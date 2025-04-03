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روسيا: كييف تحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن بهجمات على منشآت الطاقة الروسية
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إعلام: دول غربية تدرس "الزج بواشنطن" باستخدام "هياكل قيادة" الناتو لنشر قوات في أوكرانيا
إعلام: دول غربية تدرس "الزج بواشنطن" باستخدام "هياكل قيادة" الناتو لنشر قوات في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام نقلاً عن مسؤولين مطلعين لم تذكر أسماءهم، أن تحالفا من الدول الغربية، يبحث استخدام هياكل الناتو لنشر القوات في أوكرانيا، من أجل إقحام الولايات... 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T07:07+0000
2025-04-03T07:07+0000
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وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز": "سيتم استخدام هياكل القيادة والسيطرة التابعة لحلف شمال الأطلسي، في نشر ما يسمى بـ"قوات الطمأنينة" في أوكرانيا، بموجب اقتراح واحد تجري مناقشته في المفاوضات التي تقودها فرنسا والمملكة المتحدة". وقال المسؤولون للصحيفة، إن "الاقتراح هو مجرد واحد من عدة خيارات، تتم مناقشتها ويمكن أن تتغير قبل التوصل إلى اتفاق نهائي". ومع ذلك، فإن بعض أعضاء الائتلاف متحفظون بشأن هذه المبادرة. وأضاف أحد المسؤولين: "إذا كنا سننشر قوات وأصولًا لعشرات الدول (في أوكرانيا)، فإن الناتو هو الخيار الوحيد (القيادة والسيطرة) الذي يمكننا استخدامه".الناتو يعلق على استمرار الوجود الأمريكي في أوروبا وأزمة غرينلاند
https://sarabic.ae/20250402/الولايات-المتحدة-تبدأ-تسليم-مقاتلات-إف-16-إلى-بلغاريا-1099163648.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: دول غربية تدرس "الزج بواشنطن" باستخدام "هياكل قيادة" الناتو لنشر قوات في أوكرانيا

07:07 GMT 03.04.2025
© Sputnikكيف يبدو الناتو بدون الجيش الأمريكي في 2024؟
كيف يبدو الناتو بدون الجيش الأمريكي في 2024؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
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أفادت وسائل إعلام نقلاً عن مسؤولين مطلعين لم تذكر أسماءهم، أن تحالفا من الدول الغربية، يبحث استخدام هياكل الناتو لنشر القوات في أوكرانيا، من أجل إقحام الولايات المتحدة بالعملية والحصول على دعمها.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز": "سيتم استخدام هياكل القيادة والسيطرة التابعة لحلف شمال الأطلسي، في نشر ما يسمى بـ"قوات الطمأنينة" في أوكرانيا، بموجب اقتراح واحد تجري مناقشته في المفاوضات التي تقودها فرنسا والمملكة المتحدة".
وبحسب الصحيفة، ستكون القوة أيضًا قادرة على استخدام القدرات الاستخباراتية، والرصدية المشتركة المتاحة لحلف شمال الأطلسي.
وقال المسؤولون للصحيفة، إن "الاقتراح هو مجرد واحد من عدة خيارات، تتم مناقشتها ويمكن أن تتغير قبل التوصل إلى اتفاق نهائي".

كما أردفوا أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، حضر محادثات القادة وأرسل مسؤولين كبار إلى الاجتماعات.

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أمس, 13:49 GMT
ومع ذلك، فإن بعض أعضاء الائتلاف متحفظون بشأن هذه المبادرة.
وأردف المنشور، أن الحلفاء ينظرون إلى مشاركة حلف شمال الأطلسي، كوسيلة للمشاركة غير المباشرة للولايات المتحدة، والحصول على دعمها.
وأضاف أحد المسؤولين: "إذا كنا سننشر قوات وأصولًا لعشرات الدول (في أوكرانيا)، فإن الناتو هو الخيار الوحيد (القيادة والسيطرة) الذي يمكننا استخدامه".
الناتو يعلق على استمرار الوجود الأمريكي في أوروبا وأزمة غرينلاند
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