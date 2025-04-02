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https://sarabic.ae/20250402/تقرير-أوروبا-غير-قادرة-على-استبدال-القدرات-النووية-الأمريكية-لحماية-القارة-1099155156.html
تقرير: أوروبا غير قادرة على استبدال القدرات النووية الأمريكية لحماية القارة
تقرير: أوروبا غير قادرة على استبدال القدرات النووية الأمريكية لحماية القارة
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير غربية، اليوم الأربعاء، نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين، بأنه سيكون من المستحيل عمليًا على أوروبا، استبدال الإمكانات النووية الأمريكية، إذا تم تقليص... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T10:54+0000
2025-04-02T10:54+0000
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وذكر التقرير أنه إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية، تخطط لتقليص وجودها العسكري في أوروبا، فإنه يجب عليها تقديم جدول زمني واضح لهذا القرار، لتجنب حدوث ثغرات في دفاعات القارة.يأتي ذلك، في وقت تواصل فيه أوروبا زيادة الإنفاق الدفاعي استجابةً للضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في هذا الشأن.وفي تصريحات له الشهر الماضي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى بدء مناقشة استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لـ"حماية الاتحاد الأوروبي بالكامل".يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد انتقد في مناسبات عدة، مساهمة أوروبا المنخفضة في الدفاعات المشتركة لحلف شمال الأطلسي، وطالب الدول الأعضاء بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.لكن في الوقت نفسه، أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تخطط في الوقت الحالي لتقليص وجودها العسكري في أوروبا.
https://sarabic.ae/20250305/ماكرون-يقرر-إطلاق-محادثات-بشأن-استخدام-الأسلحة-النووية-الفرنسية-لحماية-جميع-الدول-الأوروبية-1098422142.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تقرير: أوروبا غير قادرة على استبدال القدرات النووية الأمريكية لحماية القارة

10:54 GMT 02.04.2025
© AP Photo / Charlie Riedelصاروخ نووي أمريكي منتمان 3
صاروخ نووي أمريكي منتمان 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
تابعنا عبر
أفادت تقارير غربية، اليوم الأربعاء، نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين، بأنه سيكون من المستحيل عمليًا على أوروبا، استبدال الإمكانات النووية الأمريكية، إذا تم تقليص الوجود الأمريكي في القارة.
وذكر التقرير أنه إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية، تخطط لتقليص وجودها العسكري في أوروبا، فإنه يجب عليها تقديم جدول زمني واضح لهذا القرار، لتجنب حدوث ثغرات في دفاعات القارة.

وأوضح التقرير أن استبدال الأصول العسكرية الرئيسية، مثل القدرات النووية الأمريكية، سيكون أمرا شبه مستحيل في حال حدوث أي تخفيضات.

يأتي ذلك، في وقت تواصل فيه أوروبا زيادة الإنفاق الدفاعي استجابةً للضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في هذا الشأن.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ماكرون يقرر إطلاق محادثات بشأن استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لحماية جميع الدول الأوروبية
5 مارس, 19:31 GMT
وفي تصريحات له الشهر الماضي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى بدء مناقشة استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لـ"حماية الاتحاد الأوروبي بالكامل".

كما شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، على أنه "لا يوجد بديل حقيقي في أوروبا عن المظلة النووية، التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد انتقد في مناسبات عدة، مساهمة أوروبا المنخفضة في الدفاعات المشتركة لحلف شمال الأطلسي، وطالب الدول الأعضاء بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن في الوقت نفسه، أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تخطط في الوقت الحالي لتقليص وجودها العسكري في أوروبا.
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