https://sarabic.ae/20250323/لجنة-التحقيق-الروسية-تفضح-ارتكاب-القوات-الأوكرانية-أعمال-نهب-وتدمير-متعمد-للمنازل-في-سودجا-1098867623.html
لجنة التحقيق الروسية تفضح ارتكاب القوات الأوكرانية أعمال نهب وتدمير متعمد للمنازل في سودجا
لجنة التحقيق الروسية تفضح ارتكاب القوات الأوكرانية أعمال نهب وتدمير متعمد للمنازل في سودجا
سبوتنيك عربي
كشفت لجنة التحقيق الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية ارتكبت أعمال نهب وأضرمت النار في منازل يقطنها مدنيون وقصفت عمدًا بنايات سكنية في مدينة سودجا بمقاطعة... 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T07:04+0000
2025-03-23T07:04+0000
2025-03-23T07:04+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للمتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن "التحقيق توصل إلى معلومات حول أعمال نهب وإضرام حرائق في بنايات سكنية وإطلاق نار على المدنيين في مقاطعة كورسك، ارتكبتها القوات الأوكرانية".وصرحت بيترينكو، يوم أمس السبت، أن لجنة التحقيق تلقت أدلة جديدة على جرائم القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سودجا في مقاطعة كورسك، وتحدث شهود عن مقتل أربعة أشخاص بسبب تصرفات المسلحين.وأردفت: "يواصل محققو لجنة التحقيق الروسية العمل مع المواطنين، الذين عانوا من جرائم القوات المسلحة الأوكرانية، أو الذين شهدوا أعمال عنف ارتكبها القوميون الأوكرانيون، وقتل مدنيين وعسكريين من القوات المسلحة الروسية في الأراضي المحتلة سابقًا".موسكو بشأن هجمات كييف على منشآت الطاقة الروسية: إذا استمرت الهجمات فإن روسيا تحتفظ بحق الرد
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روسيا
لجنة التحقيق الروسية تفضح ارتكاب القوات الأوكرانية أعمال نهب وتدمير متعمد للمنازل في سودجا
كشفت لجنة التحقيق الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية ارتكبت أعمال نهب وأضرمت النار في منازل يقطنها مدنيون وقصفت عمدًا بنايات سكنية في مدينة سودجا بمقاطعة كورسك الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للمتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن "التحقيق توصل إلى معلومات حول أعمال نهب وإضرام حرائق في بنايات سكنية وإطلاق نار على المدنيين في مقاطعة كورسك، ارتكبتها القوات الأوكرانية".
وأوضحت أن شهادات عدد من المدنيين الذين جرى إجلاؤهم من مقاطعة كورسك أكدت عدة حقائق بشأن إصدار قيادة القوات الأوكرانية أوامر إجرامية بإطلاق النار على المدنيين في المقاطعة.
وصرحت بيترينكو، يوم أمس السبت، أن لجنة التحقيق تلقت أدلة جديدة على جرائم القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سودجا في مقاطعة كورسك، وتحدث شهود عن مقتل أربعة أشخاص بسبب تصرفات المسلحين.
وقالت بيترينكو: "تم تلقي أدلة جديدة على جرائم القوات الأوكرانية، المرتكبة ضد سكان منطقة سودجا، التابعة لمقاطعة كورسك".
وأردفت
: "يواصل محققو لجنة التحقيق الروسية العمل مع المواطنين، الذين عانوا من جرائم القوات المسلحة الأوكرانية، أو الذين شهدوا أعمال عنف ارتكبها القوميون الأوكرانيون، وقتل مدنيين وعسكريين من القوات المسلحة الروسية في الأراضي المحتلة سابقًا".