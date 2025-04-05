https://sarabic.ae/20250405/مصدر-قوات-الشمال-الروسية-تفتك-بـ-15-لواء-أوكرانيا-في-مقاطعة-كورسك-1099231146.html
مصدر: قوات "الشمال" الروسية تفتك بـ 15 لواء أوكرانيا في مقاطعة كورسك
مصدر: قوات "الشمال" الروسية تفتك بـ 15 لواء أوكرانيا في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفاد جندي من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، بأنه خلال القتال في مقاطعة كورسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 15 لواءًا ميكانيكيًا كاملاً. 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T06:28+0000
2025-04-05T06:28+0000
2025-04-05T06:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال الجندي لوكالة "سبوتنيك": "تم الحصول على هذه البيانات من خلال إعادة حساب الخسائر التي لا يمكن تعويضها في الوحدات القتالية. إجمالي خسائر العدو يتجاوز 72 ألف شخص، منهم 22 ألف قتيل وأكثر من 50 ألف جريح. هذه الأرقام مذهلة".وأوضح أن الحسابات استندت إلى بيانات عن الخسائر في اللواء 82 الهجومي المستقل الجوي، حيث تم إدراج 600 شخص في عداد المفقودين.وأكد أنه خلال ما يسمى بـ "مغامرة كورسك"، تم تجديد قوام الوحدة مرتين. لكن في الواقع، من المرجح أن تكون الخسائر أعلى من ذلك بكثير.وفي أوائل شهر مارس/آذار، شنت القوات الروسية هجومًا واسع النطاق في مقاطعة كورسك وحررت أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في غضون أيام قليلة. في المجموع، استعادوا أكثر من 30 منطقة من القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك المركز الإقليمي - مدينة سودجو.وبحسب أحدث المعلومات الصادرة عن وزارة الدفاع، فقد العدو خلال القتال في مقاطعة كورسك الحدودية أكثر من 71940 عسكرياً و404 دبابة وآلاف المعدات الأخرى.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20250403/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-ويدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-1099182243.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
مصدر: قوات "الشمال" الروسية تفتك بـ 15 لواء أوكرانيا في مقاطعة كورسك
أفاد جندي من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، بأنه خلال القتال في مقاطعة كورسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 15 لواءًا ميكانيكيًا كاملاً.
وقال الجندي لوكالة "سبوتنيك": "تم الحصول على هذه البيانات من خلال إعادة حساب الخسائر التي لا يمكن تعويضها في الوحدات القتالية. إجمالي خسائر العدو يتجاوز 72 ألف شخص، منهم 22 ألف قتيل وأكثر من 50 ألف جريح. هذه الأرقام مذهلة".
وأوضح أن الحسابات استندت إلى بيانات عن الخسائر في اللواء 82 الهجومي المستقل الجوي، حيث تم إدراج 600 شخص في عداد المفقودين.
وأكد أنه خلال ما يسمى بـ "مغامرة كورسك"، تم تجديد قوام الوحدة مرتين. لكن في الواقع، من المرجح أن تكون الخسائر أعلى من ذلك بكثير.
وفي أوائل شهر مارس/آذار، شنت القوات الروسية هجومًا واسع النطاق في مقاطعة كورسك وحررت أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في غضون أيام قليلة. في المجموع، استعادوا أكثر من 30 منطقة من القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك المركز الإقليمي - مدينة سودجو.
وبحسب أحدث المعلومات الصادرة عن وزارة الدفاع، فقد العدو خلال القتال في مقاطعة كورسك الحدودية أكثر من 71940 عسكرياً و404 دبابة وآلاف المعدات الأخرى.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.