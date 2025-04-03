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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250403/الجيش-الروسي-يستهدف-قافلة-عسكرية-أوكرانية-محملة-بالذخيرة-في-مقاطعة-خاركوف-1099172505.html
الجيش الروسي يستهدف قافلة عسكرية أوكرانية محملة بالذخيرة في مقاطعة خاركوف
الجيش الروسي يستهدف قافلة عسكرية أوكرانية محملة بالذخيرة في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
صرح الخبير العسكري أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات المسلحة الروسية قصفت قافلة للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت عدة مركبات محملة بالذخيرة في مقاطعة... 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T05:11+0000
2025-04-03T05:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقال موراشكو"، اليوم الخميس: "على الطريق السريع بين بلدنتي غوسينكا وموناتشينوفكا (مقاطعة خاركوف)، دمرت القوات المسلحة الروسية، باسخدام الطائرات دون طيار، قافلة عسكرية أوكرانية".ونتيجة للهجوم، تم تدمير شاحني نقل أوكرانيتين، وبعد ذلك بدأتا في التفجير مرة أخرى، مما يشير إلى وجود ذخيرة (ذخيرة - المحرر) في أجسام المركبات"، قال ماروتشكو نقلاً عن مصادره الخاصة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، لـ23 طائرة أوكرانية مسيرة، في عدة مقاطعات روسية.وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 23 طائرة بدون طيار أوكرانية".الولايات المتحدة تبدأ تسليم مقاتلات "إف-16" إلى بلغاريا
https://sarabic.ae/20250402/القوات-الروسية-تكبد-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1099156508.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الجيش الروسي يستهدف قافلة عسكرية أوكرانية محملة بالذخيرة في مقاطعة خاركوف

05:11 GMT 03.04.2025
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راجمة صواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
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صرح الخبير العسكري أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات المسلحة الروسية قصفت قافلة للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت عدة مركبات محملة بالذخيرة في مقاطعة خاركوف.
وقال موراشكو"، اليوم الخميس: "على الطريق السريع بين بلدنتي غوسينكا وموناتشينوفكا (مقاطعة خاركوف)، دمرت القوات المسلحة الروسية، باسخدام الطائرات دون طيار، قافلة عسكرية أوكرانية".
ونتيجة للهجوم، تم تدمير شاحني نقل أوكرانيتين، وبعد ذلك بدأتا في التفجير مرة أخرى، مما يشير إلى وجود ذخيرة (ذخيرة - المحرر) في أجسام المركبات"، قال ماروتشكو نقلاً عن مصادره الخاصة.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
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القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
أمس, 11:21 GMT

وأوضح موراشكو، أنه وفقًا لبيانات المخابرات، التي سجلت الهجوم بالفيديو من طائرة دون طيار، قضى مشغلو الطائرات دون طيار الروس على ثلاثة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، لـ23 طائرة أوكرانية مسيرة، في عدة مقاطعات روسية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 23 طائرة بدون طيار أوكرانية".
الولايات المتحدة تبدأ تسليم مقاتلات "إف-16" إلى بلغاريا
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