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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250403/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-ويدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-1099182243.html
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي كبّد القوات المسلحة الأوكرانية نحو 190 عسكريًا، خلال الـ24 الساعة الماضية، بالإضافة إلى خسائر في... 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T11:59+0000
2025-04-03T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غورنال وغويفو وأوليشنيا، كما تم صد هجوم مضاد للقوات المسلحة الأوكرانية".وأوضح البيان ان القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 180 جنديًا، كما تم تدمير مركبة قتالية للمشاة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، و11 مركبة، وقذيفتي هاون، بالإضافة إلى 5 نقاط مراقبة للطائرات المسيرة، ومستودع ذخيرة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف القوات التابعة لها للمؤسسات الصناعية الصاروخية والفضائية الأوكرانية، إضافة لتدمير أهداف حيوية أخرى.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدك مؤسسات صناعة الصواريخ والفضاء الأوكرانية وتحرر بلدتين في دونيتسك وزابوروجيهالدفاع الجوي الروسي يدمر 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق ليلا
https://sarabic.ae/20250403/القوات-الروسية-تدك-مؤسسات-صناعة-الصواريخ-والفضاء-الأوكرانية-1099178129.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية

11:59 GMT 03.04.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي كبّد القوات المسلحة الأوكرانية نحو 190 عسكريًا، خلال الـ24 الساعة الماضية، بالإضافة إلى خسائر في المعدات والآليات.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غورنال وغويفو وأوليشنيا، كما تم صد هجوم مضاد للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي".

وأوضح البيان ان القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 180 جنديًا، كما تم تدمير مركبة قتالية للمشاة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، و11 مركبة، وقذيفتي هاون، بالإضافة إلى 5 نقاط مراقبة للطائرات المسيرة، ومستودع ذخيرة.
إطلاق صواريخ أفانغارد الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدك مؤسسات صناعة الصواريخ والفضاء الأوكرانية وتحرر بلدتين في دونيتسك وزابوروجيه
10:45 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف القوات التابعة لها للمؤسسات الصناعية الصاروخية والفضائية الأوكرانية، إضافة لتدمير أهداف حيوية أخرى.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تدك مؤسسات صناعة الصواريخ والفضاء الأوكرانية وتحرر بلدتين في دونيتسك وزابوروجيه
الدفاع الجوي الروسي يدمر 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق ليلا
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