوف
صرح الخبير العسكري أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات المسلحة الروسية قصفت قافلة للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت عدة مركبات محملة بالذخيرة في مقاطعة خاركوف.
وقال موراشكو"، اليوم الخميس: "على الطريق السريع بين بلدنتي غوسينكا وموناتشينوفكا (مقاطعة خاركوف)، دمرت القوات المسلحة الروسية، باسخدام الطائرات دون طيار، قافلة عسكرية أوكرانية".
ونتيجة للهجوم، تم تدمير شاحني نقل أوكرانيتين، وبعد ذلك بدأتا في التفجير مرة أخرى، مما يشير إلى وجود ذخيرة (ذخيرة - المحرر) في أجسام المركبات"، قال ماروتشكو نقلاً عن مصادره الخاصة.
وأوضح موراشكو، أنه وفقًا لبيانات المخابرات، التي سجلت الهجوم بالفيديو من طائرة دون طيار، قضى مشغلو الطائرات دون طيار الروس على ثلاثة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية
، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، لـ23 طائرة أوكرانية مسيرة، في عدة مقاطعات روسية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 23 طائرة بدون طيار أوكرانية".