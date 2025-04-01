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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250401/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-رازليف-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099125870.html
القوات الروسية تحرر بلدة رازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة رازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة رازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية. 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T09:11+0000
2025-04-01T09:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
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وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة، أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، عززت مواقعها واستهدفت أفراد ومعدات 3 ألوية هجومية آلية، ولواء من القوات الخاصة التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من بلدات جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت نحو 255 عسكريا، وناقلتي جند مدرعتين من طراز "إم-113" أمريكيتي الصنع، و3 شاحنات صغيرة، كما تم تدمير مركبتين مدرعتين قتاليتين، ومدفع ميداني".وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وعلى محور بيلغورود، استهدفت أفراد ومعدات للواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي دفاع محلي، في بلدات ميروبولي وأوغرويدي وتوريا بمقاطعة سومي.وتابع البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق كامينكا ودفوريشنايا وزاغورويكوفكا وكوندراشوفكا في مقاطعة خاركوف".واستهدفت وحدات المجموعة الروسية، تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للواءين آليين محمولين جوًا تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء للدفاع الإقليمي في مناطق بوغاتير ويالطا وزابوروجيه وزيلينوي بول في جمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مستودعات ذخيرة ومواقع لإنتاج المتفجرات، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة. وتم إسقاط 67 طائرة مسيرة أوكرانية من قبل منظومات الدفاع الجوي الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: تدمير دبابة و8 آليات أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعةالجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع
https://sarabic.ae/20250330/القوات-الروسية-تكبد-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1099075014.html
https://sarabic.ae/20250329/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بانتيليمونوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099054890.html
https://sarabic.ae/20250329/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-اعتراض-3-مسيرات-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-خلال-الليل-1099048803.html
https://sarabic.ae/20250328/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يواصل-هجماته-على-البنية-التحتية-للطاقة-الروسية--1099025374.html
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تحرر بلدة رازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:11 GMT 01.04.2025 (تم التحديث: 09:55 GMT 01.04.2025)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورطائرات "ياك-130" التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية "زاباد-2017" (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة رازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة، أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، عززت مواقعها واستهدفت أفراد ومعدات 3 ألوية هجومية آلية، ولواء من القوات الخاصة التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من بلدات جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت نحو 255 عسكريا، وناقلتي جند مدرعتين من طراز "إم-113" أمريكيتي الصنع، و3 شاحنات صغيرة، كما تم تدمير مركبتين مدرعتين قتاليتين، ومدفع ميداني".
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وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وعلى محور بيلغورود، استهدفت أفراد ومعدات للواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي دفاع محلي، في بلدات ميروبولي وأوغرويدي وتوريا بمقاطعة سومي.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت نحو 70 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، و4 سيارات، وتم تدمير مستودع ذخيرة ميداني".

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وتابع البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق كامينكا ودفوريشنايا وزاغورويكوفكا وكوندراشوفكا في مقاطعة خاركوف".

وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 210 عسكريين، وناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "إم-113"، ومركبة مدرعة قتالية و4 مركبات و6 قطع مدفعية ميدانية، اثنتان منها من صنع أجنبي. وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، ومحطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع.

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وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، ونتيجة لعملياتها النشطة والحاسمة، تمكنت من تحرير بلدة رازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية.

واستهدفت وحدات المجموعة الروسية، تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للواءين آليين محمولين جوًا تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء للدفاع الإقليمي في مناطق بوغاتير ويالطا وزابوروجيه وزيلينوي بول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مستودعات ذخيرة ومواقع لإنتاج المتفجرات، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة. وتم إسقاط 67 طائرة مسيرة أوكرانية من قبل منظومات الدفاع الجوي الروسية.
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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