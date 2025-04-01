https://sarabic.ae/20250401/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-رازليف-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099125870.html

القوات الروسية تحرر بلدة رازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة رازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة رازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية. 01.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-01T09:11+0000

2025-04-01T09:11+0000

2025-04-01T09:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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أخبار روسيا اليوم

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وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة، أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، عززت مواقعها واستهدفت أفراد ومعدات 3 ألوية هجومية آلية، ولواء من القوات الخاصة التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من بلدات جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت نحو 255 عسكريا، وناقلتي جند مدرعتين من طراز "إم-113" أمريكيتي الصنع، و3 شاحنات صغيرة، كما تم تدمير مركبتين مدرعتين قتاليتين، ومدفع ميداني".وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وعلى محور بيلغورود، استهدفت أفراد ومعدات للواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي دفاع محلي، في بلدات ميروبولي وأوغرويدي وتوريا بمقاطعة سومي.وتابع البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق كامينكا ودفوريشنايا وزاغورويكوفكا وكوندراشوفكا في مقاطعة خاركوف".واستهدفت وحدات المجموعة الروسية، تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للواءين آليين محمولين جوًا تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء للدفاع الإقليمي في مناطق بوغاتير ويالطا وزابوروجيه وزيلينوي بول في جمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مستودعات ذخيرة ومواقع لإنتاج المتفجرات، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة. وتم إسقاط 67 طائرة مسيرة أوكرانية من قبل منظومات الدفاع الجوي الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: تدمير دبابة و8 آليات أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعةالجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع

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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم