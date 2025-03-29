https://sarabic.ae/20250329/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بانتيليمونوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099054890.html

القوات الروسية تحرر بلدتي شيرباكي وبانتيليمونوفكا في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك

القوات الروسية تحرر بلدتي شيرباكي وبانتيليمونوفكا في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة بانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 29.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-29T09:36+0000

2025-03-29T09:36+0000

2025-03-29T10:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الدؤوبة، قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" بتحرير بلدة بانتيليمونوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات مجموعة قوات "دنيبر"، تم تحرير بلدة شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه".كما استهدفت قوات دنيبر على هذا المحور تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفواندريفكا وكامنسكوي وستيبنوغورسك في مقاطعة زابوروجيه، ودنيبروفسكوي ونيكولسكوي في مقاطعة خيرسون.وأردف البيان: "على محور بيلغورود، دحرت وحدات من مجموعة قوات الشمال تجمعات من القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسنوبولي، وأوغرودي، وبروكودي، وميروبولسكوي في مقاطعة خاركوف".كما حررت وحدات من قوات "الغرب" خطوطًا ومواقع هامة، مستهدفة القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفو ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، وناديا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكرينيتشكي في مقاطعة خاركوف.كما قامت وحدات من مجموعة قوات المركز، بتحسين مواقعها، حيث دحروا تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق زيلينو وكوتلينو وإليزافيتوفكا ونوفوألكساندروفكا وكراسنوـرميسك وكوتلياروفكا وبتروفسكوي ونوفوسيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، التوغل في أعماق دفاع العدو، حيث دحرت القوى البشرية ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق يالطا وأوترادنوي وفوسكريسينكا ونوفوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه. ونفذ الطيران العملياتي العملياتي والمسيّر، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ضربات أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للمطارات العسكرية، ونقاط التجميع والمخازن ومراكز التحكم بالطائرات المسيرة، ومستودعات الذخيرة بالإضافة إلى تراكم القوى العاملة والمعدات للعدو في 148 منطقة.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع، وصاروخا من طراز هيمارس، بالإضافة إلى 73 طائرة دون طيار.الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية تجند أشخاصا في روسيا عبر مؤسسة "راند"

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https://sarabic.ae/20250329/القوات-الروسية-تحرر-معقلا-أوكرانيا-هاما-وتأسر-جنودا-وتغتنم-آليات-للعدو-في-كورسك-1099048500.html

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