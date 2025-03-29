https://sarabic.ae/20250329/القوات-الروسية-تحرر-معقلا-أوكرانيا-هاما-وتأسر-جنودا-وتغتنم-آليات-للعدو-في-كورسك-1099048500.html

القوات الروسية تحرر معقلا أوكرانيا هاما وتأسر جنودا وتغنم آليات في كورسك

القوات الروسية تحرر معقلا أوكرانيا هاما وتأسر جنودا وتغنم آليات في كورسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، أن جنود فوج "دونسكوي كازاتشيا" (قوزاق الدون)، للهجوم الجوي، سيطروا على معقل مهم للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة... 29.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-29T04:53+0000

2025-03-29T04:53+0000

2025-03-29T05:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقالت الوزارة: "سيطرت الوحدات الهجومية التابعة لفوج قوزاق الدون للهجوم الجوي على معقل مهم للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة كورسك الحدودية".ونوهت الوزارة إلى أن "الطائرات الهجومية والمدفعية أخرست نيران العدو، قبل أن يهاجم المقاتلون موقع القوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت وزارة الدفاع: "تم أسر العديد من جنود القوات المسلحة الأوكرانية، وكانت الغنائم عبارة عن مركبتين قتاليتين للمشاة أجنبيتي الصنع، وعدد كبير من الأسلحة الخفيفة والذخيرة".وقال المقاتل: "دخلنا الموقع، وتعرضنا لنيران كثيفة من العدو. وكانت قذائف الهاون تستهدفنا، تغلبنا على هذا الخوف ودخلنا الموقع، وبقي أربعة أشخاص على قيد الحياة من الجانب الأوكراني، وأسرناهم، حيث قالوا إنهم قد تم سوقهم من الشارع وأرسلوهم للقتال".وشددت وزارة الدفاع على أن "وحدات القوات الروسية تتقدم بثبات نحو حدود الدولة بين روسيا وأوكرانيا".وفي بداية شهر مارس/آذار، شن الجيش الروسي هجومًا واسع النطاق في مقاطعة كورسك، وفي غضون أسبوع حرر 30 بلدة، بما في ذلك مدينة سودجا.الكرملين: روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة الأوكرانية على القوات المسلحة في البلاد

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روسيا, رصد عسكري