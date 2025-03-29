مسيرات روسية تدمر مركز انتشار أوكراني في مقاطعة سومي... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
عملية البناء في روسيا تحضرا لصد العداون النازي
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
15:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
17:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
17:31 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
وفد مصري إلى الدوحة لبحث مفاوضات غزة.. وتحذير أممي من مجاعة، وزيرا دفاع لبنان وسوريا يبحثان في جدة وقف الاشتباكات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
14:30 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
15:00 GMT
25 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
15:25 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
16:00 GMT
28 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
16:30 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
اللغة البشرية التي تفهمها الحيوانات والذاكرة المغناطيسية الفائقة
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتحدث عن تحقيق تقدم في التسوية الأوكرانية، و هجوم كييف على محطة "سودجا" للغاز تم بتوجيه من لندن
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
105 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250329/مسيرات-روسية-تدمر-مركز-انتشار-أوكراني-في-مقاطعة-سومي-فيديو-1099061381.html
مسيرات روسية تدمر مركز انتشار أوكراني في مقاطعة سومي... فيديو
مسيرات روسية تدمر مركز انتشار أوكراني في مقاطعة سومي... فيديو
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها هاجمت نقطة انتشار مؤقتة لكتيبة هجوم جوي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بطائرات دون طيار من طراز "غيران -2"،... 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T14:03+0000
2025-03-29T14:03+0000
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099060838_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8937174d8540ae9877e272d2ffcafe5e.jpg
وتظهر اللقطات لحظة اصطدام الطائرة دون طيار، بنقطة انتشار للقوات المسلحة الأوكرانية، قبل أن يحدث انفجار.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم السبت، أن قوات مجموعة "الشمال" الروسية تمكنت من تحرير بلدة بلدة فيسيلوفكا في مقاطعة سومي.وجاء في بيان الوزارة: "تمكنت قوات تجمع "الشمال"، خلال العمليات الهجومية، من تحرير بلدة فيسيلوفكا في مقاطعة سومي".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية والمدفعية استهدفت القوات والمعدات الأوكرانية في تلك المناطق، بالإضافة إلى 20 بلدة أخرى في مقاطعة سومي الأوكرانية.الجيش الروسي يحرر بلدتي شيرباكي وبانتيليمونوفكا في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099060838_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_e15d20dc747b718bb7f491b265765bdc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

مسيرات روسية تدمر مركز انتشار أوكراني في مقاطعة سومي... فيديو

14:03 GMT 29.03.2025
© Sputnikاستهداف نقطة عسكرية أوكرانية
استهداف نقطة عسكرية أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها هاجمت نقطة انتشار مؤقتة لكتيبة هجوم جوي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بطائرات دون طيار من طراز "غيران -2"، في قرية باسي التابعة لمقاطعة سومي.
وتظهر اللقطات لحظة اصطدام الطائرة دون طيار، بنقطة انتشار للقوات المسلحة الأوكرانية، قبل أن يحدث انفجار.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم السبت، أن قوات مجموعة "الشمال" الروسية تمكنت من تحرير بلدة بلدة فيسيلوفكا في مقاطعة سومي.
وجاء في بيان الوزارة: "تمكنت قوات تجمع "الشمال"، خلال العمليات الهجومية، من تحرير بلدة فيسيلوفكا في مقاطعة سومي".
كما أشار البيان إلى أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية "خسائر في خمسة ألوية عسكرية بالقرب من بلدات غورنال، غويفو، وأوليشنيا في مقاطعة كورسك".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية والمدفعية استهدفت القوات والمعدات الأوكرانية في تلك المناطق، بالإضافة إلى 20 بلدة أخرى في مقاطعة سومي الأوكرانية.
الجيش الروسي يحرر بلدتي شيرباكي وبانتيليمونوفكا في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала