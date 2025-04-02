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الدفاع الجوي الروسي يدمر 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق مقاطعات كورسك وروستوف... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T04:22+0000
2025-04-02T04:22+0000
2025-04-02T04:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 93 طائرة مسيرة أوكرانية، 87 منها فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، واثنتان فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.القوات الروسية تدمر مدرعة أمريكية قيمتها 500 ألف دولار... فيديو
https://sarabic.ae/20250401/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-رازليف-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099125870.html
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رصد عسكري, روسيا
الدفاع الجوي الروسي يدمر 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
04:22 GMT 02.04.2025 (تم التحديث: 04:43 GMT 02.04.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق مقاطعات كورسك وروستوف وبيلغورود الروسية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 93 طائرة مسيرة أوكرانية، 87 منها فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، واثنتان فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.