https://sarabic.ae/20250331/الدفاع-الروسية-مواصلة-أوكرانيا-قصف-منشآت-الطاقة-على-الرغم-من-تصريحات-كييف-دليل-على-عجزها-التام--1099096888.html

الدفاع الروسية: مواصلة أوكرانيا قصف منشآت الطاقة على الرغم من تصريحات كييف دليل على عجزها التام

الدفاع الروسية: مواصلة أوكرانيا قصف منشآت الطاقة على الرغم من تصريحات كييف دليل على عجزها التام

سبوتنيك عربي

صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنه خلال اليوم، وعلى الرغم من تصريحات كييف، واصل الجيش الأوكراني مهاجمة البنية التحتية للطاقة في روسيا. 31.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-31T09:44+0000

2025-03-31T09:44+0000

2025-03-31T09:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع في بيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، وعلى الرغم من تصريحات نظام كييف بشأن عدم ضرب منشآت الطاقة، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة البنية التحتية للطاقة في روسيا".وتابع: "في مقاطعة بريانسك أيضًا، في حوالي الساعة 20:00، نتيجة لهجوم شنته طائرة دون طيار أوكرانية على محطة محولات فرعية، تم قطع خط الجهد العالي وتم إيقاف إمدادات الطاقة للمستهلكين في منطقة سيفسكي".وأردف البيان: "تشير الهجمات المتعمدة المستمرة للقوات المسلحة الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية إلى عدم قدرة نظام كييف التام على الامتثال لأي من التزاماته فيما يتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة في كييف، على القوات المسلحة الأوكرانية.تستمر محاولات ضرب نظام الطاقة والبنية التحتية للطاقة في روسيا، وبناء على ذلك، إذا انضمت أوكرانيا إلى الوقف الاختياري وأعطت الأوامر المناسبة لقواتها المسلحة، فمن الواضح أنه لا يتم تنفيذها.الخارجية الروسية: كييف هاجمت محطة "سودجا" في كورسك بأوامر من لندنالكرملين: روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة الأوكرانية على القوات المسلحة في البلاد

https://sarabic.ae/20250329/الدفاع-الروسية-كييف-تواصل-هجماتها-على-البنية-التحتية-للطاقة-في-روسيا-1099061560.html

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