https://sarabic.ae/20250402/القوات-الروسية-تكبد-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1099156508.html
القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنها كبدت القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 150 عسكريا، خلال... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T11:21+0000
2025-04-02T11:21+0000
2025-04-02T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خلال الـ24 الساعة الأخيرة، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 150 عسكريًا، و8 سيارات ونقطتي تحكم بالطائرات المسيرة".وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت 71570 عسكريا، و403 دبابات و329 مركبة مشاة قتالية و291 ناقلة جند مدرعة.وقالت الوزارة في بيان لها: "دك الطيران العملياتي والمسير والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، منشأة لتجميع الطائرات المسيرة، ومركز تدريب لمشغليها، ومستودعات للذخيرة، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، والمرتزقة الأجانب في 139 منطقة".وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلتين موجهتين من طراز "جدام"، أمريكيتي الصنع، وصاروخ "أوراغان" و177 طائرة مسيرة، بما في ذلك 94 طائرة مسيرة فوق أراضي روسيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250402/صواريخ-روسية-تستهدف-منشأة-لتجميع-المسيرات-الأوكرانية-ومركز-تدريب-مشغليها-1099155299.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنها كبدت القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 150 عسكريا، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خلال الـ24 الساعة الأخيرة، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 150 عسكريًا، و8 سيارات ونقطتي تحكم بالطائرات المسيرة".
وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت 71570 عسكريا، و403 دبابات و329 مركبة مشاة قتالية و291 ناقلة جند مدرعة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات التابعة لها، استهدفت ورشة لتجميع الطائرات المسيّرة وتدريب مشغليها تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "دك الطيران العملياتي والمسير والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، منشأة لتجميع الطائرات المسيرة، ومركز تدريب لمشغليها، ومستودعات للذخيرة، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، والمرتزقة الأجانب في 139 منطقة".
وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلتين موجهتين من طراز "جدام"، أمريكيتي الصنع، وصاروخ "أوراغان" و177 طائرة مسيرة، بما في ذلك 94 طائرة مسيرة فوق أراضي روسيا".
وأردف البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على محور بيلغورود، تجمعات من القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية دفاعية في مناطق بروكودي وتوريا ومالايا ريبيتسا وبتروشيفكا وميخائيلوفسكوي وفيليكي بريكول وميروبولسكوي في مقاطعة سومي".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.