https://sarabic.ae/20250402/صواريخ-روسية-تستهدف-منشأة-لتجميع-المسيرات-الأوكرانية-ومركز-تدريب-مشغليها-1099155299.html

صواريخ روسية تستهدف منشأة لتجميع المسيرات الأوكرانية ومركز تدريب مشغليها

صواريخ روسية تستهدف منشأة لتجميع المسيرات الأوكرانية ومركز تدريب مشغليها

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات التابعة لها، استهدفت ورشة لتجميع الطائرات المسيّرة، وتدريب مشغليها، تابعة للقوات الأوكرانية المسلحة. 02.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-02T10:52+0000

2025-04-02T10:52+0000

2025-04-02T11:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061659911_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2990b109b6fd534412285170e9890346.jpg

وقالت الوزارة في بيان لها: "دك الطيران العملياتي والمسير، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، منشأة لتجميع الطائرات المسيرة، ومركز تدريب لمشغليها، ومستودعات للذخيرة، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات، للقوات المسلحة الأوكرانية، والمرتزقة الأجانب في 139 منطقة.وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلتين موجهتين من طراز "جدام"، أمريكيتي الصنع، وصاروخ أوراغان، و177 طائرة دون طيار، بما في ذلك 94 فوق أراضي روسيا".وأردف البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة قوات الشمال على محور بيلغورود، تجمعات من القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاعية في مناطق بروكودي وتوريا ومالايا ريبيتسا وبتروشيفكا وميخائيلوفسكوي وفيليكي بريكول وميروبولسكوي في مقاطعة سومي".كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، حيث دحرت القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أندرييفكا، وكامينكا في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك، ودروبيشفو، ويامبول، وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأردف البيان: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" بتحسين الوضع التكتيكي، ودحرت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيرخنيكامينسكوي، وستارايا نيكولاييفكا، وسيفيرسك وألكساندر كالينوفو وبيلوكوزمنوفكا ونوفولينوفكا ونوفايا بولتافكا و كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما حررت وحدات من مجموعة قوات "المركز" خطوطًا ومواقع هامة، مستهدفة القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق لينين، وأوداتشنوي، وكوتلينو، ومورافكا، وغريشينو، وكراسنوأرميسك، ونوفوسيرغييفكا، وبيشانوي، بتروفسكي وبيليتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، التوغل في أعماق دفاع العدو، مستهدفين القوى البشرية، والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق رازليف، وزيلينو بول، وزابوروجيه، وفوسكريسينكا، وفولنوي بول في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.

https://sarabic.ae/20250402/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-استهدفت-البنية-التحتية-للطاقة-في-روسيا-مرتين-خلال-اليوم-الماضي-1099153973.html

https://sarabic.ae/20250402/القوات-الأوكرانية-تخسر-أكثر-من-138-ألف-مقاتل-خلال-3-أشهر-1099148910.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا