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الخارجية الروسية: موسكو لا تؤمن بإمكانية خروج أمريكا من الناتو
الخارجية الروسية: موسكو لا تؤمن بإمكانية خروج أمريكا من الناتو
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي،سيرغي ريابكوف، أن موسكو لا تؤمن بإمكانية خروج الولايات المتحدة الأمريكية من حلف شمال الأطلسي (الناتو). 31.03.2025, سبوتنيك عربي
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وقال ريابكوف خلال مقابلة: "لا أعتقد أن هذا (انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي) سيحدث. أعتقد أن الخطاب، والمفردات التي تستخدمها الإدارة الحالية (الولايات المتحدة) تنطوي على قدر من التباهي. أعتقد أن هذا عنصر من عناصر السوط اللفظي الذي يمكن استخدامه لتحفيز "حصان الناتو".وقال الممثل الدائم السابق للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إيفو دالدر، يوم 28 مارس/آذار، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تنسحب من حلف شمال الأطلسي (ناتو) على الرغم من الحظر الذي أقره الكونغرس في ديسمبر/كانون الأول 2023.وانتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرارا الاتحاد الأوروبي بسبب إسهامه المنخفض في قدرة حلف شمال الأطلسي الدفاعية وطالب جميع الدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أكد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة لا تخطط لتقليص وجودها العسكري في أوروبا حتى الآن.إعلام: الناتو يطالب حلفاءه بزيادة الإنفاق العسكري.. وأمريكا خارج المعادلةإعلام غربي: الحلفاء الأوروبيون يعملون على خطة لاستبدال الولايات المتحدة في الناتو
https://sarabic.ae/20250326/الناتو-ننظر-بتفاؤل-إلى-المحادثات-بين-أمريكا-وروسيا-بشأن-أوكرانيا-1098979144.html
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الخارجية الروسية: موسكو لا تؤمن بإمكانية خروج أمريكا من الناتو

19:02 GMT 31.03.2025
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
© Sputnik . Maxim Blinov
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تابعنا عبر
أكد نائب وزير الخارجية الروسي،سيرغي ريابكوف، أن موسكو لا تؤمن بإمكانية خروج الولايات المتحدة الأمريكية من حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال ريابكوف خلال مقابلة: "لا أعتقد أن هذا (انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي) سيحدث. أعتقد أن الخطاب، والمفردات التي تستخدمها الإدارة الحالية (الولايات المتحدة) تنطوي على قدر من التباهي. أعتقد أن هذا عنصر من عناصر السوط اللفظي الذي يمكن استخدامه لتحفيز "حصان الناتو".

وأوضح ريابكوف أن "تحالف النخب الأوروبية والأمريكية" مستمر منذ عقود على أساس التعاون الوثيق في مجال الأمن، ناهيك عن المجالات الاقتصادية والثقافية والأيديولوجية.

مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
الناتو: ننظر بتفاؤل إلى المحادثات بين أمريكا وروسيا بشأن أوكرانيا
26 مارس, 17:08 GMT
وقال الممثل الدائم السابق للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إيفو دالدر، يوم 28 مارس/آذار، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تنسحب من حلف شمال الأطلسي (ناتو) على الرغم من الحظر الذي أقره الكونغرس في ديسمبر/كانون الأول 2023.

وأشار إلى أن المحكمة تفوض تقليديا الصلاحيات في مجال السياسة الخارجية إلى السلطة التنفيذية، ويمكنها أن تعلن القانون نفسه غير دستوري، مؤكدا أنه بالنظر إلى موقف ترامب الانتقادي تجاه التزامات الدفاع الجماعي، فلا يمكن استبعاد مثل هذا السيناريو.

وانتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرارا الاتحاد الأوروبي بسبب إسهامه المنخفض في قدرة حلف شمال الأطلسي الدفاعية وطالب جميع الدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أكد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة لا تخطط لتقليص وجودها العسكري في أوروبا حتى الآن.
إعلام: الناتو يطالب حلفاءه بزيادة الإنفاق العسكري.. وأمريكا خارج المعادلة
إعلام غربي: الحلفاء الأوروبيون يعملون على خطة لاستبدال الولايات المتحدة في الناتو
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