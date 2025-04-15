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إعلام: الصين تمنع شركات الطيران من استيراد طائرات "بوينغ" الأمريكية
إعلام: الصين تمنع شركات الطيران من استيراد طائرات "بوينغ" الأمريكية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر أن السلطات الصينية طالبت شركات الطيران التابعة لها بوقف استيراد طائرات "بوينغ" الأمريكية، وكذلك أي... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت وسائل الإعلام إن الصين أمرت شركات الطيران التابعة لها بالتوقف عن تسلم المزيد من طائرات شركة "بوينغ" كجزء من الحرب التجارية التي شهدت فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوم جمركية بنسبة 145% على السلع الصينية.وأضافت وكالة "بلومبرغ" للأنباء التي نقلت الخبر، أن بكين تطالب أيضا شركات الطيران الصينية بوقف جميع مشتريات المعدات وأجزاء الطائرات من الشركات الأمريكية. وتدرس السلطات أيضًا تقديم المساعدة لشركات الطيران التي تستأجر طائرات "بوينغ" والتي قد تواجه تكاليف أعلى، حسبما ذكرت مصادر للوكالة.ومع ذلك، قد تكتمل الإجراءات الورقية لتسليم ودفع ثمن بعض هذه الطائرات قبل التعريفات الانتقامية التي أعلنتها الصين، في 11 أبريل/نيسان، وتدخل حيز التنفيذ في 12 أبريل، وقد يُسمح لهذه الطائرات بدخول البلاد، حسبما أضافت المصادر.وفي الثاني من أبريل/نيسان الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى. ومعدل الفائدة الأساسي لديهم هو 10%، بالنسبة لـ57 دولة، ومنذ 9 أبريل، تم تطبيق معدلات متزايدة، محسوبة على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة مع دولة معينة: بحيث يكون هناك توازن بدلاً من عجز. ومع ذلك، في 9 أبريل، تم تجميد الزيادة في الأسعار لمدة 90 يوما لجميع الدول باستثناء الصين.وبعد سلسلة من الخطوات في الحرب التجارية، وصلت التعرفة الجمركية الأمريكية "المتبادلة" الإضافية على السلع الصينية إلى 125%، كما وصلت التعرفة الجمركية الصينية على السلع الأمريكية إلى 125% أيضاً. وبالإضافة إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية أخرى بنسبة 20% على الصين، والتي فرضتها على خلفية اتهامات لها بعدم بذل جهود كافية لمكافحة المخدرات الاصطناعية.ترامب: التصعيد التجاري مع الصين قد يؤدي إلى نتائج جيدةترامب يعلن عن رسوم جمركية جديدة على الرقائق الإلكترونية
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, الطائرات, صناعة الطائرات, محركات الطائرات, ركوب الطائرات
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, الطائرات, صناعة الطائرات, محركات الطائرات, ركوب الطائرات

إعلام: الصين تمنع شركات الطيران من استيراد طائرات "بوينغ" الأمريكية

09:57 GMT 15.04.2025 (تم التحديث: 09:58 GMT 15.04.2025)
© AP Photo / Kin Cheungشعار شركة بوينغ الأمريكية العملاقة
شعار شركة بوينغ الأمريكية العملاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Kin Cheung
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر أن السلطات الصينية طالبت شركات الطيران التابعة لها بوقف استيراد طائرات "بوينغ" الأمريكية، وكذلك أي مشتريات للمعدات وقطع غيار الطائرات من الشركات الأمريكية فيما يتصل بالحرب التجارية.
وقالت وسائل الإعلام إن الصين أمرت شركات الطيران التابعة لها بالتوقف عن تسلم المزيد من طائرات شركة "بوينغ" كجزء من الحرب التجارية التي شهدت فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوم جمركية بنسبة 145% على السلع الصينية.
وأضافت وكالة "بلومبرغ" للأنباء التي نقلت الخبر، أن بكين تطالب أيضا شركات الطيران الصينية بوقف جميع مشتريات المعدات وأجزاء الطائرات من الشركات الأمريكية. وتدرس السلطات أيضًا تقديم المساعدة لشركات الطيران التي تستأجر طائرات "بوينغ" والتي قد تواجه تكاليف أعلى، حسبما ذكرت مصادر للوكالة.
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ومع ذلك، قد تكتمل الإجراءات الورقية لتسليم ودفع ثمن بعض هذه الطائرات قبل التعريفات الانتقامية التي أعلنتها الصين، في 11 أبريل/نيسان، وتدخل حيز التنفيذ في 12 أبريل، وقد يُسمح لهذه الطائرات بدخول البلاد، حسبما أضافت المصادر.
ولم تستجب إدارة الطيران المدني في الصين لطلب التعليق، كما رفضت شركة "بوينغ" التعليق، ولم يستجب ممثلو شركات طيران جنوب الصين، و"إير تشاينا"، و"شيامن إيرلاينز" لطلبات التعليق أيضًا.
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وفي الثاني من أبريل/نيسان الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى. ومعدل الفائدة الأساسي لديهم هو 10%، بالنسبة لـ57 دولة، ومنذ 9 أبريل، تم تطبيق معدلات متزايدة، محسوبة على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة مع دولة معينة: بحيث يكون هناك توازن بدلاً من عجز. ومع ذلك، في 9 أبريل، تم تجميد الزيادة في الأسعار لمدة 90 يوما لجميع الدول باستثناء الصين.
وبعد سلسلة من الخطوات في الحرب التجارية، وصلت التعرفة الجمركية الأمريكية "المتبادلة" الإضافية على السلع الصينية إلى 125%، كما وصلت التعرفة الجمركية الصينية على السلع الأمريكية إلى 125% أيضاً. وبالإضافة إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية أخرى بنسبة 20% على الصين، والتي فرضتها على خلفية اتهامات لها بعدم بذل جهود كافية لمكافحة المخدرات الاصطناعية.
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