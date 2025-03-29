https://sarabic.ae/20250329/مسيرات-روسية-تدمر-مركز-انتشار-أوكراني-في-مقاطعة-سومي-فيديو-1099061381.html
مسيرات روسية تدمر مركز انتشار أوكراني في مقاطعة سومي... فيديو
مسيرات روسية تدمر مركز انتشار أوكراني في مقاطعة سومي... فيديو
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها هاجمت نقطة انتشار مؤقتة لكتيبة هجوم جوي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بطائرات دون طيار من طراز "غيران -2"،... 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T14:03+0000
2025-03-29T14:03+0000
2025-03-29T14:03+0000
رصد عسكري
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وتظهر اللقطات لحظة اصطدام الطائرة دون طيار، بنقطة انتشار للقوات المسلحة الأوكرانية، قبل أن يحدث انفجار.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم السبت، أن قوات مجموعة "الشمال" الروسية تمكنت من تحرير بلدة بلدة فيسيلوفكا في مقاطعة سومي.وجاء في بيان الوزارة: "تمكنت قوات تجمع "الشمال"، خلال العمليات الهجومية، من تحرير بلدة فيسيلوفكا في مقاطعة سومي".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية والمدفعية استهدفت القوات والمعدات الأوكرانية في تلك المناطق، بالإضافة إلى 20 بلدة أخرى في مقاطعة سومي الأوكرانية.الجيش الروسي يحرر بلدتي شيرباكي وبانتيليمونوفكا في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
مسيرات روسية تدمر مركز انتشار أوكراني في مقاطعة سومي... فيديو
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها هاجمت نقطة انتشار مؤقتة لكتيبة هجوم جوي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بطائرات دون طيار من طراز "غيران -2"، في قرية باسي التابعة لمقاطعة سومي.
وتظهر اللقطات لحظة اصطدام الطائرة دون طيار، بنقطة انتشار للقوات المسلحة الأوكرانية، قبل أن يحدث انفجار.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم السبت، أن قوات مجموعة "الشمال" الروسية تمكنت من تحرير بلدة بلدة فيسيلوفكا في مقاطعة سومي.
وجاء في بيان الوزارة: "تمكنت قوات تجمع "الشمال"، خلال العمليات الهجومية، من تحرير بلدة فيسيلوفكا في مقاطعة سومي".
كما أشار البيان إلى أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية "خسائر في خمسة ألوية عسكرية بالقرب من بلدات غورنال، غويفو، وأوليشنيا في مقاطعة كورسك".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية
أن القوات الجوية والمدفعية استهدفت القوات والمعدات الأوكرانية في تلك المناطق، بالإضافة إلى 20 بلدة أخرى في مقاطعة سومي الأوكرانية.