https://sarabic.ae/20250402/صواريخ-روسية-تستهدف-منشأة-لتجميع-المسيرات-الأوكرانية-ومركز-تدريب-مشغليها-1099155299.html
صواريخ روسية تستهدف منشأة لتجميع المسيرات الأوكرانية ومركز تدريب مشغليها
صواريخ روسية تستهدف منشأة لتجميع المسيرات الأوكرانية ومركز تدريب مشغليها
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات التابعة لها، استهدفت ورشة لتجميع الطائرات المسيّرة، وتدريب مشغليها، تابعة للقوات الأوكرانية المسلحة. 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T10:52+0000
2025-04-02T10:52+0000
2025-04-02T11:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "دك الطيران العملياتي والمسير، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، منشأة لتجميع الطائرات المسيرة، ومركز تدريب لمشغليها، ومستودعات للذخيرة، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات، للقوات المسلحة الأوكرانية، والمرتزقة الأجانب في 139 منطقة.وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلتين موجهتين من طراز "جدام"، أمريكيتي الصنع، وصاروخ أوراغان، و177 طائرة دون طيار، بما في ذلك 94 فوق أراضي روسيا".وأردف البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة قوات الشمال على محور بيلغورود، تجمعات من القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاعية في مناطق بروكودي وتوريا ومالايا ريبيتسا وبتروشيفكا وميخائيلوفسكوي وفيليكي بريكول وميروبولسكوي في مقاطعة سومي".كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، حيث دحرت القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أندرييفكا، وكامينكا في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك، ودروبيشفو، ويامبول، وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأردف البيان: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" بتحسين الوضع التكتيكي، ودحرت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيرخنيكامينسكوي، وستارايا نيكولاييفكا، وسيفيرسك وألكساندر كالينوفو وبيلوكوزمنوفكا ونوفولينوفكا ونوفايا بولتافكا و كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما حررت وحدات من مجموعة قوات "المركز" خطوطًا ومواقع هامة، مستهدفة القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق لينين، وأوداتشنوي، وكوتلينو، ومورافكا، وغريشينو، وكراسنوأرميسك، ونوفوسيرغييفكا، وبيشانوي، بتروفسكي وبيليتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، التوغل في أعماق دفاع العدو، مستهدفين القوى البشرية، والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق رازليف، وزيلينو بول، وزابوروجيه، وفوسكريسينكا، وفولنوي بول في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.
https://sarabic.ae/20250402/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-استهدفت-البنية-التحتية-للطاقة-في-روسيا-مرتين-خلال-اليوم-الماضي-1099153973.html
https://sarabic.ae/20250402/القوات-الأوكرانية-تخسر-أكثر-من-138-ألف-مقاتل-خلال-3-أشهر-1099148910.html
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رصد عسكري, روسيا
صواريخ روسية تستهدف منشأة لتجميع المسيرات الأوكرانية ومركز تدريب مشغليها
10:52 GMT 02.04.2025 (تم التحديث: 11:07 GMT 02.04.2025)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات التابعة لها، استهدفت ورشة لتجميع الطائرات المسيّرة، وتدريب مشغليها، تابعة للقوات الأوكرانية المسلحة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "دك الطيران العملياتي والمسير، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، منشأة لتجميع الطائرات المسيرة، ومركز تدريب لمشغليها، ومستودعات للذخيرة، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات، للقوات المسلحة الأوكرانية، والمرتزقة الأجانب في 139 منطقة.
وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلتين موجهتين من طراز "جدام"، أمريكيتي الصنع، وصاروخ أوراغان، و177 طائرة دون طيار، بما في ذلك 94 فوق أراضي روسيا".
وأردف البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة قوات الشمال على محور بيلغورود، تجمعات من القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاعية في مناطق بروكودي وتوريا ومالايا ريبيتسا وبتروشيفكا وميخائيلوفسكوي وفيليكي بريكول وميروبولسكوي في مقاطعة سومي".
بلغت خسائر العدو أكثر من 95 عسكريا وناقلة جند مدرعة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات ومدفع ميدان.
كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، حيث دحرت القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أندرييفكا، وكامينكا في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك، ودروبيشفو، ويامبول، وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 215 عسكريًا ودبابة وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وسبع سيارات وخمسة مدافع ميدان، اثنتان منها أجنبيتا الصنعـ كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية وثلاثة مستودعات للذخيرة.
وأردف البيان: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" بتحسين الوضع التكتيكي، ودحرت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيرخنيكامينسكوي، وستارايا نيكولاييفكا، وسيفيرسك وألكساندر كالينوفو وبيلوكوزمنوفكا ونوفولينوفكا ونوفايا بولتافكا و كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 285 جنديًا ودبابة ومركبة مشاة قتالية وناقلة جنود مدرعة ومدفع هاوتزر، بالإضافة إلى أربع سيارات.
كما حررت وحدات من مجموعة قوات "المركز" خطوطًا ومواقع هامة، مستهدفة القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق لينين، وأوداتشنوي، وكوتلينو، ومورافكا، وغريشينو، وكراسنوأرميسك، ونوفوسيرغييفكا، وبيشانوي، بتروفسكي وبيليتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 435 عسكريًا، ودبابة وسيارتين وخمسة مدافع ميدانية.
وواصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، التوغل في أعماق دفاع العدو، مستهدفين القوى البشرية، والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق رازليف، وزيلينو بول، وزابوروجيه، وفوسكريسينكا، وفولنوي بول في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وشملت خسائر العدو أكثر من 110 عسكريين ومركبة قتالية مدرعة وسيارة وثلاث قطع مدفعية ميدانية ومحطة حرب إلكترونية.