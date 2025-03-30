https://sarabic.ae/20250330/القوات-الروسية-تدمر-مدرعة-أمريكية-قيمتها-500-ألف-دولار-1099072997.html
القوات الروسية تدمر مدرعة أمريكية قيمتها 500 ألف دولار
القوات الروسية تدمر مدرعة أمريكية قيمتها 500 ألف دولار
سبوتنيك عربي
عرض عسكريون تابعون للفيلق الـ68 للجيش الروسي على وكالة "سبوتنيك"، سيارة مصفحة أمريكية من طراز "أوشكوش"، وهي بديل لسيارة "هامر" الشهيرة. هذه السيارة تبلغ قيمتها... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T09:15+0000
2025-03-30T09:15+0000
2025-03-30T09:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال قائد سرية في الجيش الروسي: "مركبة مدرعة أمريكية الصنع من طراز أوشكوش الأمريكية، العدو يستخدم معدات الناتو.... هذه العربة تكلف حوالي نصف مليون دولار وتم تدميرها من قبل طاقم الطائرات دون طيار - طائرتان بدون طيار بقيمة 35-40 ألف روبل، هكذا يدمر طيارو طائراتنا معدات الناتو".تحتوي السيارة على برج مصفح على السطح؛ وعثر داخل السيارة على أغلفة أسلحة رشاشة فارغة، مما يدل على تنفيذ عمليات قتالية بهذه السيارة.وقال قائد شركة الإصلاح لوكالة "سبوتنيك"، عن المصير الإضافي للسيارة المدرعة المتضررة: "سنضعها على عجلات ونعيد الجزء الأمامي ونرسلها إلى أحد متاحف المعدات التي تم الاستيلاء عليها".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.القوات الروسية تحرر بلدة فيسيلوفكا في مقاطعة سوميالقوات الروسية تحرر معقلا أوكرانيا هاما وتأسر جنودا وتغنم آليات في كورسك
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روسيا, العالم
القوات الروسية تدمر مدرعة أمريكية قيمتها 500 ألف دولار
عرض عسكريون تابعون للفيلق الـ68 للجيش الروسي على وكالة "سبوتنيك"، سيارة مصفحة أمريكية من طراز "أوشكوش"، وهي بديل لسيارة "هامر" الشهيرة. هذه السيارة تبلغ قيمتها نصف مليون دولار أصيبت بطائرتين دون طيار تكلفتهما 40 ألف روبل (450 دولار) بحسب مراسل "سبوتنيك".
وقال قائد سرية في الجيش الروسي: "مركبة مدرعة أمريكية الصنع من طراز أوشكوش الأمريكية، العدو يستخدم معدات الناتو.... هذه العربة تكلف حوالي نصف مليون دولار وتم تدميرها من قبل طاقم الطائرات دون طيار - طائرتان بدون طيار بقيمة 35-40 ألف روبل، هكذا يدمر طيارو طائراتنا معدات الناتو".
وفقًا لرجال التصليح، تتمتع هذه التقنية بدرع جيد ومعدات تشغيل معززة، ولكن هناك أيضًا عيبًا كبيرًا. هناك الكثير من الإلكترونيات المثبتة على هذه المركبة - صندوق الاستشعار أوتوماتيكي، وفي حال تعطل أي جهاز استشعار، لن تتحرك المركبة.
تحتوي السيارة على برج مصفح على السطح؛ وعثر داخل السيارة على أغلفة أسلحة رشاشة فارغة، مما يدل على تنفيذ عمليات قتالية بهذه السيارة.
وقال قائد شركة الإصلاح لوكالة "سبوتنيك"، عن المصير الإضافي للسيارة المدرعة المتضررة: "سنضعها على عجلات ونعيد الجزء الأمامي ونرسلها إلى أحد متاحف المعدات التي تم الاستيلاء عليها".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.