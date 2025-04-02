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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250402/المدعي-العام-الروسي-إدانة-579-عسكريا-من-قوات-كييف-منذ-بدء-العملية-العسكرية-الخاصة-1099153801.html
المدعي العام الروسي: إدانة 579 عسكريا من قوات كييف منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
المدعي العام الروسي: إدانة 579 عسكريا من قوات كييف منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
كشف المدعي العام الروسي، إيغور كراسنوف، اليوم الأربعاء، عن إدانة 579 عسكريا من القوات الأوكرانية، بمن في ذلك 98 قائدا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة. 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T09:16+0000
2025-04-02T09:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال كراسنوف، ردًا على أسئلة خلال كلمة ألقاها في مجلس الفيدرالية الروسي: "منذ بداية بداية العملية العسكرية الخاصة، أدين 579 عسكريًا وشخصًا، كانوا جزءًا من تشكيلات مسلحة وإرهابية أخرى في أوكرانيا، بارتكاب جرائم حرب، من بينهم 98 قائد وحدة" .وأضاف كراسنوف: "يجري حاليًا تقييم قانوني لجميع وقائع استخدام التشكيلات العسكرية الأوكرانية والمرتزقة، لوسائل وأساليب حرب محظورة. وقد تم فتح أكثر من ستة آلاف قضية جنائية. وتجرى تحقيقات بخصوص 1200 شخص، من بينهم مسؤولون حاليون وسابقون من القيادة السياسية والعسكرية العليا في أوكرانيا".وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.لجنة التحقيق الروسية تفضح ارتكاب القوات الأوكرانية أعمال نهب وتدمير متعمد للمنازل في سودجا
https://sarabic.ae/20250402/القوات-الأوكرانية-تخسر-أكثر-من-138-ألف-مقاتل-خلال-3-أشهر-1099148910.html
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روسيا

المدعي العام الروسي: إدانة 579 عسكريا من قوات كييف منذ بدء العملية العسكرية الخاصة

09:16 GMT 02.04.2025 (تم التحديث: 09:17 GMT 02.04.2025)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلون في كتيبة "آزوف"
مقاتلون في كتيبة آزوف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© Sputnik . Alexey Kudenko
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كشف المدعي العام الروسي، إيغور كراسنوف، اليوم الأربعاء، عن إدانة 579 عسكريا من القوات الأوكرانية، بمن في ذلك 98 قائدا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.
وقال كراسنوف، ردًا على أسئلة خلال كلمة ألقاها في مجلس الفيدرالية الروسي: "منذ بداية بداية العملية العسكرية الخاصة، أدين 579 عسكريًا وشخصًا، كانوا جزءًا من تشكيلات مسلحة وإرهابية أخرى في أوكرانيا، بارتكاب جرائم حرب، من بينهم 98 قائد وحدة" .
وأضاف كراسنوف: "يجري حاليًا تقييم قانوني لجميع وقائع استخدام التشكيلات العسكرية الأوكرانية والمرتزقة، لوسائل وأساليب حرب محظورة. وقد تم فتح أكثر من ستة آلاف قضية جنائية. وتجرى تحقيقات بخصوص 1200 شخص، من بينهم مسؤولون حاليون وسابقون من القيادة السياسية والعسكرية العليا في أوكرانيا".
استسلام النازيين الأوكرانيين من كتيبة آزوف في مصنع آزوفستال بماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تخسر أكثر من 138 ألف مقاتل خلال 3 أشهر
06:53 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
لجنة التحقيق الروسية تفضح ارتكاب القوات الأوكرانية أعمال نهب وتدمير متعمد للمنازل في سودجا
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