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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250402/القوات-الأوكرانية-تخسر-أكثر-من-138-ألف-مقاتل-خلال-3-أشهر-1099148910.html
القوات الأوكرانية تخسر أكثر من 138 ألف مقاتل خلال 3 أشهر
القوات الأوكرانية تخسر أكثر من 138 ألف مقاتل خلال 3 أشهر
سبوتنيك عربي
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، أكثر من 138 ألف جنديا، حسب تقديرات وكالة "سبوتنيك"، بناءً على بيانات وزارة الدفاع... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T06:53+0000
2025-04-02T06:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وبحسب الوزارة، فقدت أوكرانيا في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 1 أبريل/ نيسان الجاري، 138 ألفًا و545 عسكريًا.وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، أفاد سيرغي رودسكوي، رئيس مديرية العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية، في مقابلة مع مجلة "كراسنايا زفيزدا"، أنه في عام 2024 وحده، بلغ عدد القتلى والجرحى في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية 590 ألف عسكري، ومنذ بداية العملية الخاصة تجاوز هذا الرقم المليون.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مسيرات روسية تدمر مركز انتشار أوكراني في مقاطعة سومي... فيديو
https://sarabic.ae/20250402/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسي-تدمر-93-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1099147442.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الأوكرانية تخسر أكثر من 138 ألف مقاتل خلال 3 أشهر

06:53 GMT 02.04.2025
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوراستسلام النازيين الأوكرانيين من كتيبة آزوف في مصنع آزوفستال بماريوبول
استسلام النازيين الأوكرانيين من كتيبة آزوف في مصنع آزوفستال بماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ
/
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تابعنا عبر
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، أكثر من 138 ألف جنديا، حسب تقديرات وكالة "سبوتنيك"، بناءً على بيانات وزارة الدفاع الروسية.
وبحسب الوزارة، فقدت أوكرانيا في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 1 أبريل/ نيسان الجاري، 138 ألفًا و545 عسكريًا.
وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، أفاد سيرغي رودسكوي، رئيس مديرية العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية، في مقابلة مع مجلة "كراسنايا زفيزدا"، أنه في عام 2024 وحده، بلغ عدد القتلى والجرحى في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية 590 ألف عسكري، ومنذ بداية العملية الخاصة تجاوز هذا الرقم المليون.

علاوة على ذلك، فقد العدو خلال القتال في مقاطعة كورسك الروسية (حتى اللحظة) أكثر من 71420 جنديا.

مجموعة تونغوسكا المدفعية الصاروخية المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
04:22 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مسيرات روسية تدمر مركز انتشار أوكراني في مقاطعة سومي... فيديو
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