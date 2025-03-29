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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250329/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بانتيليمونوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099054890.html
القوات الروسية تحرر بلدتي شيرباكي وبانتيليمونوفكا في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك
القوات الروسية تحرر بلدتي شيرباكي وبانتيليمونوفكا في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة بانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T09:36+0000
2025-03-29T10:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الدؤوبة، قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" بتحرير بلدة بانتيليمونوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات مجموعة قوات "دنيبر"، تم تحرير بلدة شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه".كما استهدفت قوات دنيبر على هذا المحور تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفواندريفكا وكامنسكوي وستيبنوغورسك في مقاطعة زابوروجيه، ودنيبروفسكوي ونيكولسكوي في مقاطعة خيرسون.وأردف البيان: "على محور بيلغورود، دحرت وحدات من مجموعة قوات الشمال تجمعات من القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسنوبولي، وأوغرودي، وبروكودي، وميروبولسكوي في مقاطعة خاركوف".كما حررت وحدات من قوات "الغرب" خطوطًا ومواقع هامة، مستهدفة القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفو ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، وناديا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكرينيتشكي في مقاطعة خاركوف.كما قامت وحدات من مجموعة قوات المركز، بتحسين مواقعها، حيث دحروا تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق زيلينو وكوتلينو وإليزافيتوفكا ونوفوألكساندروفكا وكراسنوـرميسك وكوتلياروفكا وبتروفسكوي ونوفوسيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، التوغل في أعماق دفاع العدو، حيث دحرت القوى البشرية ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق يالطا وأوترادنوي وفوسكريسينكا ونوفوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه. ونفذ الطيران العملياتي العملياتي والمسيّر، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ضربات أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للمطارات العسكرية، ونقاط التجميع والمخازن ومراكز التحكم بالطائرات المسيرة، ومستودعات الذخيرة بالإضافة إلى تراكم القوى العاملة والمعدات للعدو في 148 منطقة.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع، وصاروخا من طراز هيمارس، بالإضافة إلى 73 طائرة دون طيار.الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية تجند أشخاصا في روسيا عبر مؤسسة "راند"
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدتي شيرباكي وبانتيليمونوفكا في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك

09:36 GMT 29.03.2025 (تم التحديث: 10:14 GMT 29.03.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
طائرة التدريب الروسية ياك - 152 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة بانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الدؤوبة، قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" بتحرير بلدة بانتيليمونوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وخسر العدو على هذا المحور، ما يصل إلى 300 جندي ودبابة ومركبة قتال مدرعة أمريكية الصنع من طراز هامفي، وخمس سيارات، وتم تدمير مستودع الذخيرة.
وأضاف البيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات مجموعة قوات "دنيبر"، تم تحرير بلدة شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه".
كما استهدفت قوات دنيبر على هذا المحور تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفواندريفكا وكامنسكوي وستيبنوغورسك في مقاطعة زابوروجيه، ودنيبروفسكوي ونيكولسكوي في مقاطعة خيرسون.

وتم تحييد أكثر من 70 عسكرياً ومركبة ومحطة حربية إلكترونية.

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05:18 GMT
وأردف البيان: "على محور بيلغورود، دحرت وحدات من مجموعة قوات الشمال تجمعات من القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسنوبولي، وأوغرودي، وبروكودي، وميروبولسكوي في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 185 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع سيارات وثلاث قطع مدفعية ميدانية ومحطة رادار رادا إسرائيلية الصنع ومحطة حرب إلكترونية من طراز نوتا.
كما حررت وحدات من قوات "الغرب" خطوطًا ومواقع هامة، مستهدفة القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفو ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، وناديا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكرينيتشكي في مقاطعة خاركوف.
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس" المتطورة... فيديو
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وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 210 من أفراد الجيش، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وست سيارات، وأربعة مدافع ميدانية، بما في ذلك اثنان غربيا الصنع، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودع للذخيرة.
كما قامت وحدات من مجموعة قوات المركز، بتحسين مواقعها، حيث دحروا تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق زيلينو وكوتلينو وإليزافيتوفكا ونوفوألكساندروفكا وكراسنوـرميسك وكوتلياروفكا وبتروفسكوي ونوفوسيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 480 عسكريًا ودبابتين وست مركبات قتالية مدرعة وخمس سيارات وثلاثة مدافع ميدان، بما في ذلك مدفع هاوتزر أمريكي الصنع عيار 105 ملم من طراز "إم 101".

طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
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القوات الروسية تحرر معقلا أوكرانيا هاما وتأسر جنودا وتغنم آليات في كورسك
04:53 GMT
وواصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، التوغل في أعماق دفاع العدو، حيث دحرت القوى البشرية ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق يالطا وأوترادنوي وفوسكريسينكا ونوفوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 150 جنديًا، وثلاث سيارات، وثلاثة مدافع ميدان، كما تم تدمير مستودع للذخيرة.
ونفذ الطيران العملياتي العملياتي والمسيّر، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ضربات أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للمطارات العسكرية، ونقاط التجميع والمخازن ومراكز التحكم بالطائرات المسيرة، ومستودعات الذخيرة بالإضافة إلى تراكم القوى العاملة والمعدات للعدو في 148 منطقة.
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع، وصاروخا من طراز هيمارس، بالإضافة إلى 73 طائرة دون طيار.
الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية تجند أشخاصا في روسيا عبر مؤسسة "راند"
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