https://sarabic.ae/20250327/الأمن-الفيدرالي-الروسي-الاستخبارات-الأوكرانية-تجند-أشخاصا-في-روسيا-عبر-مؤسسة-راند-1098991090.html
الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية تجند أشخاصا في روسيا عبر مؤسسة "راند"
الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية تجند أشخاصا في روسيا عبر مؤسسة "راند"
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أن استخبارات كييف وتحت غطاء مؤسسة "راند" الأمريكية تقوم بعمليات تجنيد في روسيا، والحصول على بيانات حول العملية... 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T08:51+0000
2025-03-27T08:51+0000
2025-03-27T08:51+0000
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي: "تلقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي معلومات حول استخدام الاستخبارات الأوكرانية مؤسسة "راند" الأمريكية المؤثرة للقيام بعمليات تجنيد في روسيا، والحصول على بيانات حول العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".ونشر الأمن الفيدرالي مشاهد لحظة إلقاء القبض على المشتبه به واحتجازه. ووفقا للتحقيقات، قام الموظف المعتقل بنقل معلومات إلى الجانب الأوكراني حول حماية المناطق الحدودية ومواقع نشر القوات المسلحة الروسية ومنشآت الطاقة في المنطقة الحدودية.وفتحت مديرية التحقيق في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية بموجب المادة رقم 275 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (خيانة الدولة).مصدر لـ"سبوتنيك": الاستخبارات الأوكرانية تحضر لاستفزاز في نيكولاييف
https://sarabic.ae/20250228/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-إحباط-هجوما-إرهابيا-ضد-متروبوليت-سيمفيروبول-والقرم-في-موسكو-1098248399.html
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روسيا, رصد عسكري
الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية تجند أشخاصا في روسيا عبر مؤسسة "راند"
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أن استخبارات كييف وتحت غطاء مؤسسة "راند" الأمريكية تقوم بعمليات تجنيد في روسيا، والحصول على بيانات حول العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي: "تلقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي معلومات حول استخدام الاستخبارات الأوكرانية مؤسسة "راند" الأمريكية المؤثرة للقيام بعمليات تجنيد في روسيا، والحصول على بيانات حول العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 24 مارس/ آذار، بأنه تمكن من اعتقال أحد العاملين في هيئة تفتيشية رقابية داخل الأراضي الروسية، يشتبه في تورطه بالخيانة والعمل لصالح كييف.
ونشر الأمن الفيدرالي
مشاهد لحظة إلقاء القبض على المشتبه به واحتجازه. ووفقا للتحقيقات، قام الموظف المعتقل بنقل معلومات إلى الجانب الأوكراني حول حماية المناطق الحدودية ومواقع نشر القوات المسلحة الروسية ومنشآت الطاقة في المنطقة الحدودية.
وفتحت مديرية التحقيق في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية بموجب المادة رقم 275 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (خيانة الدولة).