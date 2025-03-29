https://sarabic.ae/20250329/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فيسيلوفكا-في-مقاطعة-سومي-1099055942.html
القوات الروسية تحرر بلدة فيسيلوفكا في مقاطعة سومي
القوات الروسية تحرر بلدة فيسيلوفكا في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات مجموعة "الشمال" الروسية تمكنت من تحرير بلدة بلدة فيسيلوفكا في مقاطعة سومي. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T10:58+0000
2025-03-29T10:58+0000
2025-03-29T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "تمكنت قوات تجمع "الشمال"، خلال العمليات الهجومية، من تحرير بلدة فيسيلوفكا في مقاطعة سومي".كما أشار البيان إلى أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية "خسائر في خمسة ألوية عسكرية بالقرب من بلدات غورنال، غويفو، وأوليشنيا في مقاطعة كورسك".وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية تواصل دحر تشكيلات الجيش الأوكراني في مقاطعة كورسك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 190 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت الوزارة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك "بلغت أكثر من 70890 عسكريا و402 دبابة و329 مركبة قتال للمشاة و290 ناقلة جند مدرعة و2234 مركبة قتالية مدرعة و2569 سيارة و590 مدفعا ميدانيا..".وفي بداية شهر مارس/آذار، شن الجيش الروسي هجومًا واسع النطاق في مقاطعة كورسك، وفي غضون أسبوع حرر 30 بلدة، بما في ذلك مدينة سودجا.
https://sarabic.ae/20250329/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بانتيليمونوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099054890.html
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روسيا, سلاح روسيا
القوات الروسية تحرر بلدة فيسيلوفكا في مقاطعة سومي
10:58 GMT 29.03.2025 (تم التحديث: 11:26 GMT 29.03.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات مجموعة "الشمال" الروسية تمكنت من تحرير بلدة بلدة فيسيلوفكا في مقاطعة سومي.
وجاء في بيان الوزارة: "تمكنت قوات تجمع "الشمال"، خلال العمليات الهجومية، من تحرير بلدة فيسيلوفكا في مقاطعة سومي".
كما أشار البيان إلى أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية "خسائر في خمسة ألوية عسكرية بالقرب من بلدات غورنال، غويفو، وأوليشنيا في مقاطعة كورسك".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية والمدفعية استهدفت القوات والمعدات الأوكرانية في تلك المناطق، بالإضافة إلى 20 بلدة أخرى في مقاطعة سومي الأوكرانية.
وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية تواصل دحر تشكيلات الجيش الأوكراني في مقاطعة كورسك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 190 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 190عسكريا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، ومركبة قتالية مدرعة و8 سيارات، ومدفع ميدان، و3 مدافع هاون، و6 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة، بالإضافة لمستودع ذخيرة".
وأوضحت الوزارة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك "بلغت أكثر من 70890 عسكريا و402 دبابة و329 مركبة قتال للمشاة و290 ناقلة جند مدرعة و2234 مركبة قتالية مدرعة و2569 سيارة و590 مدفعا ميدانيا..".
وفي بداية شهر مارس/آذار، شن الجيش الروسي هجومًا واسع النطاق في مقاطعة كورسك، وفي غضون أسبوع حرر 30 بلدة، بما في ذلك مدينة سودجا
.