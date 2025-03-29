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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250329/القوات-الروسية-تحرر-معقلا-أوكرانيا-هاما-وتأسر-جنودا-وتغتنم-آليات-للعدو-في-كورسك-1099048500.html
القوات الروسية تحرر معقلا أوكرانيا هاما وتأسر جنودا وتغنم آليات في كورسك
القوات الروسية تحرر معقلا أوكرانيا هاما وتأسر جنودا وتغنم آليات في كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، أن جنود فوج "دونسكوي كازاتشيا" (قوزاق الدون)، للهجوم الجوي، سيطروا على معقل مهم للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة... 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T04:53+0000
2025-03-29T05:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "سيطرت الوحدات الهجومية التابعة لفوج قوزاق الدون للهجوم الجوي على معقل مهم للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة كورسك الحدودية".ونوهت الوزارة إلى أن "الطائرات الهجومية والمدفعية أخرست نيران العدو، قبل أن يهاجم المقاتلون موقع القوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت وزارة الدفاع: "تم أسر العديد من جنود القوات المسلحة الأوكرانية، وكانت الغنائم عبارة عن مركبتين قتاليتين للمشاة أجنبيتي الصنع، وعدد كبير من الأسلحة الخفيفة والذخيرة".وقال المقاتل: "دخلنا الموقع، وتعرضنا لنيران كثيفة من العدو. وكانت قذائف الهاون تستهدفنا، تغلبنا على هذا الخوف ودخلنا الموقع، وبقي أربعة أشخاص على قيد الحياة من الجانب الأوكراني، وأسرناهم، حيث قالوا إنهم قد تم سوقهم من الشارع وأرسلوهم للقتال".وشددت وزارة الدفاع على أن "وحدات القوات الروسية تتقدم بثبات نحو حدود الدولة بين روسيا وأوكرانيا".وفي بداية شهر مارس/آذار، شن الجيش الروسي هجومًا واسع النطاق في مقاطعة كورسك، وفي غضون أسبوع حرر 30 بلدة، بما في ذلك مدينة سودجا.الكرملين: روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة الأوكرانية على القوات المسلحة في البلاد
https://sarabic.ae/20250328/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-غوغوليفكا-في-مقاطعة-كورسك-1099026519.html
https://sarabic.ae/20250327/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-تستهدف-منشأة-بريانسك-إينيرغو-في-مقاطعة-كورسك-1098996910.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر معقلا أوكرانيا هاما وتأسر جنودا وتغنم آليات في كورسك

04:53 GMT 29.03.2025 (تم التحديث: 05:09 GMT 29.03.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورطواقم قوات المدفعية 2إس3 "أكاتسيا" من مجموعة قوات "بريسا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات"، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، أن جنود فوج "دونسكوي كازاتشيا" (قوزاق الدون)، للهجوم الجوي، سيطروا على معقل مهم للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، وأسروا أربعة جنود، واستولوا على مركبات قتالية.
وقالت الوزارة: "سيطرت الوحدات الهجومية التابعة لفوج قوزاق الدون للهجوم الجوي على معقل مهم للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة كورسك الحدودية".
ونوهت الوزارة إلى أن "الطائرات الهجومية والمدفعية أخرست نيران العدو، قبل أن يهاجم المقاتلون موقع القوات المسلحة الأوكرانية".
ولم يتمكن المسلحون الأوكرانيون، كما أشارت وزارة الدفاع، من اعتراض المهاجمين بأي شيء، وعلى إثر ذلك لاذ جنود القوات المسلحة الأوكرانية بالفرار، تاركين وراءهم أسلحتهم، وقتلى وجرحى.
جندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة غوغوليفكا في مقاطعة كورسك
أمس, 09:41 GMT
وأضافت وزارة الدفاع: "تم أسر العديد من جنود القوات المسلحة الأوكرانية، وكانت الغنائم عبارة عن مركبتين قتاليتين للمشاة أجنبيتي الصنع، وعدد كبير من الأسلحة الخفيفة والذخيرة".
وقال أحد جنود الاقتحام الذي يحمل علامة النداء "ستيتش" إن أربعة أوكرانيين استسلموا.
وقال المقاتل: "دخلنا الموقع، وتعرضنا لنيران كثيفة من العدو. وكانت قذائف الهاون تستهدفنا، تغلبنا على هذا الخوف ودخلنا الموقع، وبقي أربعة أشخاص على قيد الحياة من الجانب الأوكراني، وأسرناهم، حيث قالوا إنهم قد تم سوقهم من الشارع وأرسلوهم للقتال".
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف منشأة "بريانسك إينيرغو" في مقاطعة كورسك
27 مارس, 11:58 GMT
وسمح الاستيلاء على النقطة المحصنة للوحدات الروسية بالمضي قدمًا، ودحر العدو خارج حدود مقاطعة كورسك.
وشددت وزارة الدفاع على أن "وحدات القوات الروسية تتقدم بثبات نحو حدود الدولة بين روسيا وأوكرانيا".
وفي بداية شهر مارس/آذار، شن الجيش الروسي هجومًا واسع النطاق في مقاطعة كورسك، وفي غضون أسبوع حرر 30 بلدة، بما في ذلك مدينة سودجا.
الكرملين: روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة الأوكرانية على القوات المسلحة في البلاد
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