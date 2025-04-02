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الناتو يعلق على استمرار الوجود الأمريكي في أوروبا وأزمة غرينلاند
الناتو يعلق على استمرار الوجود الأمريكي في أوروبا وأزمة غرينلاند
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسحب قواتها من أوروبا، مشيدا بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق اتفاق لوقف... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T17:23+0000
2025-04-02T17:23+0000
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وتطرق روته خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، لأزمة غرينلاند، حيث أشار إلى أنها تبرز التحديات التي يواجهها الحلف في منطقة مياه الشمال الباردة.جاءت هذه التصريحات قبيل اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي المقرر يومي 3 و4 أبريل/ نيسان الجاري، الذي سيشارك فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لأول مرة.وكان روته قد دعا الدول الأعضاء في الحلف إلى تعزيز الوحدة، خاصة في ظل توجه الدول الأوروبية لتعزيز قواتها المسلحة وصناعاتها الدفاعية، وذلك بعد تحذيرات الولايات المتحدة لأوروبا بضرورة تحمل مسؤولية أمنها المستقبلي.وأكد روته في خطاب ألقاه بالعاصمة البولندية وارسو أن "التحديات الأمنية العالمية أكبر من أن تواجهها أي منا بمفردها، وهذا ليس وقت التحرك المنفرد، سواء لأوروبا أو لأمريكا الشمالية".في سياق متصل، أفادت تقارير غربية، اليوم الأربعاء، نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين، بأنه سيكون من المستحيل عمليًا على أوروبا، استبدال الإمكانات النووية الأمريكية، إذا تم تقليص الوجود الأمريكي في القارة.وذكر التقرير أنه إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية، تخطط لتقليص وجودها العسكري في أوروبا، فإنه يجب عليها تقديم جدول زمني واضح لهذا القرار، لتجنب حدوث ثغرات في دفاعات القارة.وأوضح التقرير أن استبدال الأصول العسكرية الرئيسية، مثل القدرات النووية الأمريكية، سيكون أمرا شبه مستحيل في حال حدوث أي تخفيضات.يأتي ذلك، في وقت تواصل فيه أوروبا زيادة الإنفاق الدفاعي استجابةً للضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في هذا الشأن.وفي تصريحات له الشهر الماضي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى بدء مناقشة استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لـ"حماية الاتحاد الأوروبي بالكامل".
https://sarabic.ae/20250331/الخارجية-الروسية-موسكو-لا-تؤمن-بإمكانية-خروج-أمريكا-من-الناتو-1099117507.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, الأخبار

الناتو يعلق على استمرار الوجود الأمريكي في أوروبا وأزمة غرينلاند

17:23 GMT 02.04.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert رئيس وزراء هولندا مارك روته
 رئيس وزراء هولندا مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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أكد الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسحب قواتها من أوروبا، مشيدا بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وتطرق روته خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، لأزمة غرينلاند، حيث أشار إلى أنها تبرز التحديات التي يواجهها الحلف في منطقة مياه الشمال الباردة.
جاءت هذه التصريحات قبيل اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي المقرر يومي 3 و4 أبريل/ نيسان الجاري، الذي سيشارك فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لأول مرة.
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وكان روته قد دعا الدول الأعضاء في الحلف إلى تعزيز الوحدة، خاصة في ظل توجه الدول الأوروبية لتعزيز قواتها المسلحة وصناعاتها الدفاعية، وذلك بعد تحذيرات الولايات المتحدة لأوروبا بضرورة تحمل مسؤولية أمنها المستقبلي.
وأكد روته في خطاب ألقاه بالعاصمة البولندية وارسو أن "التحديات الأمنية العالمية أكبر من أن تواجهها أي منا بمفردها، وهذا ليس وقت التحرك المنفرد، سواء لأوروبا أو لأمريكا الشمالية".
في سياق متصل، أفادت تقارير غربية، اليوم الأربعاء، نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين، بأنه سيكون من المستحيل عمليًا على أوروبا، استبدال الإمكانات النووية الأمريكية، إذا تم تقليص الوجود الأمريكي في القارة.
وذكر التقرير أنه إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية، تخطط لتقليص وجودها العسكري في أوروبا، فإنه يجب عليها تقديم جدول زمني واضح لهذا القرار، لتجنب حدوث ثغرات في دفاعات القارة.
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وأوضح التقرير أن استبدال الأصول العسكرية الرئيسية، مثل القدرات النووية الأمريكية، سيكون أمرا شبه مستحيل في حال حدوث أي تخفيضات.
يأتي ذلك، في وقت تواصل فيه أوروبا زيادة الإنفاق الدفاعي استجابةً للضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في هذا الشأن.
وفي تصريحات له الشهر الماضي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى بدء مناقشة استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لـ"حماية الاتحاد الأوروبي بالكامل".
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