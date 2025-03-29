https://sarabic.ae/20250329/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-اعتراض-3-مسيرات-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-خلال-الليل-1099048803.html
وزارة الدفاع الروسية تعلن اعتراض 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود خلال الليل
وزارة الدفاع الروسية تعلن اعتراض 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود خلال الليل. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T05:18+0000
2025-03-29T05:18+0000
2025-03-29T05:18+0000
روسيا
رصد عسكري
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية دمر الدفاع الجوي واعترض ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطغة بيلغورود".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وتحطيم الروح المعنوية للسكان المدنيين.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250329/القوات-الروسية-تحرر-معقلا-أوكرانيا-هاما-وتأسر-جنودا-وتغتنم-آليات-للعدو-في-كورسك-1099048500.html
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روسيا, رصد عسكري
وزارة الدفاع الروسية تعلن اعتراض 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود خلال الليل.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية دمر الدفاع الجوي واعترض ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطغة بيلغورود".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وتحطيم الروح المعنوية للسكان المدنيين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا
، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.