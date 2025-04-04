https://sarabic.ae/20250404/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-المضادات-الجوية-107-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-البلاد-1099205914.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط المضادات الجوية 107 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد
الدفاع الروسية تعلن إسقاط المضادات الجوية 107 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال اليوم الماضي، 107 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T04:55+0000
2025-04-04T04:55+0000
2025-04-04T04:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095161652_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e31a8fe1b7eea703ee041b869b2f838b.jpg
وقالت الوزارة في بيان: إنه " خلال الفترة من الساعة 21:00 بتوقيت موسكو يوم أمس 3 نيسان /أبريل وحتى الساعة 5:00 بتوقيت موسكو اليوم 4 نيسان /أبريل، اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 107 طائرات مسيرة أوكرانيا".ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023. بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250403/القوات-الروسية-تدك-مؤسسات-صناعة-الصواريخ-والفضاء-الأوكرانية-1099178129.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095161652_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_0eb5a286ff6b244ddb42ba5e844318cb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن إسقاط المضادات الجوية 107 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال اليوم الماضي، 107 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وقالت الوزارة في بيان: إنه " خلال الفترة من الساعة 21:00 بتوقيت موسكو يوم أمس 3 نيسان /أبريل وحتى الساعة 5:00 بتوقيت موسكو اليوم 4 نيسان /أبريل، اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 107 طائرات مسيرة أوكرانيا".
تم تدمير 34 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و30 فوق أراضي مقاطعة أوريول، و18 فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، و7 فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و4 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و4 فوق حوض بحر آزوف، وثلاث فوق أراضي كل من مقاطعتي تامبوف وموسكو، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي فورونيج وتولا.
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.