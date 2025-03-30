https://sarabic.ae/20250330/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-زابوروجيه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099073153.html

الجيش الروسي يحرر تجمع زابورجيه السكني في جمهورية دونيتسك الشعبية

الجيش الروسي يحرر تجمع زابورجيه السكني في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية حررت التجمع السكني "زابوروجيه" في جمهورية دونيتسك الشعبية. 30.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-30T09:19+0000

2025-03-30T09:19+0000

2025-03-30T10:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة " المركز" الروسية، عملياتها الهجومية، وحررت التجمع السكني "زابوروجيه" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 510 عسكري وسبع مركبات".وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، عملياتها الهجومية، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 240 عسكريا، وناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع، وعدد من المدافع الميدانية، كما تم تدمير تم تدمير محطتي الحرب الإلكترونية Nota وZakhist-AFومحطة رادار RADA الإسرائيلية الصنع ومستودع ذخيرة".وأشار البيان إلى أن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 70عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة وعدد من المدافع".وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين المركبات الجوية المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 140".وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت وقنبلتين جويتين موجهتين من طراز "جدام" و78 مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250330/القوات-الروسية-تدمر-مدرعة-أمريكية-قيمتها-500-ألف-دولار-1099072997.html

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