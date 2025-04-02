https://sarabic.ae/20250402/الولايات-المتحدة-تبدأ-تسليم-مقاتلات-إف-16-إلى-بلغاريا-1099163648.html

الولايات المتحدة تبدأ تسليم مقاتلات "إف-16" إلى بلغاريا

الولايات المتحدة تبدأ تسليم مقاتلات "إف-16" إلى بلغاريا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام بلغارية بوصول أول مقاتلة متعددة المهام من طراز "إف 16 بلوك 70"، من الولايات المتحدة إلى البلاد. 02.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-02T13:49+0000

2025-04-02T13:49+0000

2025-04-02T13:49+0000

رصد عسكري

بلغاريا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/02/1071858376_263:0:2000:977_1920x0_80_0_0_f3679b1eceddd32d3f2d535d9c42f4b9.jpg

وحسبما ذكرت الإذاعة الوطنية البلغارية، دخل عقد شراء السلطات البلغارية في الولايات المتحدة لثماني طائرات مقاتلة من طراز إف 16 بلوك 70، بقيمة 1.26 مليار دولار، حيز التنفيذ في يوليو/ تموز 2019.وهبطت المقاتلة في قاعدة غراف-إيغناتيفو الجوية في منطقة بلوفديف جنوبي بلغاريا.وكما لاحظت وكالة "بي إن تي" المحلية، فإن مجرد وصول طائرة لا يجعلها بلغارية على الفور، فمن الضروري إكمال نقلها من ناحية الوثائق.ووفقًا لجدول التسليم، كان من المفترض أن تتسلم بلغاريا المقاتلة الأولى بحلول منتصف عام 2023، ولكن بسبب وباء فيروس كورونا، تم تأجيل هذه المواعيد النهائية إلى عام 2025،وأصدرت صوفيا لاحقًا عقدًا لشراء ثماني طائرات أخرى من طراز إف - 16.الولايات المتحدة تنشر 4 قاذفات شبحية بعيدة المدى قرب إيران واليمن

https://sarabic.ae/20241025/أمريكا-ترسل-طائرات-إف-16-إلى-الشرق-الأوسط-قادمة-من-ألمانيا-1094173038.html

بلغاريا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, بلغاريا