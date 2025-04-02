https://sarabic.ae/20250402/القوات-الأوكرانية-تخسر-أكثر-من-138-ألف-مقاتل-خلال-3-أشهر-1099148910.html
القوات الأوكرانية تخسر أكثر من 138 ألف مقاتل خلال 3 أشهر
القوات الأوكرانية تخسر أكثر من 138 ألف مقاتل خلال 3 أشهر
سبوتنيك عربي
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، أكثر من 138 ألف جنديا، حسب تقديرات وكالة "سبوتنيك"، بناءً على بيانات وزارة الدفاع... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T06:53+0000
2025-04-02T06:53+0000
2025-04-02T06:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/14/1065311309_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d1ee5923fc658ebe4b1673ba8b4ca52c.jpg
وبحسب الوزارة، فقدت أوكرانيا في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 1 أبريل/ نيسان الجاري، 138 ألفًا و545 عسكريًا.وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، أفاد سيرغي رودسكوي، رئيس مديرية العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية، في مقابلة مع مجلة "كراسنايا زفيزدا"، أنه في عام 2024 وحده، بلغ عدد القتلى والجرحى في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية 590 ألف عسكري، ومنذ بداية العملية الخاصة تجاوز هذا الرقم المليون.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مسيرات روسية تدمر مركز انتشار أوكراني في مقاطعة سومي... فيديو
https://sarabic.ae/20250402/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسي-تدمر-93-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1099147442.html
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رصد عسكري, روسيا
القوات الأوكرانية تخسر أكثر من 138 ألف مقاتل خلال 3 أشهر
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، أكثر من 138 ألف جنديا، حسب تقديرات وكالة "سبوتنيك"، بناءً على بيانات وزارة الدفاع الروسية.
وبحسب الوزارة، فقدت أوكرانيا في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 1 أبريل/ نيسان الجاري، 138 ألفًا و545 عسكريًا.
وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، أفاد سيرغي رودسكوي، رئيس مديرية العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية، في مقابلة مع مجلة "كراسنايا زفيزدا"، أنه في عام 2024 وحده، بلغ عدد القتلى والجرحى في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية 590 ألف عسكري، ومنذ بداية العملية الخاصة تجاوز هذا الرقم المليون.
علاوة على ذلك، فقد العدو خلال القتال في مقاطعة كورسك الروسية (حتى اللحظة) أكثر من 71420 جنديا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.