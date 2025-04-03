https://sarabic.ae/20250403/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-23-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-ليلاً-1099172316.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق ليلا
الدفاع الجوي الروسي يدمر 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق ليلا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، لـ23 طائرة أوكرانية مسيرة، في عدة مقاطعات روسية. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T04:18+0000
2025-04-03T04:18+0000
2025-04-03T04:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103675/96/1036759634_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_9672d526717c8f81cf4ee1ef0df5efad.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 23 طائرة بدون طيار أوكرانية".ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.القوات الروسية تدمر مدرعة أمريكية قيمتها 500 ألف دولار... فيديو
https://sarabic.ae/20250402/القوات-الروسية-تكبد-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1099156508.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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سلاح روسيا, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يدمر 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق ليلا
04:18 GMT 03.04.2025 (تم التحديث: 04:47 GMT 03.04.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، لـ23 طائرة أوكرانية مسيرة، في عدة مقاطعات روسية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 23 طائرة بدون طيار أوكرانية".
(تم تدمير) ست طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وخمس في كل من مقاطعتي أوريول وكورسك، وأربع فوق أراضي مقاطعة كالوغا، واثنتان فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، ومسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة سمولينسك.
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.