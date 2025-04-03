https://sarabic.ae/20250403/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-ويدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-1099182243.html

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي كبّد القوات المسلحة الأوكرانية نحو 190 عسكريًا، خلال الـ24 الساعة الماضية، بالإضافة إلى خسائر في... 03.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-03T11:59+0000

2025-04-03T11:59+0000

2025-04-03T11:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غورنال وغويفو وأوليشنيا، كما تم صد هجوم مضاد للقوات المسلحة الأوكرانية".وأوضح البيان ان القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 180 جنديًا، كما تم تدمير مركبة قتالية للمشاة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، و11 مركبة، وقذيفتي هاون، بالإضافة إلى 5 نقاط مراقبة للطائرات المسيرة، ومستودع ذخيرة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف القوات التابعة لها للمؤسسات الصناعية الصاروخية والفضائية الأوكرانية، إضافة لتدمير أهداف حيوية أخرى.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدك مؤسسات صناعة الصواريخ والفضاء الأوكرانية وتحرر بلدتين في دونيتسك وزابوروجيهالدفاع الجوي الروسي يدمر 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق ليلا

https://sarabic.ae/20250403/القوات-الروسية-تدك-مؤسسات-صناعة-الصواريخ-والفضاء-الأوكرانية-1099178129.html

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