مصدر: قوات "الشمال" الروسية تفتك بـ 15 لواء أوكرانيا في مقاطعة كورسك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
17:00 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان عدة مناطق في غزة ونزوح مئات الآلاف من رفح، وإدانات عربية للغارات الإسرائيلية على سوريا
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:03 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
09:10 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:28 GMT
26 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:21 GMT
39 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
17:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250405/مصدر-قوات-الشمال-الروسية-تفتك-بـ-15-لواء-أوكرانيا-في-مقاطعة-كورسك-1099231146.html
مصدر: قوات "الشمال" الروسية تفتك بـ 15 لواء أوكرانيا في مقاطعة كورسك
مصدر: قوات "الشمال" الروسية تفتك بـ 15 لواء أوكرانيا في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفاد جندي من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، بأنه خلال القتال في مقاطعة كورسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 15 لواءًا ميكانيكيًا كاملاً. 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T06:28+0000
2025-04-05T06:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/01/1099136709_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_436597e2a603f1a168aece42116d4cca.jpg
وقال الجندي لوكالة "سبوتنيك": "تم الحصول على هذه البيانات من خلال إعادة حساب الخسائر التي لا يمكن تعويضها في الوحدات القتالية. إجمالي خسائر العدو يتجاوز 72 ألف شخص، منهم 22 ألف قتيل وأكثر من 50 ألف جريح. هذه الأرقام مذهلة".وأوضح أن الحسابات استندت إلى بيانات عن الخسائر في اللواء 82 الهجومي المستقل الجوي، حيث تم إدراج 600 شخص في عداد المفقودين.وأكد أنه خلال ما يسمى بـ "مغامرة كورسك"، تم تجديد قوام الوحدة مرتين. لكن في الواقع، من المرجح أن تكون الخسائر أعلى من ذلك بكثير.وفي أوائل شهر مارس/آذار، شنت القوات الروسية هجومًا واسع النطاق في مقاطعة كورسك وحررت أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في غضون أيام قليلة. في المجموع، استعادوا أكثر من 30 منطقة من القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك المركز الإقليمي - مدينة سودجو.وبحسب أحدث المعلومات الصادرة عن وزارة الدفاع، فقد العدو خلال القتال في مقاطعة كورسك الحدودية أكثر من 71940 عسكرياً و404 دبابة وآلاف المعدات الأخرى.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20250403/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-ويدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-1099182243.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/01/1099136709_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d0e11e84f3fa9ac17312c57a6f98d19.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

مصدر: قوات "الشمال" الروسية تفتك بـ 15 لواء أوكرانيا في مقاطعة كورسك

06:28 GMT 05.04.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق النار من مدفع هاوتزر "دي-20" التابع لفيلق المتطوعين في كتيبة القوات الخاصة المنفصلة "أربات" في مقاطعة كورسك
إطلاق النار من مدفع هاوتزر دي-20 التابع لفيلق المتطوعين في كتيبة القوات الخاصة المنفصلة أربات في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد جندي من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، بأنه خلال القتال في مقاطعة كورسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 15 لواءًا ميكانيكيًا كاملاً.
وقال الجندي لوكالة "سبوتنيك": "تم الحصول على هذه البيانات من خلال إعادة حساب الخسائر التي لا يمكن تعويضها في الوحدات القتالية. إجمالي خسائر العدو يتجاوز 72 ألف شخص، منهم 22 ألف قتيل وأكثر من 50 ألف جريح. هذه الأرقام مذهلة".
وأوضح أن الحسابات استندت إلى بيانات عن الخسائر في اللواء 82 الهجومي المستقل الجوي، حيث تم إدراج 600 شخص في عداد المفقودين.
وأكد أنه خلال ما يسمى بـ "مغامرة كورسك"، تم تجديد قوام الوحدة مرتين. لكن في الواقع، من المرجح أن تكون الخسائر أعلى من ذلك بكثير.
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية
3 أبريل, 11:59 GMT
وفي أوائل شهر مارس/آذار، شنت القوات الروسية هجومًا واسع النطاق في مقاطعة كورسك وحررت أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في غضون أيام قليلة. في المجموع، استعادوا أكثر من 30 منطقة من القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك المركز الإقليمي - مدينة سودجو.
وبحسب أحدث المعلومات الصادرة عن وزارة الدفاع، فقد العدو خلال القتال في مقاطعة كورسك الحدودية أكثر من 71940 عسكرياً و404 دبابة وآلاف المعدات الأخرى.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала