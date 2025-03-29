الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس" المتطورة... فيديو
07:42 GMT 29.03.2025 (تم التحديث: 07:56 GMT 29.03.2025)
© Sputnikمقاتلة "سو-35"
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أفاد المكتب الصحفي لشركة "روستيخ"، اليوم السبت، أن قوات الفضاء الروسية تلقت الدفعة الأولى من مقاتلات "سو- 35 إس" في عام 2025.
وقال المكتب في بيان له: "قامت مؤسسة صناعة الطيران المتحدة، وهي جزء من شركة "روستيخ" بتسليم الدفعة الأولى من المقاتلات الجديدة متعددة المهام "سو - 35 إس"، إلى قوات الفضاء الروسية هذا العام".
ويشار إلى أن مقاتلات الجيل ++4 اجتازت دورة كاملة من اختبارات المصنع، وتم قبولها من قبل الطاقم الفني، بالإضافة إلى ذلك، تم اختبارها في أوضاع تشغيل مختلفة من قبل طيارين من وزارة الدفاع الروسية، الآن هبطت الطائرات بالفعل في قواعدها الجوية.
✈️الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس" المتطورة🇷🇺— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 29, 2025
تسلمت القوات الجوية الفضائية الروسية أولى دفعات مقاتلات "سو-35 إس" لعام 2025، وفقًا لما أفادت به الخدمة الصحفية لشركة "روستيخ" الحكومية. pic.twitter.com/OUXV5xfzb3
كما أوضح النائب الأول للمدير العام لـ"روستيخ"، فلاديمير أرتياكوف، من خلال المكتب الصحفي، أن الشركات المصنعة للطائرات تفي بالتزاماتها بتزويد القوات بطائرات جديدة، وأن الشركات لديها دفعات جديدة من أنظمة الطائرات بدرجات متفاوتة من الاستعداد، والتي سيتم نقلها كجزء من أمر حجوزات دفاع الدولة لهذا العام.
وتعد طائرة "سو- 35 إس"، كما وصفتها "روستيخ"، بمثابة رابط انتقالي لأنظمة الطيران من الجيل الخامس.
ويمكن للمحركات الجديدة المزودة بنظام تحكم رقمي، توجيه الدفع المتحكم فيه، وتحسين أداء الطيران والقدرة على المناورة للطائرة بشكل كبير.