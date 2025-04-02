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https://sarabic.ae/20250402/الولايات-المتحدة-تبدأ-تسليم-مقاتلات-إف-16-إلى-بلغاريا-1099163648.html
الولايات المتحدة تبدأ تسليم مقاتلات "إف-16" إلى بلغاريا
الولايات المتحدة تبدأ تسليم مقاتلات "إف-16" إلى بلغاريا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بلغارية بوصول أول مقاتلة متعددة المهام من طراز "إف 16 بلوك 70"، من الولايات المتحدة إلى البلاد. 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T13:49+0000
2025-04-02T13:49+0000
رصد عسكري
بلغاريا
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وحسبما ذكرت الإذاعة الوطنية البلغارية، دخل عقد شراء السلطات البلغارية في الولايات المتحدة لثماني طائرات مقاتلة من طراز إف 16 بلوك 70، بقيمة 1.26 مليار دولار، حيز التنفيذ في يوليو/ تموز 2019.وهبطت المقاتلة في قاعدة غراف-إيغناتيفو الجوية في منطقة بلوفديف جنوبي بلغاريا.وكما لاحظت وكالة "بي إن تي" المحلية، فإن مجرد وصول طائرة لا يجعلها بلغارية على الفور، فمن الضروري إكمال نقلها من ناحية الوثائق.ووفقًا لجدول التسليم، كان من المفترض أن تتسلم بلغاريا المقاتلة الأولى بحلول منتصف عام 2023، ولكن بسبب وباء فيروس كورونا، تم تأجيل هذه المواعيد النهائية إلى عام 2025،وأصدرت صوفيا لاحقًا عقدًا لشراء ثماني طائرات أخرى من طراز إف - 16.الولايات المتحدة تنشر 4 قاذفات شبحية بعيدة المدى قرب إيران واليمن
https://sarabic.ae/20241025/أمريكا-ترسل-طائرات-إف-16-إلى-الشرق-الأوسط-قادمة-من-ألمانيا-1094173038.html
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رصد عسكري, بلغاريا
رصد عسكري, بلغاريا

الولايات المتحدة تبدأ تسليم مقاتلات "إف-16" إلى بلغاريا

13:49 GMT 02.04.2025
© AP Photo / Toby Talbotمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Toby Talbot
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أفادت وسائل إعلام بلغارية بوصول أول مقاتلة متعددة المهام من طراز "إف 16 بلوك 70"، من الولايات المتحدة إلى البلاد.
وحسبما ذكرت الإذاعة الوطنية البلغارية، دخل عقد شراء السلطات البلغارية في الولايات المتحدة لثماني طائرات مقاتلة من طراز إف 16 بلوك 70، بقيمة 1.26 مليار دولار، حيز التنفيذ في يوليو/ تموز 2019.
وهبطت المقاتلة في قاعدة غراف-إيغناتيفو الجوية في منطقة بلوفديف جنوبي بلغاريا.

واجتمع رئيس الوزراء روزن جيليازكوف، ووزير الدفاع أتاناس زابريانوف، ومسؤولون آخرون في القاعدة الجوية لاستقبال الطائرة.

وكما لاحظت وكالة "بي إن تي" المحلية، فإن مجرد وصول طائرة لا يجعلها بلغارية على الفور، فمن الضروري إكمال نقلها من ناحية الوثائق.
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
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25 أكتوبر 2024, 19:26 GMT
ومن المقرر أن يتم الاحتفال الرسمي في 12 أبريل/ نيسان، وأثار تأخير التسليم لمدة عامين انتقادات من المعارضة، التي ادعت أن المقاتلات التي تم الحصول عليها كانت "على الورق" فقط.
ووفقًا لجدول التسليم، كان من المفترض أن تتسلم بلغاريا المقاتلة الأولى بحلول منتصف عام 2023، ولكن بسبب وباء فيروس كورونا، تم تأجيل هذه المواعيد النهائية إلى عام 2025،
وأصدرت صوفيا لاحقًا عقدًا لشراء ثماني طائرات أخرى من طراز إف - 16.
الولايات المتحدة تنشر 4 قاذفات شبحية بعيدة المدى قرب إيران واليمن
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