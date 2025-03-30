القوات الروسية تدمر مدرعة أمريكية قيمتها 500 ألف دولار

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07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
14:30 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
15:00 GMT
25 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
15:25 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
16:00 GMT
28 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
16:30 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
اللغة البشرية التي تفهمها الحيوانات والذاكرة المغناطيسية الفائقة
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتحدث عن تحقيق تقدم في التسوية الأوكرانية، و هجوم كييف على محطة "سودجا" للغاز تم بتوجيه من لندن
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
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ع الموجة مع ايلي
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
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28 د
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10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:31 GMT
6 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:54 GMT
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مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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30 د
مرايا العلوم
حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عملياً للمرة الأولى
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29 د
لبنان والعالم
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250330/القوات-الروسية-تدمر-مدرعة-أمريكية-قيمتها-500-ألف-دولار-1099072997.html
القوات الروسية تدمر مدرعة أمريكية قيمتها 500 ألف دولار
القوات الروسية تدمر مدرعة أمريكية قيمتها 500 ألف دولار
سبوتنيك عربي
عرض عسكريون تابعون للفيلق الـ68 للجيش الروسي على وكالة "سبوتنيك"، سيارة مصفحة أمريكية من طراز "أوشكوش"، وهي بديل لسيارة "هامر" الشهيرة. هذه السيارة تبلغ قيمتها... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T09:15+0000
2025-03-30T09:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال قائد سرية في الجيش الروسي: "مركبة مدرعة أمريكية الصنع من طراز أوشكوش الأمريكية، العدو يستخدم معدات الناتو.... هذه العربة تكلف حوالي نصف مليون دولار وتم تدميرها من قبل طاقم الطائرات دون طيار - طائرتان بدون طيار بقيمة 35-40 ألف روبل، هكذا يدمر طيارو طائراتنا معدات الناتو".تحتوي السيارة على برج مصفح على السطح؛ وعثر داخل السيارة على أغلفة أسلحة رشاشة فارغة، مما يدل على تنفيذ عمليات قتالية بهذه السيارة.وقال قائد شركة الإصلاح لوكالة "سبوتنيك"، عن المصير الإضافي للسيارة المدرعة المتضررة: "سنضعها على عجلات ونعيد الجزء الأمامي ونرسلها إلى أحد متاحف المعدات التي تم الاستيلاء عليها".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.القوات الروسية تحرر بلدة فيسيلوفكا في مقاطعة سوميالقوات الروسية تحرر معقلا أوكرانيا هاما وتأسر جنودا وتغنم آليات في كورسك
https://sarabic.ae/20250329/مسيرات-روسية-تدمر-مركز-انتشار-أوكراني-في-مقاطعة-سومي-فيديو-1099061381.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تدمر مدرعة أمريكية قيمتها 500 ألف دولار

09:15 GMT 30.03.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورتم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي.
تم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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عرض عسكريون تابعون للفيلق الـ68 للجيش الروسي على وكالة "سبوتنيك"، سيارة مصفحة أمريكية من طراز "أوشكوش"، وهي بديل لسيارة "هامر" الشهيرة. هذه السيارة تبلغ قيمتها نصف مليون دولار أصيبت بطائرتين دون طيار تكلفتهما 40 ألف روبل (450 دولار) بحسب مراسل "سبوتنيك".
وقال قائد سرية في الجيش الروسي: "مركبة مدرعة أمريكية الصنع من طراز أوشكوش الأمريكية، العدو يستخدم معدات الناتو.... هذه العربة تكلف حوالي نصف مليون دولار وتم تدميرها من قبل طاقم الطائرات دون طيار - طائرتان بدون طيار بقيمة 35-40 ألف روبل، هكذا يدمر طيارو طائراتنا معدات الناتو".

وفقًا لرجال التصليح، تتمتع هذه التقنية بدرع جيد ومعدات تشغيل معززة، ولكن هناك أيضًا عيبًا كبيرًا. هناك الكثير من الإلكترونيات المثبتة على هذه المركبة - صندوق الاستشعار أوتوماتيكي، وفي حال تعطل أي جهاز استشعار، لن تتحرك المركبة.

تحتوي السيارة على برج مصفح على السطح؛ وعثر داخل السيارة على أغلفة أسلحة رشاشة فارغة، مما يدل على تنفيذ عمليات قتالية بهذه السيارة.
وقال قائد شركة الإصلاح لوكالة "سبوتنيك"، عن المصير الإضافي للسيارة المدرعة المتضررة: "سنضعها على عجلات ونعيد الجزء الأمامي ونرسلها إلى أحد متاحف المعدات التي تم الاستيلاء عليها".
استهداف نقطة عسكرية أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
مسيرات روسية تدمر مركز انتشار أوكراني في مقاطعة سومي... فيديو
أمس, 14:03 GMT
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
القوات الروسية تحرر بلدة فيسيلوفكا في مقاطعة سومي
القوات الروسية تحرر معقلا أوكرانيا هاما وتأسر جنودا وتغنم آليات في كورسك
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