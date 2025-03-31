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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250331/الدفاع-الروسية-مواصلة-أوكرانيا-قصف-منشآت-الطاقة-على-الرغم-من-تصريحات-كييف-دليل-على-عجزها-التام--1099096888.html
الدفاع الروسية: مواصلة أوكرانيا قصف منشآت الطاقة على الرغم من تصريحات كييف دليل على عجزها التام
الدفاع الروسية: مواصلة أوكرانيا قصف منشآت الطاقة على الرغم من تصريحات كييف دليل على عجزها التام
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنه خلال اليوم، وعلى الرغم من تصريحات كييف، واصل الجيش الأوكراني مهاجمة البنية التحتية للطاقة في روسيا. 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T09:44+0000
2025-03-31T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، وعلى الرغم من تصريحات نظام كييف بشأن عدم ضرب منشآت الطاقة، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة البنية التحتية للطاقة في روسيا".وتابع: "في مقاطعة بريانسك أيضًا، في حوالي الساعة 20:00، نتيجة لهجوم شنته طائرة دون طيار أوكرانية على محطة محولات فرعية، تم قطع خط الجهد العالي وتم إيقاف إمدادات الطاقة للمستهلكين في منطقة سيفسكي".وأردف البيان: "تشير الهجمات المتعمدة المستمرة للقوات المسلحة الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية إلى عدم قدرة نظام كييف التام على الامتثال لأي من التزاماته فيما يتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة في كييف، على القوات المسلحة الأوكرانية.تستمر محاولات ضرب نظام الطاقة والبنية التحتية للطاقة في روسيا، وبناء على ذلك، إذا انضمت أوكرانيا إلى الوقف الاختياري وأعطت الأوامر المناسبة لقواتها المسلحة، فمن الواضح أنه لا يتم تنفيذها.الخارجية الروسية: كييف هاجمت محطة "سودجا" في كورسك بأوامر من لندنالكرملين: روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة الأوكرانية على القوات المسلحة في البلاد
https://sarabic.ae/20250329/الدفاع-الروسية-كييف-تواصل-هجماتها-على-البنية-التحتية-للطاقة-في-روسيا-1099061560.html
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الدفاع الروسية: مواصلة أوكرانيا قصف منشآت الطاقة على الرغم من تصريحات كييف دليل على عجزها التام

09:44 GMT 31.03.2025 (تم التحديث: 09:56 GMT 31.03.2025)
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Libkos
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صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنه خلال اليوم، وعلى الرغم من تصريحات كييف، واصل الجيش الأوكراني مهاجمة البنية التحتية للطاقة في روسيا.
وقالت الدفاع في بيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، وعلى الرغم من تصريحات نظام كييف بشأن عدم ضرب منشآت الطاقة، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة البنية التحتية للطاقة في روسيا".

وأضاف البيان: "في 30 مارس الساعة 19:37 في مقاطعة بريانسك، نتيجة القصف المدفعي على منشأة فرع طاقة، تسبب بقطع خط الجهد العالي وتوقف إمداد الطاقة للمستهلكين في منطقة سوزيمسكي".

وتابع: "في مقاطعة بريانسك أيضًا، في حوالي الساعة 20:00، نتيجة لهجوم شنته طائرة دون طيار أوكرانية على محطة محولات فرعية، تم قطع خط الجهد العالي وتم إيقاف إمدادات الطاقة للمستهلكين في منطقة سيفسكي".
وأردف البيان: "تشير الهجمات المتعمدة المستمرة للقوات المسلحة الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية إلى عدم قدرة نظام كييف التام على الامتثال لأي من التزاماته فيما يتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا".
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وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة في كييف، على القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، هناك انعدام تام للسيطرة من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، ومن الناحية الموضوعية، فإن جميع شرائح القوات المسلحة الأوكرانية، لا تستمع إلى أوامر قيادة البلاد".

تستمر محاولات ضرب نظام الطاقة والبنية التحتية للطاقة في روسيا، وبناء على ذلك، إذا انضمت أوكرانيا إلى الوقف الاختياري وأعطت الأوامر المناسبة لقواتها المسلحة، فمن الواضح أنه لا يتم تنفيذها.
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