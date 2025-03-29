https://sarabic.ae/20250329/القوات-الروسية-تحرر-معقلا-أوكرانيا-هاما-وتأسر-جنودا-وتغتنم-آليات-للعدو-في-كورسك-1099048500.html
القوات الروسية تحرر معقلا أوكرانيا هاما وتأسر جنودا وتغنم آليات في كورسك
القوات الروسية تحرر معقلا أوكرانيا هاما وتأسر جنودا وتغنم آليات في كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، أن جنود فوج "دونسكوي كازاتشيا" (قوزاق الدون)، للهجوم الجوي، سيطروا على معقل مهم للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة... 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T04:53+0000
2025-03-29T04:53+0000
2025-03-29T05:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "سيطرت الوحدات الهجومية التابعة لفوج قوزاق الدون للهجوم الجوي على معقل مهم للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة كورسك الحدودية".ونوهت الوزارة إلى أن "الطائرات الهجومية والمدفعية أخرست نيران العدو، قبل أن يهاجم المقاتلون موقع القوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت وزارة الدفاع: "تم أسر العديد من جنود القوات المسلحة الأوكرانية، وكانت الغنائم عبارة عن مركبتين قتاليتين للمشاة أجنبيتي الصنع، وعدد كبير من الأسلحة الخفيفة والذخيرة".وقال المقاتل: "دخلنا الموقع، وتعرضنا لنيران كثيفة من العدو. وكانت قذائف الهاون تستهدفنا، تغلبنا على هذا الخوف ودخلنا الموقع، وبقي أربعة أشخاص على قيد الحياة من الجانب الأوكراني، وأسرناهم، حيث قالوا إنهم قد تم سوقهم من الشارع وأرسلوهم للقتال".وشددت وزارة الدفاع على أن "وحدات القوات الروسية تتقدم بثبات نحو حدود الدولة بين روسيا وأوكرانيا".وفي بداية شهر مارس/آذار، شن الجيش الروسي هجومًا واسع النطاق في مقاطعة كورسك، وفي غضون أسبوع حرر 30 بلدة، بما في ذلك مدينة سودجا.الكرملين: روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة الأوكرانية على القوات المسلحة في البلاد
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحرر معقلا أوكرانيا هاما وتأسر جنودا وتغنم آليات في كورسك
04:53 GMT 29.03.2025 (تم التحديث: 05:09 GMT 29.03.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، أن جنود فوج "دونسكوي كازاتشيا" (قوزاق الدون)، للهجوم الجوي، سيطروا على معقل مهم للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، وأسروا أربعة جنود، واستولوا على مركبات قتالية.
وقالت الوزارة: "سيطرت الوحدات الهجومية التابعة لفوج قوزاق الدون للهجوم الجوي على معقل مهم للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة كورسك الحدودية".
ونوهت الوزارة إلى أن "الطائرات الهجومية والمدفعية أخرست نيران العدو، قبل أن يهاجم المقاتلون موقع القوات المسلحة الأوكرانية".
ولم يتمكن المسلحون الأوكرانيون، كما أشارت وزارة الدفاع، من اعتراض المهاجمين بأي شيء، وعلى إثر ذلك لاذ جنود القوات المسلحة الأوكرانية بالفرار، تاركين وراءهم أسلحتهم، وقتلى وجرحى.
وأضافت وزارة الدفاع: "تم أسر العديد من جنود القوات المسلحة الأوكرانية، وكانت الغنائم عبارة عن مركبتين قتاليتين للمشاة أجنبيتي الصنع، وعدد كبير من الأسلحة الخفيفة والذخيرة".
وقال أحد جنود الاقتحام الذي يحمل علامة النداء "ستيتش" إن أربعة أوكرانيين استسلموا.
وقال المقاتل: "دخلنا الموقع، وتعرضنا لنيران كثيفة من العدو. وكانت قذائف الهاون تستهدفنا، تغلبنا على هذا الخوف ودخلنا الموقع، وبقي أربعة أشخاص على قيد الحياة من الجانب الأوكراني، وأسرناهم، حيث قالوا إنهم قد تم سوقهم من الشارع وأرسلوهم للقتال".
وسمح الاستيلاء على النقطة المحصنة للوحدات الروسية بالمضي قدمًا، ودحر العدو خارج حدود مقاطعة كورسك.
وشددت وزارة الدفاع على أن "وحدات القوات الروسية تتقدم بثبات نحو حدود الدولة بين روسيا وأوكرانيا".
وفي بداية شهر مارس/آذار، شن الجيش الروسي هجومًا واسع النطاق في مقاطعة كورسك، وفي غضون أسبوع حرر 30 بلدة، بما في ذلك مدينة سودجا
.