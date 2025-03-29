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الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس" المتطورة... فيديو
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس" المتطورة... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي لشركة "روستيخ"، اليوم السبت، أن قوات الفضاء الروسية تلقت الدفعة الأولى من مقاتلات "سو- 35 إس" في عام 2025. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T07:42+0000
2025-03-29T07:56+0000
روسيا
سلاح روسيا
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وقال المكتب في بيان له: "قامت مؤسسة صناعة الطيران المتحدة، وهي جزء من شركة "روستيخ" بتسليم الدفعة الأولى من المقاتلات الجديدة متعددة المهام "سو - 35 إس"، إلى قوات الفضاء الروسية هذا العام". كما أوضح النائب الأول للمدير العام لـ"روستيخ"، فلاديمير أرتياكوف، من خلال المكتب الصحفي، أن الشركات المصنعة للطائرات تفي بالتزاماتها بتزويد القوات بطائرات جديدة، وأن الشركات لديها دفعات جديدة من أنظمة الطائرات بدرجات متفاوتة من الاستعداد، والتي سيتم نقلها كجزء من أمر حجوزات دفاع الدولة لهذا العام.ويمكن للمحركات الجديدة المزودة بنظام تحكم رقمي، توجيه الدفع المتحكم فيه، وتحسين أداء الطيران والقدرة على المناورة للطائرة بشكل كبير.في سماء الهند... مقارنة مثيرة بين مقاتلتي "سو-57" الروسية و"إف-35" الأمريكية
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس" المتطورة... فيديو

07:42 GMT 29.03.2025 (تم التحديث: 07:56 GMT 29.03.2025)
© Sputnikمقاتلة "سو-35"
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أفاد المكتب الصحفي لشركة "روستيخ"، اليوم السبت، أن قوات الفضاء الروسية تلقت الدفعة الأولى من مقاتلات "سو- 35 إس" في عام 2025.
وقال المكتب في بيان له: "قامت مؤسسة صناعة الطيران المتحدة، وهي جزء من شركة "روستيخ" بتسليم الدفعة الأولى من المقاتلات الجديدة متعددة المهام "سو - 35 إس"، إلى قوات الفضاء الروسية هذا العام".

ويشار إلى أن مقاتلات الجيل ++4 اجتازت دورة كاملة من اختبارات المصنع، وتم قبولها من قبل الطاقم الفني، بالإضافة إلى ذلك، تم اختبارها في أوضاع تشغيل مختلفة من قبل طيارين من وزارة الدفاع الروسية، الآن هبطت الطائرات بالفعل في قواعدها الجوية.

كما أوضح النائب الأول للمدير العام لـ"روستيخ"، فلاديمير أرتياكوف، من خلال المكتب الصحفي، أن الشركات المصنعة للطائرات تفي بالتزاماتها بتزويد القوات بطائرات جديدة، وأن الشركات لديها دفعات جديدة من أنظمة الطائرات بدرجات متفاوتة من الاستعداد، والتي سيتم نقلها كجزء من أمر حجوزات دفاع الدولة لهذا العام.

وتعد طائرة "سو- 35 إس"، كما وصفتها "روستيخ"، بمثابة رابط انتقالي لأنظمة الطيران من الجيل الخامس.

ويمكن للمحركات الجديدة المزودة بنظام تحكم رقمي، توجيه الدفع المتحكم فيه، وتحسين أداء الطيران والقدرة على المناورة للطائرة بشكل كبير.
في سماء الهند... مقارنة مثيرة بين مقاتلتي "سو-57" الروسية و"إف-35" الأمريكية
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