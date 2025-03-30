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https://sarabic.ae/20250330/القوات-الروسية-تكبد-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1099075014.html
القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنها كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 160 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية. 30.03.2025, سبوتنيك عربي
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روسيا
رصد عسكري
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وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 160عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة و6 سيارات، ومركبة رباعية الدفع، و4 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية حررت التجمع السكني "زابوروجيه" في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة " المركز" الروسية، عملياتها الهجومية، وحررت التجمع السكني "زابوروجيه" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 510 عسكري وسبع مركبات".وأضاف البيان: "نتيجة لضربة صاروخية على نقطة انتشار مؤقتة لوحدات جهاز الأمن الأوكراني وقوات العمليات الخاصة التابعة لمديرية الاستخبارات الرئيسية في أوكرانيا، تم القضاء على نحو 170 مسلحا أوكرانيا ومرتزقا أجنبيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250330/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-زابوروجيه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099073153.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر جسيمة على محور كورسك

11:12 GMT 30.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنها كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 160 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 160عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة و6 سيارات، ومركبة رباعية الدفع، و4 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة".

وأوضحت الوزارة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك "بلغت أكثر من 71050 عسكريا و402 دبابة و 329 مركبة قتال للمشاة و290 ناقلة جند مدرعة و2235 مركبة قتالية مدرعة و2575 سيارة و590 مدفعا ميدانيا..".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية حررت التجمع السكني "زابوروجيه" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة " المركز" الروسية، عملياتها الهجومية، وحررت التجمع السكني "زابوروجيه" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 510 عسكري وسبع مركبات".
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر تجمع زابوروجيه السكني في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:19 GMT
وأضاف البيان: "نتيجة لضربة صاروخية على نقطة انتشار مؤقتة لوحدات جهاز الأمن الأوكراني وقوات العمليات الخاصة التابعة لمديرية الاستخبارات الرئيسية في أوكرانيا، تم القضاء على نحو 170 مسلحا أوكرانيا ومرتزقا أجنبيا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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