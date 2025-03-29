https://sarabic.ae/20250329/الدفاع-الروسية-كييف-تواصل-هجماتها-على-البنية-التحتية-للطاقة-في-روسيا-1099061560.html

الدفاع الروسية: كييف تواصل هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا

الدفاع الروسية: كييف تواصل هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية واصلت خلال اليوم الماضي، هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا، رغم تصريحات فلاديمير زيلينسكي المزعومة حول... 29.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-29T14:07+0000

2025-03-29T14:07+0000

2025-03-29T14:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان الوزارة: "واصل النظام في كييف خلال الـ 24 ساعة الماضية هجماته على منشآت البنية التحتية للطاقة في روسيا.. في 28 آذار/مارس، حوالي الساعة 5:30 صباحًا، أدى هجوم بطائرة مسيّرة على منشأة تابعة لشركة (روس ستي سنتر – بيلغورود إنيرغو) وانقطاع أحد الأسلاك إلى فصل خط الجهد العالي 35 كيلوفولت بين آيدار وبيلي كولوديزي".وأضافت الوزارة: "كما تم تسجيل هجوم آخر في الساعة 10:34 صباحًا بتوقيت موسكو، استهدف محطة فرعية بجهد 110 كيلوفولت في كراسنيا ياروغا، ما تسبب في أضرار جسيمة لمحولة الكهرباء.. وفي الساعة 13:45 بعد الظهر، أدى هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية إلى إلحاق ضرر بمحولة كهرباء أخرى، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن محطة محولات تابعة لشركة (روس ستي سنتر – بيلغورود إنيرغو)، وانقطاع الكهرباء عن المستهلكين".واختتمت الوزارة بيانها: "بغض النظر عن تصريحات زيلينسكي بشأن التوقف المزعوم للنظام في كييف عن التدمير المتعمد لمنشآت الطاقة الروسية، فإن القوات الأوكرانية كثفت هجماتها على البنية التحتية للطاقة في مقاطعتي كورسك وبيلغورود في روسيا".وقالت زاخاروفا في تعليق نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "هناك ما يدعو للاعتقاد بأن توجيه الضربات وتحديد أهدافها تم عبر أنظمة الأقمار الصناعية الفرنسية، وأن إدخال الإحداثيات وإطلاقها تم من قِبل متخصصين بريطانيين. وصدرت الأوامر من لندن".وأضافت زاخاروفا، أن المحطة تعرضت بالفعل لهجوم من قبل كييف، والآن، بعد ضربة صاروخية، تم تدميرها تقريبًا.

https://sarabic.ae/20250329/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بانتيليمونوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099054890.html

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