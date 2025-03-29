https://sarabic.ae/20250329/الدفاع-الروسية-كييف-تواصل-هجماتها-على-البنية-التحتية-للطاقة-في-روسيا-1099061560.html
الدفاع الروسية: كييف تواصل هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا
الدفاع الروسية: كييف تواصل هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية واصلت خلال اليوم الماضي، هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا، رغم تصريحات فلاديمير زيلينسكي المزعومة حول... 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T14:07+0000
2025-03-29T14:07+0000
2025-03-29T14:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "واصل النظام في كييف خلال الـ 24 ساعة الماضية هجماته على منشآت البنية التحتية للطاقة في روسيا.. في 28 آذار/مارس، حوالي الساعة 5:30 صباحًا، أدى هجوم بطائرة مسيّرة على منشأة تابعة لشركة (روس ستي سنتر – بيلغورود إنيرغو) وانقطاع أحد الأسلاك إلى فصل خط الجهد العالي 35 كيلوفولت بين آيدار وبيلي كولوديزي".وأضافت الوزارة: "كما تم تسجيل هجوم آخر في الساعة 10:34 صباحًا بتوقيت موسكو، استهدف محطة فرعية بجهد 110 كيلوفولت في كراسنيا ياروغا، ما تسبب في أضرار جسيمة لمحولة الكهرباء.. وفي الساعة 13:45 بعد الظهر، أدى هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية إلى إلحاق ضرر بمحولة كهرباء أخرى، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن محطة محولات تابعة لشركة (روس ستي سنتر – بيلغورود إنيرغو)، وانقطاع الكهرباء عن المستهلكين".واختتمت الوزارة بيانها: "بغض النظر عن تصريحات زيلينسكي بشأن التوقف المزعوم للنظام في كييف عن التدمير المتعمد لمنشآت الطاقة الروسية، فإن القوات الأوكرانية كثفت هجماتها على البنية التحتية للطاقة في مقاطعتي كورسك وبيلغورود في روسيا".وقالت زاخاروفا في تعليق نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "هناك ما يدعو للاعتقاد بأن توجيه الضربات وتحديد أهدافها تم عبر أنظمة الأقمار الصناعية الفرنسية، وأن إدخال الإحداثيات وإطلاقها تم من قِبل متخصصين بريطانيين. وصدرت الأوامر من لندن".وأضافت زاخاروفا، أن المحطة تعرضت بالفعل لهجوم من قبل كييف، والآن، بعد ضربة صاروخية، تم تدميرها تقريبًا.
https://sarabic.ae/20250329/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بانتيليمونوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099054890.html
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روسيا
الدفاع الروسية: كييف تواصل هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا
14:07 GMT 29.03.2025 (تم التحديث: 14:29 GMT 29.03.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية واصلت خلال اليوم الماضي، هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا، رغم تصريحات فلاديمير زيلينسكي المزعومة حول وقف التدمير المتعمد لمنشآت الطاقة الروسية، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية شنت عدة هجمات خلال اليوم الماضي على شبكات الكهرباء والمحطات الفرعية والمحولات في مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان الوزارة: "واصل النظام في كييف خلال الـ 24 ساعة الماضية هجماته على منشآت البنية التحتية للطاقة في روسيا.. في 28 آذار/مارس، حوالي الساعة 5:30 صباحًا، أدى هجوم بطائرة مسيّرة على منشأة تابعة لشركة (روس ستي سنتر – بيلغورود إنيرغو) وانقطاع أحد الأسلاك إلى فصل خط الجهد العالي 35 كيلوفولت بين آيدار وبيلي كولوديزي".
وأضافت الوزارة: "كما تم تسجيل هجوم آخر في الساعة 10:34 صباحًا بتوقيت موسكو، استهدف محطة فرعية بجهد 110 كيلوفولت في كراسنيا ياروغا، ما تسبب في أضرار جسيمة لمحولة الكهرباء.. وفي الساعة 13:45 بعد الظهر، أدى هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية إلى إلحاق ضرر بمحولة كهرباء أخرى، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن محطة محولات تابعة لشركة (روس ستي سنتر – بيلغورود إنيرغو)، وانقطاع الكهرباء عن المستهلكين".
كما أشارت الوزارة إلى أنه "في الساعة 17:03، أدى هجوم آخر بطائرة مسيّرة على منشأة طاقة إلى تعطيل خط كهرباء عالي الجهد بقدرة 10 كيلوفولت، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 1100 منزل في منطقة غرايفورون.. وفي المساء (الساعة 18:07 بتوقيت موسكو)، "استهدفت طائرة مسيّرة أوكرانية أخرى خط الجهد العالي بين بوريسوفكا وكراسنيا ياروغا، ما أدى إلى قطع الكهرباء عن أكثر من 8000 منزل في منطقة بوريسوفكا".
واختتمت الوزارة بيانها: "بغض النظر عن تصريحات زيلينسكي بشأن التوقف المزعوم للنظام في كييف عن التدمير المتعمد لمنشآت الطاقة الروسية، فإن القوات الأوكرانية كثفت هجماتها على البنية التحتية للطاقة في مقاطعتي كورسك وبيلغورود في روسيا".
وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم أمس الجمعة، أن كييف هاجمت محطة قياس الغاز "سودجا" في مقاطعة كورسك بأوامر من لندن؛ وإن تحديد أهداف الضربات تم باستخدام أنظمة الأقمار الصناعية الفرنسية، وتم إدخال الإحداثيات والإطلاق من قبل متخصصين بريطانيين.
وقالت زاخاروفا في تعليق نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "هناك ما يدعو للاعتقاد بأن توجيه الضربات وتحديد أهدافها تم عبر أنظمة الأقمار الصناعية الفرنسية، وأن إدخال الإحداثيات وإطلاقها تم من قِبل متخصصين بريطانيين. وصدرت الأوامر من لندن".
وأضافت زاخاروفا، أن المحطة تعرضت بالفعل لهجوم من قبل كييف، والآن، بعد ضربة صاروخية، تم تدميرها تقريبًا.