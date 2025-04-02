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https://sarabic.ae/20250402/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-استهدفت-البنية-التحتية-للطاقة-في-روسيا-مرتين-خلال-اليوم-الماضي-1099153973.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استهدفت البنية التحتية للطاقة في روسيا مرتين خلال اليوم الماضي
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استهدفت البنية التحتية للطاقة في روسيا مرتين خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية استهدفت البنية التحتية للطاقة في روسيا خلال اليوم الماضي. 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T09:29+0000
2025-04-02T09:35+0000
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في البيان: "في 2 أبريل/ نيسان، في الساعة الثانية و11 دقيقة، في مقاطعة كورسك، ونتيجة لهجوم بطائرة دون طيار أوكرانية على محطة فرعية تعمل بجهد 110 كيلو فولت، في منطقة كلوكفا، تابعة لمؤسسة الطاقة "روسيتي" التابعة لشركة "كورس كإنيرغو"، تم تعطيل المحولات مع انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 1.2 ألف مستهلك منزلي في مقاطعة كورسك".وأضاف البيان: "على خلفية تصريحات مختلف ممثلي نظام كييف، بدءًا من زيلينسكي، بشأن الامتثال للقيود المفروضة على الهجمات على منشآت الطاقة الروسية، تشن القوات المسلحة الأوكرانية بشكل منهجي هجمات باستخدام الطائرات دون طيار والمدفعية على البنية التحتية للطاقة الروسية".
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استهدفت البنية التحتية للطاقة في روسيا مرتين خلال اليوم الماضي

09:29 GMT 02.04.2025 (تم التحديث: 09:35 GMT 02.04.2025)
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تخزين الوقود النووي الجاف المستهلك في محطة زاباروجيه النووية، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية استهدفت البنية التحتية للطاقة في روسيا خلال اليوم الماضي.
وقالت الوزارة في البيان: "في 2 أبريل/ نيسان، في الساعة الثانية و11 دقيقة، في مقاطعة كورسك، ونتيجة لهجوم بطائرة دون طيار أوكرانية على محطة فرعية تعمل بجهد 110 كيلو فولت، في منطقة كلوكفا، تابعة لمؤسسة الطاقة "روسيتي" التابعة لشركة "كورس كإنيرغو"، تم تعطيل المحولات مع انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 1.2 ألف مستهلك منزلي في مقاطعة كورسك".
بالإضافة إلى ذلك، في الساعة الثالثة و14 دقيقة، ونتيجة القصف المتعمد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، لمنشأة الطاقة التابعة لفرع شركة "كورسك إنيرغو"، انكسر سلك في امتدادات دعامات خط الجهد العالي 6 كيلو فولت، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن أكثر من 300 مستهلك منزلي في مقاطعة كورسك.
وأضاف البيان: "على خلفية تصريحات مختلف ممثلي نظام كييف، بدءًا من زيلينسكي، بشأن الامتثال للقيود المفروضة على الهجمات على منشآت الطاقة الروسية، تشن القوات المسلحة الأوكرانية بشكل منهجي هجمات باستخدام الطائرات دون طيار والمدفعية على البنية التحتية للطاقة الروسية".
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